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  •   CoinW Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye’de Depremden Etkilenen İhtiyaç Sahiplerine Gönderdi

CoinW Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye’de Depremden Etkilenen İhtiyaç Sahiplerine Gönderdi

14:33
9 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

6 Şubat’tan bu yana Türkiye’de ikisi 7,8 büyüklüğünde olmak üzere arka arkaya üç deprem meydana geldi. 8 Şubat itibariyle deprem Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 10.000 kişinin ölümüne neden oldu. Depremin ardından CoinW Türkiye operasyon ekibi, deprem bölgesindeki durumu en kısa sürede öğrendi, yerel devlet kurumları ve hayır kurumlarıyla aktif olarak iletişime geçerek ilgili yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi. Ayrıca, Türkiye’deki afet durumunun gelişimini yakından takip etmek, etkin bir şekilde diğer malzemeleri hazırlamak ve deprem kurtarma operasyonlarına tam olarak yardımcı olmak için bir acil müdahale ekibi kuruldu.

Resmi kaynaklara göre, Türkiye’deki 7.8 büyüklüğündeki ilk deprem 6 Şubat günü yerel saatle 04.17’de meydana gelmiş ve Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Irak, Mısır ve İsrail’de hissedilmiştir. 7.8 büyüklüğündeki ikinci güçlü deprem 13.24’te meydana gelmiştir. 8 Şubat günü saat 14.11’de Türkiye’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir. Son sayıma göre, şiddetli deprem sonucunda her iki ülkede 11.000’den fazla insan hayatını kaybetmiştir.

Deprem çok zorlu koşullarda, kış ortasında ve gece geç saatlerde meydana geldi. CoinW, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı, hijyen ürünleri, içme suyu, temiz kıyafetler, bebek maması, şarj edilebilir piller, kışlık bot ve mont, atkı ve eldiven gibi gerekli malzemeler için fon toplamayı başardı ve bunları 8 Şubat’ta etkilenen bölgelere ulaştırdı.

CoinW Global İş Geliştirme Müdürü Sonia Shaw, “Deprem yardımı ve sevgi desteği, her sorumlu şirketin yapması gereken şeydir. Acımasız doğal afet karşısında, afet bölgesindeki insanlara sevgi desteği ve hızlı bir şekilde eyleme geçerek sıcaklık ve bakım götürmek için acilen harekete geçtik. Kriz zamanlarında, afet bölgesindeki insanlara pratik eylemlerimizle yardım ederek, CoinW’nin dünyanın önde gelen kripto para birimi ticaret platformu olarak sosyal sorumluluğunu ve kurumsal sevgi ve özveri ruhunu gösteriyoruz” dedi.

Depremin merkez üssünde hala artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. CoinW durumu izlemeye devam edecek ve etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine, evlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için acil durum malzemelerini gruplar halinde ulaştırmaya devam edecektir. Ayrıca daha fazla insanın deprem yardım çalışmalarına katılmasını ve etkilenen bölgelerdeki insanların zor zamanları birlikte atlatmalarına yardımcı olmasını umuyoruz.

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