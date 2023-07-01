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İşlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, resmi Twitter hesabından ilgi çeken bir paylaşımda bulundu. Binance, 6 rakamının olduğu bir video paylaşarak “bizi izlemeye devam” edin notu ekledi. Twitter kullanıcıları paylaşımla ilgili pek çok spekülasyon yapsa da paylaşımın Binance’in 6.yıl dönümü dolayısıyla yapılan bir kutlama paylaşımı olduğu tahmin ediliyor.

Binance’den Dikkat Çeken Paylaşım

İşlem hacimleri bakımından mevcut durumda kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Binance, Twitter hesabından 6 rakamının bulunduğu bir video paylaştı ve paylaşımında kısa bir not ekledi. Paylaşıma “Bizi izlemeye devam edin!” anlamına gelen “Stay tuned!” notunun eklenmesi de dev borsanın yaptığı paylaşıma ilişkin pek çok spekülasyonun yapılmasına neden oldu.

Paylaşımın yapılmasının hemen ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı yapılan paylaşıma ilişkin pek çok spekülasyon yapsa da Binance’in söz konusu paylaşımı, 6.yıl dönümü kutlaması amacıyla yaptığı tahmin ediliyor.

Binance Hakkındaki Spekülasyonlar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Binance ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açmasının ardından medyada Binance’e ilişkin çok sayıda spekülasyon yapıldı. Medyada yer alan bazı haberlerde ABD’deki düzenleyici belirsizlik nedeniyle Binance’in operasyonel faaliyetlerini BAE’de genişletmeyi gündemine aldığına yönelik bilgiler başta olmak üzere pek çok söylenti kamuoyunun gündemine oturdu.

Son dönemlerde ardı ardına yaşanan bu gelişmeler de haliyle Binance’e ilişkin pek çok spekülasyonun yapılmasına yol açsa da 6 rakamının yer aldığı videolu paylaşımın 6.yıl dönümü dolayısıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu paylaşımın ardından henüz yeni bir paylaşım yapmamış olan Binance’in ise paylaşıma ilişkin herhangi bir açıklaması bulunmuyor.