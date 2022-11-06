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  •   Dikkat! Analist Binance’taki 200 Altcoin’i İnceledi! İşte Bu Hafta Patlayacak 5 Altcoin!

Dikkat! Analist Binance’taki 200 Altcoin’i İnceledi! İşte Bu Hafta Patlayacak 5 Altcoin!

Kripto para piyasası toparlanma belirtileri gösterirken, önde gelen bir analist ivme kazanacak 5 altcoin projesine dikkat çekti.
15:30
6 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası toparlanma belirtileri gösterirken, önde gelen bir analist ivme kazanacak 5 altcoin projesine dikkat çekti.

Mask Network ve Litenry!

Kripto para piyasası, Federal Rezerv’in faiz oranlarını 75 baz puan artırmasının ardından hafif bir düşüş kaydetti. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kaplumbağa adımlarıyla ilerlerken, bazı altcoin’ler ise büyük kazançlar elde ediyor. Twitter’da Mac adını kullanan bir analist, bu hafta Binance’ta 200’den fazla altcoin’i taradığını belirtti. Uzman, yatırımcıların radarında olması gereken 5 altcoin’i seçti. Analistin ilk tercihi Mask Network (MASK).

Uzmana göre, MASK son birkaç gündür iyi bir işlem hacmi kaydetti. Altcoin, 8,7 dolar fiyat seviyesine yükselmeden önce konsolide olabilir. MASK fiyatı, son haftalarda %300’ün üzerinde arttı. Twitter’ın altcoin’i entegre edebileceği söylentileri MASK fiyatını artırmaya devam edebilir. MUSK, an itibariye 4,95 dolardan işlem görüyor. Listedeki ikinci altcoin Litenry  (LIT). LIT  fiyatı son birkaç günde  %17’nin üzerinde arttı. Altcoin, an itibariyle 1.23 dolardan işlem görüyor. Analist, LIT  fiyatının %40’tan fazla artabileceğini öne sürüyor.

3 Altcoin, Şaha Kalktı!

Analistin radarındaki üçncü altcoin Litecoin (LTC). Litecoin fiyatı son 7 günde yaklaşık %15 arttı ve an itibariyle 69.90 dolardan işlem görüyor. Mac, LTC’nin mevcut seviyesini koruyacağını ve kısa vadede  73 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti. Listedeki dördüncü altcoin Automata Network (ATA). ATA fiyatı, son 24 saatte %6 arttı ve an itibariyle 0.171 dolardan işlem görüyor. Analistin listesindeki son altcoin ise Basic Attention Token (BAT). BAT fiyatı, son 7 günde %11’in üzerinde arttı ve an itibariyle 0,32 dolardan  işlem görüyor.

Analist BAT‘ın fiyatının 0,41 dolar seviyesine sıçrayabileceği öne sürdü. Uzmanlara göre, altcoin sezonu için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor. Ancak, bu yönde karamsarlık devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), bugün politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Blockchain platformu Tezos’un kurucusuna göre, yüksek faiz ortamında mevcut kripto kışı “daha da kötüleşecek”. Sektörün hala domino etkisi yaratan iflaslar, işten çıkarmalar ve krizlerle boğuştuğunu vurgulayan yönetici, Fed’in para politikasının ne kadar devam edeceğini kestirmenin zor olacağını ifade etti.  Yöneticiye göre, Bitcoin’deki düşüş daha da derinleşebilir.

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