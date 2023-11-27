Dev Bitcoin Borsası Coinbase Sorun Yaşadığı Ülkede Bu Adımı Atıyor

Önde gelen küresel kripto para borsası Coinbase, şaşırtıcı bir hamleyle Hindistan’daki işgücünü aktif bir şekilde destekleyerek ürün ve teknoloji rollerine stratejik bir odaklanma sinyali verdi. Bu genişleme, şirketin Ekim ayında ülkedeki hizmetlerini durdurmasının ardından geldi. Düzenleyici zorluklara ve hizmetlerin durdurulmasına rağmen Coinbase, Bengaluru, Haydarabad’daki kilit rolleri vurguladı. Hatta uzaktan çalışmayı benimseyerek yaklaşık 30 pozisyon için aktif olarak işe alım yapıyor.

Hindistan’daki Zorluklar ve Fırsatlar

Hindistan pazarında karşılaşılan düzenleyici baskılara ve zorluklara rağmen, Coinbase’in işe alım hamlesi kripto endüstrisindeki daha geniş bir eğilimle uyumlu. Kripto para borsaları Coinbase ve Gemini gibi önde gelen şirketler Hindistan’ı yetenekli ve uygun maliyetli teknoloji uzmanları için bir merkez olarak kabul ediyor.

İşe alımlardaki son artış, Hindistan’da sağlam bir teknoloji ekibi kurma konusundaki yenilenmiş kararlılığa işaret ediyor. Bu hamle 2022’de yaklaşık 950 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar gibi önceki kararlarla tezat oluşturan bir hareket. Diğer taraftan Hindistan’da işgücünün son derece ucuz olduğunu da belirtelim. Kripto para borsası Coinbase’in hamlesinin nedenlerinden birisi bu olabilir.

Hindistan’ın Kripto Para Alanında Stratejik Önemi

Kripto para borsası Coinbase’in Hindistan’daki genişlemesi, ülkenin küresel operasyonlarındaki stratejik öneminin altını çiziyor. Aksaklıklara ve yasal engellere rağmen, şirketin Hindistan’ın teknoloji yetenek havuzundan yararlanma çabası, ülkede Küresel Yetenek Merkezleri (GCC’ler) kuran küresel şirketlerin eğilimiyle uyumlu bir hamle.

Önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase konuyla ilgili olarak ayrıntılar paylaşmamış olsa da, Hindistan’da işe alımlara daha fazla odaklanılması, kripto borsasının uzun vadeli planlarında ülkenin öneminin daha geniş bir şekilde kabul edildiğini gösteriyor.

Coinbase kripto para endüstrisinin dinamik ortamında gezinirken, bu hamle Hindistan’ı şirketin gelecekteki çabalarında kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Hizmetlerin durdurulmasına rağmen teknolojik yeteneklere yapılan vurgu, küresel kripto borsalarının değişen önceliklerini ve Hindistan’ın teknoloji alanındaki uzmanlığından yararlanmaya yönelik stratejik bakış açılarını yansıtıyor.

Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme olarak kripto para borsası Coinbase’in kamuya açık hisselerinin, en son Mayıs 2022’de görülen seviyeleri geçerek yılın en yüksek seviyesi olan 166,4 dolara ulaştığı açıklanmıştı.