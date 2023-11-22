Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Coinbase, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Buna göre şirket, SEC yetkililerini kripto piyasası ile ilgili kurallar oluşturma dilekçesine yanıt vermeye zorlama çağrısını yeniledi ve kurumun iddialarını desteklemek için Kraken’e karşı son yaptırım eylemini ele aldı.

Süreç Nasıl Devam Ediyor?

Bu süreçte Coinbase’i temsil eden avukatlar, 22 Kasım’da ABD Üçüncü Daire Temyiz Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, SEC’in 21 Kasım’da gönderdiği ve 15 Aralık’a kadar zaman tanınan kripto piyasasına yönelik kural koyma dilekçesine ilişkin bir durum raporu sunmayı planladığını belirten mektuba yanıt verdi.

Coinbase, Temmuz 2022’de SEC’in “kripto olarak yerel yöntemlerle sunulan ve yatırım yapılan menkul kıymetlerin düzenlenmesini yönetmek için kurallar önermesini ve benimsemesini” talep eden dilekçesini ilgili makamlara sundu ve sonraki süreçte ise gecikmeler yaşandı. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Komisyon’un harekete geçmesini ancak bu mahkemenin vereceği bir emir sağlayacaktır. Ajansın bir mahkeme kararından korkması onu bir şeyler yapmaya teşvik etmiş olsa da başka bir rapor sunması yalnızca komisyonun Coinbase’in kural koyma dilekçesinin uzun zaman önce veto edildiğini tam olarak ve nihayet kabul etmeye zorlayacağını doğrulamaktadır.”

Coinbase Ekibinden Kraken Atıfı

Coinbase, SEC’in Kraken’e karşı 20 Kasım’da açtığı ve komisyonun kripto borsasının müşteri fonlarını karıştırdığını ve bir menkul kıymetler borsası ve takas kurumu olarak kayıt yaptırmadığını iddia ettiği yaptırım davasına yönelik atıfta bulundu. Mektupta, 21 Kasım’da kripto borsası Binance’e karşı açılan ve SEC ile devam eden dava yönelik süreç hakkında herhangi bir atıfta bulunulmadı.

Coinbase’in dikkate aldığı kripto para piyasasına yönelik kural koyma çabası, SEC yetkililerinin ABD piyasalarında listelenmek üzere spot bir Bitcoin borsa yatırım fonu hakkında bir karara yaklaşıyor olabileceğini öne süren raporları ile birlikte geldi. Kurum tarafından gelecek olan bir onay, muhtemelen kripto para piyasasının ana akım olarak benimsenmesine yönelik en önemli olumlu gelişmelerden biri olacaktır.