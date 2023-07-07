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İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance‘te saatler içerisinde dikkat çeken miktarlarda kripto para girişi kaydedildi. Binance’in TUSD bakiyesi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 500 milyon dolardan 2,5 milyar doların üzerine çıktı.

Binance’te Dikkat Çeken TUSD Girişi

İşlem hacimleri bakımından mevcut durumda global ölçekte en büyük kripto para borsası olan ve son dönemlerde SEC‘nin açtığı davayla birlikte kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline gelen Binance‘te son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde dikkat çeken miktarlarda kripto para girişleri gerçekleşti.

DefiLlama verilerine göre Binance’in TrueUSD (TUSD) bakiyesi, 6 Haziran’da kaydedilen 500 milyon doların altından kaydedilen son TUSD girişlerinin ardından 2,65 milyar dolara yükseldi. Dev borsanın TUSD bakiyesi, 24 saatlik ölçekte ortalama 2 milyar dolarlık bir artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca Glassnode verilerine göre kripto para borsalarındaki toplam TUSD arzının %95’in üzerinde olmak üzere büyük bir bölümü Binance’te bulunuyor.

Regülatörlerin Radarındaki Binance

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Binance ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açması ve Binance’in Almanya’da yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi başta olmak üzere son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler, Binance’in kamuoyunda yine bir tartışma konusu olmasına yol açtı.

Gündemin yoğunlaşmasıyla birlikte son haftalarda da Binance’e ilişkin pek çok spekülasyon yapıldı. Yine yakın bir tarihte de bir Binance Dubai yetkilisinin kamuoyuna verdiği demecin ardından Binance’in operasyonel faaliyetlerini BAE’ye taşımayı gündemine aldığına yönelik çeşitli iddialar kamuoyunun gündemine girdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.