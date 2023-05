Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto paralar uzun zamandır yoğun spekülasyon ve analizlere konu olmakta ve bu sebeple yatırımcılar sürekli olarak bir sonraki çıkış yapan tokenı arıyor olabilir. Yıllar içinde pek çok umut vaat eden coin ve token ortaya çıkmış olsa da, dijital varlık piyasasında önemli oyuncular olarak birkaç tanesinin öne çıktığı iddia ediliyor. İddialara göre, DigiToads (TOADS) ve Near Protocol (NEAR) önemli ses getirmeyi hedefleyen iki token olabilir.

Belirli bir kripto paranın blok zinciri verilerinin incelenerek performansına ve potansiyeline ilişkin içgörü elde edilmesini içeren zincir içi analiz, iddialara göre, TOADS ve NEAR’ın büyük bir yükseliş yaşayabileceğini gösteriyor.

Bu makalede, bu tokenların genel potansiyelini belirlemek için token etkinliği, proje etkileşimi ve yenilikçi bir yol haritası dahil olmak üzere birden fazla ölçüt kullanılıyor.

DigiToads’un (TOADS) Özellikleri

Yatırımcılar kendilerini gelecek için konumlandırmak ve halen ön satışta olan DeFi projelerinden yararlanmak için yeni fırsatlar ararken, DigiToads en iyi rakip olarak ortaya çıkmayı amaçladıklarını dile getiriyor. DigiToads, birden fazla yardımcı programı ve planlanan yenilikleriyle yeni bir token şeklinde lanse ediliyor. İddialara göre analizler, ERC-20 tokenı TOADS’ın ön satışta, yatırımcılarda ve değerde büyüme gösterdiğine işaret ediyor.

DigiToads’un kitlesel olarak benimsenmesinin kanıtının, başarılı ön satışın 3 milyon dolardan fazla para toplaması ve artmaya devam etmesi olduğu iddia ediliyor. Şu anda kripto ICO’sunun 10 aşamasından 6’sında TOADS’ın fiyatı %140 arttı ve analizler, 10. aşamada %129 daha artarak yatırım yapılacak bir seçenek olacağını gösteriyor olabilir.

DigiToads, bir oyna-kazan oyunu ve artan ödüller için platformda 3500 NFT oluşturmak için heyecan verici bir yol haritasına sahip olduklarını iddia ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kripto piyasalarındaki birçok üst düzey yatırımcının dikkatini çekmeyi ve sonuç olarak projenin önemli bir ilgi görmesini amaçlıyor.

DigiToads’un erişimini ve yeteneklerini genişletmek için kripto alanındaki diğer DeFi projeleriyle ortaklık kurma planlarına ek olarak, piyasaya sürüldüğünde BitMart ve diğer merkezi olmayan borsalarda (DEX) listelenmeyi planladığını duyurdu. İddialara göre bu, ERC-20 tokenı etrafında sağlam bir ekosistem oluşturuyor ve bu da kitlesel benimseme elde etmek için gerekli olabilir.

Bu faktörler bir araya geldiğinde, ekibin iddialı açıklamalarına göre, DigiToad’un yükseliş potansiyeline işaret etmekte ve DigiToads’un token değerinde ve proje etkileşiminde artışa yol açmakta olabilir. Ekibin iddiasına göre, DigiToads yatırım yapılabilecek seçeneklerden olabilir çünkü daha fazla insan projenin ve değer potansiyelinin farkına vardıkça token kripto piyasasında daha fazla kilometre taşına ulaşabilir.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye websitesinden ulaşabilirsiniz.,

Near Protocol’ün (NEAR) Etkileşimi

Near Protocol (NEAR), geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamaları (dApps) daha kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir bir şekilde oluşturmalarını sağlamayı amaçlayan bir blok zinciri platformudur. Near Protocol, hızı ve güvenliği nedeniyle Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi önde gelen blok zinciri platformlarının güçlü bir rakibidir.

Yakın zamanda yapılan zincir içi analizler, NEAR’ın likidite biriktirdiğini ve bunun kısa süre içinde bir kırılmaya işaret edebileceğini gösteriyor. Faaliyet verilerine göre, balinalar (en az 10.000 NEAR’a sahip cüzdanlar) tarafından tutulan NEAR miktarı yılın başından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. İddialara göre büyük yatırımcılar ve kurumlar NEAR’ın potansiyelini fark ediyor ve gelecekteki büyüme beklentisiyle token biriktiriyor.

Near Protocol kısa süre önce, benimsenme ve büyümeye yardımcı olabilecek çeşitli ortaklıklar duyurdu. Google Cloud ile ortaklık kurarak yatırımcıları kurtarmak için bir fon oluşturdular. Bunlar, Near Protocol’ün blok zinciri ağındaki Tether (USDT) çiftleriyle etkileşimini artırdı. Bu ortaklıklar ekosisteme daha fazla geliştirici getirerek daha fazla büyümeye yol açabilir.

Sonuç

Her iki tokenın genel aktivitesine ilişkin bu bilgiler, yüksek satın alma baskısı altında tutarlı bir büyüme ve benimsemede büyük başarı gösterdiklerini gösteriyor olabilir. Ekibin iddialarına göre DigiToads’un yenilikçi yol haritası, NFT’leri, başarılı bir şekilde devam eden ön satışı ve diğer DeFi projeleriyle planlanan ortaklıkları onu bir rakip haline getiriyor.

NEAR’ın ölçeklenebilirliği ve Google Cloud ve Tether ile son ortaklıkları, kripto pazarında önemli bir çekişe işaret ediyor. İddialara göre DigiToads ve Near Protocol, kısa süre içinde çıkış yapma potansiyeline sahip iki token ve yatırımcılar DigiToads’un henüz erken aşamalarında olan ön satışını inceleyebilir.

