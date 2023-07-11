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Kripto para piyasası yükselişe geçerek 24 saat içinde 1,14 trilyon dolarlık piyasa değerine %1’lik bir ekleme yaptı. Ancak iddialara göre balinalar şimdilik Ethereum (ETH) ve Chainlink (LINK) gibi büyük isimli tokenlardan geri çekiliyor. İddialara göre VC Spectra (SPCT), özel tohum satışında 2,4 milyon dolar elde ettikten sonra bu turu yeni bir güven dozuyla kazanıyor gibi görünüyor. Token ilk satış öncesi aşamasında olsa da, 2023 yazında köklü kriptolarla eşleşmeyi planladığını iddia ediyor.

Ethereum (ETH) Toparlanma Baskısıyla Karşı Karşıya

İddialara göre uzmanlar fiyatların daha da düşeceğini öngördüğü için Ethereum (ETH) şu anda düşüş eğiliminde. Zayıf performans, olası bir faiz artışını ima eden son FOMC toplantısının ardından başladı. Olumlu ABD Çalışma Raporu’nun ardından faiz artırımı mümkün olmayabilir, ancak Ethereum’un (ETH) performansından sorumlu tek faktör bu değil.

Ethereum’un (ETH) Kilitlenmiş Toplam Değeri (TVL) hızlı bir düşüşle 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Metrik takipçisi DefiLlama’ya göre, TVL %3 oranında düştü. Bu rakam, yatırımcıların artık Ethereum (ETH) akıllı sözleşmelerine güvenmediğini ve daha düşük işlemler için diğer L2 seçeneklerine geçtiğini gösteriyor.

Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin de akıllı sözleşmelerin engellerini kabul etti. Ethereum’un (ETH) adres yaratımı dört ayın en yüksek seviyesinde olsa da, 2.000 $ direnç seviyesini kırmak için yetersiz kalabilir. Bu yazı itibariyle Ethereum’un (ETH) fiyatı 1.864 dolar.

Chainlink (LINK) Yorumları

Chainlink (LINK), yatırımcıların kârını maksimize etmeyi vaat eden yenilikçi bir ürün olan OKX’in İkili Yatırım ürününe eklendi. Bu hamle, Chainlink’in (LINK) fiyat hareketini yükseliş pozisyonuna etkilemek için yeterli olmadı. Token’ın fiyatı 2023’ün ilk haftasında yavaşça geriledi. Bu dönemin ardından Chainlink (LINK) stabilize oldu ve yatırımcılar şu anda tokenı izliyor.

Chainlink (LINK) bu yıl nispeten istikrarlı bir seyir izledi ve token yalnızca ABD SEC’in kriptoyu kısıtlamaya karar vermesiyle sarsıldı. Bunun yanı sıra, Chainlink (LINK) Nisan ayından bu yana 5,8 dolarlık destek seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Mevcut piyasa duyarlılığına bakılırsa, Chainlink (LINK) yakında 10 dolarlık direnci kırabilir. Sonuç olarak, yatırımcılar Chainlink’in (LINK) Temmuz kripto boğa koşusuyla birlikte yükseleceğine inanıyor olabilir

VC Spectra (SPCT)

VC Spectra (SPCT), stratejik yatırımlar yoluyla blok zinciri alanında yenilik ve gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan merkezi olmayan bir hedge fonu olarak tanımlanıyor. Açıklamalara göre bu platform, VC Spectra (SPCT) sahiplerine üç aylık ödüller ve başarılı blok zinciri girişimlerinin geri alımlarından elde edilen kârlar sunar.

VC Spectra (SPCT) ayrıca çok çeşitli blok zinciri girişimlerine, özel ICO’lara ve kârlı blok zinciri girişimlerinde oy haklarına erişim sağlar. VC Spectra (SPCT), algoritmik ve sistematik ticaretten yararlanarak sizin için maksimum getiri ve minimum kayıp sağlayabilir.

Şu anda, VC Spectra (SPCT) ilk satış öncesi aşamasında. Token şu anda 0,008$’dan işlem görüyor ve ilk ön satış tamamlandığında 0,011$’a yükselecek. Etkileyici olduğu iddia edilen faydası ve talebi göz önüne alındığında, iddialara göre VC Spectra (SPCT) 0,08 dolardan listelenecek. Bu, ilk fiyatından %900’ün üzerinde bir artışı temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.