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Dev Kripto Para Borsası Bombayı Patlattı! Asya’daki Varlığını Genişletiyor!

Özet

  • Coinbase, Singapur'da Büyük Ödemeler Kurumu (MPI) lisansı aldığını duyurdu.
  • Coinbase böylece Singapur'da lisans almış ve düzenlenmiş bir kripto para borsası olma statüsü elde etti.
  • Coinbase, Singapur'da özel ürünler geliştireceğini ve eğitim ve işe alım programları başlatacağını da açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:22
2 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Coinbase, merkezi ABD dışında genişlemeye devam ediyor. Kripto para borası son olarak Singapur kolunun Singapur Para Otoritesi’nden Büyük Ödemeler Kurumu (MPI) lisansı aldığını duyurdu.

Coinbase Singapur’a Özel Ürünler Geliştirecek

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, Singapur kolunun Singapur Para Otoritesi‘nden Büyük Ödemeler Kurumu lisansı aldığını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruda Singapur’a özel ürünler geliştirip piyasaya sürüleceği ve Singapur Teknoloji Merkezi’nde eğitim ve işe alım programları başlatılacağı aktarıldı.

Singapur’da kripto para borsaları dahil büyük ödeme kuruluşları, Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında belirlenen eşik değerlere tabi olmaksızın ödeme hizmetleri sunmak üzere lisanslandırılır ve düzenlenir. Coinbase aldığı lisans ile ülkede lisans almış ve düzenlenmiş bir kripto para borsası haline gelmiş oldu.

Coinbase – SEC Arasındaki Yasal Savaş Sürüyor

Öte yandan Coinbase ile kendi ülkesindeki menkul kıymet düzenleyicisi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaş sürüyor. Bilindiği gibi SEC, kripto para borsasına menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Haziran ayında dava açtı.

SEC, Coinbase’in çok sayıda kayıtsız kripto paranın işlemlerine izin verdiğini savunuyor. Federal düzenleyici kurumun Başkanı Gary Gensler o dönem açılan dava için yaptığı açıklamada, Coinbase’in menkul kıymet yasalarına tabi olmasına rağmen kanunsuz işlemler yaptığını belirtti. Merkezindeki düzenleyici ve düzenleme sorunları Coinbase’i ABD dışındaki ülkelere açılmaya itti ki Singapur’da bu ülkelerden birisi.

Dahası SEC, Coinbase’e dava açmasından hemen önce ise dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘i hedef almıştı. Federal düzenleyici kurum Binance ve kurucusu aynı zamanda CEO’su Changpeng Zhao‘ya (CZ) da federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. SEC, ABD federal mahkemesinde açılan davada, Binance’in diğer yasal ihlallerinin yanı sıra ticaret kontrollerini yanlış beyan ettiği ve kayıtsız menkul kıymet satarak yatırımcı koruma kurallarını çiğnediğini savunuyor.

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