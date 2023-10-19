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  •   Coinbase’in Avrupa Çıkarması: MiCA Yönetmelikleri İçin Şirket İlk Adımı Attı

Coinbase’in Avrupa Çıkarması: MiCA Yönetmelikleri İçin Şirket İlk Adımı Attı

Özet

  • Coinbase'den MiCA yönetmelikleri için ilk adım geldi.
  • Buna göre şirket İrlanda'yı Avrupa kripto merkezi olarak seçti.
  • İrlanda'da alınan yerel lisans bu kararda büyük bir etki yarattı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:25
19 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Coinbase, Avrupa’da faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Buna göre şirket yöneticileri tarafından alınan bir karara göre İrlanda, Avrupa kripto merkezi olarak seçildi. Resmi duyuru ile kamuoyuna sunulan bu gelişme Coinbase için önemli bir adım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden yasal süreçte şirketin bu adımı dikkat çekti.

Coinbase’den Önemli Adım

Coinbase tarafından 19 Ekim’de yapılan bir açıklamada Avrupa’nın en büyük kripto para piyasası düzenleyici çerçevesi olan Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği’ne (MiCA) uygun olarak faaliyet göstermek isteyen şirket, bu kararı doğrultusunda İrlanda’yı tercih etti.

Duyuruda 2024’ün sonlarında yürürlüğe girmesi beklenen MiCA ile Coinbase’in 27 ülkede 450 milyon kişiyle dünyanın en büyük ekonomilerinden birine tek bir düzenleyici çerçeve altında ve tek bir ulusal düzenleyici kurum denetiminde hizmet verilebileceği açıklandı.

Coinbase şu anda İrlanda’da bir e-para kurumu lisansına ve kripto varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydına sahip. Ayrıca Almanya’da da bir kripto hizmet lisansına ve Avrupa Birliğin’deki diğer üye ülkelerde çeşitli şirket kayıtlarına sahip.

Coinbase’in İrlanda Tercihi

Coinbase Başkan Yardımcısı ve Bölge Genel Müdürü Daniel Seifert, MiCA merkezi olarak İrlanda’nın seçilmesi konusunda çok mutlu olduğunu açıkladı. Seifert, İrlanda’nın fintech şirketleri için destekleyici bir siyasi ortama ve küresel olarak saygın bir düzenleyici kuruma sahip olduğunu açıkladı ve sözlerine devam etti:

“İrlanda bu alanda lider bir yargı yetkisine sahip ve MiCA’nın gelişiyle birlikte bu sektörü tam potansiyeline ulaştırmak için İrlanda, Almanya ve ötesindeki düzenleyicilerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Coinbase’in uluslararası ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Nana Murugesan, Aralık 2022’de yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği’nin MiCA çerçevesi üzerindeki etkisini dile getirmişti. Murugesan’a göre atılan bu adım dünya çapında kripto piyasası için en önemli yasal düzenleyici çerçevelerden birini sağlamada önemli bir role sahip. Yönetici ayrıca Coinbase’in İrlanda’daki VASP kaydının, önemine dikkat çekti ve şirketin, İrlanda Merkez Bankası ile olan bağlılığını ve işbirliğini vurguladı.

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