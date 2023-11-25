Coinbase Hissesinde Yükseliş Devam Ediyor: COIN Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasında Bitcoin önderliğinde başlayan yükseliş, kripto hizmetleri sunan ve kamuya açık şirket hisselerinin de performasını etkilemeye devam ediyor. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Coinbase’in kamuya açık hisseleri, en son Mayıs 2022’de görülen seviyeleri geçerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Coinbase Cephesinde Dikkat Çeken Gelişmeler

Fiyat analiz platformu TradingView üzerinden alınan verilere göre Coinbase, Kasım ayına 77 dolar seviyesinde başladıktan sonra 24 Kasım’a kadar yaşanan süreçte %50 oranında bir artış ile 116,4 dolara yükseldi. Bu seviye şu anda 2022 ortasından bu yana görülen en yüksek fiyata işaret ediyor.

Coinbase hisse senedinin fiyatı, 220 ila 350 dolar arasında işlem gördüğü 2021 yılına göre şu sıralar çok daha düşük bir seviyede işlem görüyor. Hisse senedi, 2022 yılının başlarında ciddi bir düzeltme yaşadı ve o zamandan beri tam olarak toparlandığı söylenemez. Coinbase hissesinde görülen bu düzeltme, SEC yetkililerinin potansiyel kripto şirketleri ile yakından ilgilenmesiyle birlikte sektörün spot bir Bitcoin ETF başvurusunu kabulünü görmeye hazırlandığı bir zamanda yükseliş eğilimine geçti.

SEC, kısa bir süre önce Grayscale Investments ile amiral gemisi Bitcoin yatırımına yönelik yatırımcılarına sunduğu GBTC ürününün spot Bitcoin ETF hizmetine dönüştürme planının yanı sıra BlackRock ve Nasdaq çalışanları ile bir araya geldi. Grayscale ve Ark Invest gibi potansiyel spot Bitcoin ETF ihraççıları da son zamanlarda başvuru raporlarını güncelleyerek daha fazla ilerleme kaydettiklerini açıkça gösterdiler.

Coinbase Hissesi Neden Yükseldi?

Son dönemde hisse tarafında yaşanan yükselişler Coinbase’in en büyük rakiplerinden biri olan Binance’e verilen 4,3 milyar dolarlık para cezasının ve CEO’su Changpeng Zhao’nun görevden alınmasının ardından yaşandı. Sektör analistleri, Binance tarafında yaşanan gerilemenin ardından pazar payını koruyup koruyamayacağı konusunda çeşitli görüşlere sahip.

Kripto piyasasında yaşanan gelişmeler ile birlikte Bitcoin 24 Kasım’da %4’lük artış ile 38.000 dolar sınırını aşarak son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ancak yazının yazıldığı sırada Bitcoin 37.756 dolar seviyesinden işlem görüyordu.