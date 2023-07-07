Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Dev Borsada Dikkat Çeken Transfer: Binance’te Saatler İçinde 2 Milyar Dolarlık Kripto Para Girişi!

Dev Borsada Dikkat Çeken Transfer: Binance’te Saatler İçinde 2 Milyar Dolarlık Kripto Para Girişi!

Özet

  • İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance'te dikkat çeken miktarlarda kripto varlık girişleri kaydedildi.
  • Binance'e 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 2 milyar dolar değerinde TUSD girişi gerçekleşti.
  • Binance'in TUSD bakiyesi, kaydedilen son girişlerin ardından ortalama olarak 500 milyon dolar seviyelerinden 2,65 milyar dolar seviyelerine yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:45
7 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance‘te saatler içerisinde dikkat çeken miktarlarda kripto para girişi kaydedildi. Binance’in TUSD bakiyesi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 500 milyon dolardan 2,5 milyar doların üzerine çıktı.

Binance’te Dikkat Çeken TUSD Girişi

İşlem hacimleri bakımından mevcut durumda global ölçekte en büyük kripto para borsası olan ve son dönemlerde SEC‘nin açtığı davayla birlikte kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline gelen Binance‘te son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde dikkat çeken miktarlarda kripto para girişleri gerçekleşti.

DefiLlama verilerine göre Binance’in TrueUSD (TUSD) bakiyesi, 6 Haziran’da kaydedilen 500 milyon doların altından kaydedilen son TUSD girişlerinin ardından 2,65 milyar dolara yükseldi. Dev borsanın TUSD bakiyesi, 24 saatlik ölçekte ortalama 2 milyar dolarlık bir artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca Glassnode verilerine göre kripto para borsalarındaki toplam TUSD arzının %95’in üzerinde olmak üzere büyük bir bölümü Binance’te bulunuyor.

Regülatörlerin Radarındaki Binance

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Binance ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açması ve Binance’in Almanya’da yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi başta olmak üzere son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler, Binance’in kamuoyunda yine bir tartışma konusu olmasına yol açtı.

Gündemin yoğunlaşmasıyla birlikte son haftalarda da Binance’e ilişkin pek çok spekülasyon yapıldı. Yine yakın bir tarihte de bir Binance Dubai yetkilisinin kamuoyuna verdiği demecin ardından Binance’in operasyonel faaliyetlerini BAE’ye taşımayı gündemine aldığına yönelik çeşitli iddialar kamuoyunun gündemine girdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
On Milyonlarca Doların Çalındığı İddia Edilmişti! Tarihi Altcoin Saldırısı İçin Binance CEO’su CZ’den Açıklama Geldi!
On Milyonlarca Doların Çalındığı İddia Edilmişti! Tarihi Altcoin Saldırısı İçin Binance CEO’su CZ’den Açıklama Geldi!
Dev Kripto Para Borsası Binance’de İstifa Depremi!
Dev Kripto Para Borsası Binance’de İstifa Depremi!
Binance’den O Ülkedeki Müşterilerine Büyük Kolaylık! Tamamen Ücretsiz Fon Transferi!
Binance’den O Ülkedeki Müşterilerine Büyük Kolaylık! Tamamen Ücretsiz Fon Transferi!
Aman Dikkat! Binance’den Bitcoin ve XRP, AVAX, Dogecoin Dahil 37 Altcoin İçin Çok Kritik Duyuru!
Aman Dikkat! Binance’den Bitcoin ve XRP, AVAX, Dogecoin Dahil 37 Altcoin İçin Çok Kritik Duyuru!
Binance’den Flaş Karar! 8 Altcoin İçin Para Yatırma ve Çekme İşlemlerini Kalıcı Olarak Durdurulacak!
Binance’den Flaş Karar! 8 Altcoin İçin Para Yatırma ve Çekme İşlemlerini Kalıcı Olarak Durdurulacak!
Binance’e Bir Şok Daha! Ofisinde Arama Yapıldı!
Binance’e Bir Şok Daha! Ofisinde Arama Yapıldı!
Bir Altcoin Daha Binance’in Listeleme Duyurusu Sonrası Uçuşa Geçti! Dakikalar İçinde Yüzde 50’nin Üzerinde Yükseldi!
Bir Altcoin Daha Binance’in Listeleme Duyurusu Sonrası Uçuşa Geçti! Dakikalar İçinde Yüzde 50’nin Üzerinde Yükseldi!
Popüler Altcoinde Müjde! Binance 2,65 Milyarlık Yakım Yaptı!
Popüler Altcoinde Müjde! Binance 2,65 Milyarlık Yakım Yaptı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023