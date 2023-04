Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para dünyası, son haftalarda büyük ilgi gördüğü iddia edilen bir DeFi token olan DigiToads (TOADS) ile ekibin açıklamasına göre bir başka ön satış etkinliğine tanık oldu. Önceki iki ön satış başarı öyküsü olduğu iddia edilen Stepn (GMT) ve Aptos (APT) gibi, DigiToads da popülerlik ve yatırımda kayda değer bir artış görmüş olarak lanse ediliyor.

DigiToads, Stepn (GMT) ve Aptos (APT) gibi önceki ön satış başarı öyküleriyle karşılaştırıldığında benzerliklerin dikkat çekici olduğu iddia ediliyor. Stepn ve Aptos, kendi ön satışları sırasında bir büyüme yaşadı ve yatırımcılar harekete geçmekti. Bu makalede, DigiToads’un (TOADS) başarısına katkıda bulunduğu iddia edilen faktörlere ve daha önce mevcut tokenlar tarafından tutulan rekora değiniliyor.

DigiToads (TOADS) Satış Öncesi Yorumları

DigiToads (TOADS), kullanıcıların platformun oyun düzeniyle etkileşime girerken artan ödüller karşılığında NFT’lerini yatırmalarına olanak tanıyan platformu aracılığıyla NFT’ler, DeFi tokenleri ve GameFi dünyalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Ekibin açıklamasına göre sınırlı bir süre için düzenlenen DigiToads ön satış etkinliği, yatırımcılara TOADS altcoin’i düşük bir fiyata satın alma fırsatı sundu. Sonuçların şaşırtıcı olduğu iddai ediliyor ve şimdiye kadar 10 aşamadan 3’ü haftalar içinde 1 milyon dolar elde etti.

Ekibin iddiasına göre DigiToads token ICO’su, yatırımcılara 2023 ve sonrasında önemli yatırım getirileri sağlayabilir. Stepn (GMT) ve Aptos (APT) iyi kurulmuş olsa da, DigiToads (TOADS) kazançlı olmasıyla ünlü, fayda açısından zengin bir token olarak bunu daha da ileri götürmeyi amaçlıyor. Proje, kripto yatırım dünyasında devrim yaratmak istiyor ve altcoin sonunda piyasaya sürüldüğünde büyük bir yükseliş olmasının beklendiği iddia ediliyor.

Yine ekibin iddialarına göre analistler, DigiToads’un (TOADS) 2023’ün 4. çeyreğinde 0,055 dolara ulaşabileceğini ve mevcut fiyatından %243’lük bir artış kaydedebileceğini öngördüğü için güven yüksek. TOADS, piyasadaki kasvetten ve diğer tokenlarla ilişkili risklerden kaçınmak isteyen yatırımcıların portföyleri için bir tercih olabilir. Token ICO’su tamamlandıktan sonra ekibe göre coin daha da yükselebilir.

DigiToads ile ilgili bilgi almak ve yatırım yapmak için websitesini ziyaret edebilirisiniz.

Stepn (GMT) Yorumları

Stepn (GMT), satış öncesi aşamasında bir büyüme yaşayan bir başka kârlı kripto para birimi olarak lanse ediliyor. Stepn, kullanıcılara ERC-20 tokenleri, GMT veya Yeşil Satoshi cinsinden ödeme yapan bir hareketten kazanca platformudur. Stepn’in ön satışından 9 milyon doların üzerinde gelir elde edildi ve fiyatı yükseldi.

DigiToads’un TOADS ön satışını Stepn’in (GMT) ön satış büyümesiyle karşılaştırırken benzerlikler olduğu iddia ediliyor. Açıklamalara göre her iki token da ön satış döneminde hızlı bir büyüme kaydetti ve TOADS’ın fiyatı yıl sonuna kadar %450’den fazla artacak şekilde belirlendi. Bu hızlı yükselişten, her iki token’daki potansiyel büyüme ve DigiToads (TOADS) ve Stepn (GMT) tarafından sağlanan özellikler de dahil olmak üzere çok sayıda unsur sorumlu tutulabilir. Ayrıca, her ikisi de ilgi çekmek için benzer pazarlama teknikleri kullandı.

Aptos (APT) Satış Öncesi Büyümesi

Aptos (APT), ilgi çeken en yeni katman bir blok zinciridir. Aptos (APT) önemli miktarda risk sermayesi desteği aldı ve birçok kişi bunun nedeninin Meta’nın yaratılmasından sorumlu ekip tarafından yaratılmış olması olduğuna inanıyor.

Aptos (APT), ön satışı boyunca önemli ölçüde büyüdü. Bir ERC-20 tokenı olan Aptos tokenı, merkeziyetsiz Aptos e-ticaret platformunun yerel tokenıdır. Aptos ön satışı Ekim 2022’de başladı ve o zamandan bu yana token önemli bir büyüme yaşadı. Aptos’un maliyeti yalnızca birkaç ay içinde 2 dolardan 10 dolara yükseldi.

Genel olarak, DigiToads’un (TOADS) önümüzdeki aylarda izlenmesi gereken bir token olduğu iddia ediliyor. Ekibin iddialarına göre başarılı bir ön satış etkinliği ve sağlam rakamlarla, yatırımcıların bu potansiyel mavi çip kripto ön satışına en kısa sürede göz atmaları öneriliyor.

Websitesi – Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.