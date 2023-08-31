Coinbase CEO’su Brian Armstrong, kripto paranın geleceği söz konusu olduğunda en çok heyecan duyduğu on fikri açıkladı ve geliştiricilerin ayı piyasasını bir sonraki seviyeye taşımak için kullanabileceklerine dair umutlarını paylaştı.Armstrong’un önerdiği diğer önemli fikirler arasında Layer-2 gizliliği, varlık sahipliği üzerine inşa edilen blockchain oyunları ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu bulunuyor. Bu fikirler, kripto dünyasının daha fazla yenilikçi ve çeşitli hale gelmesine katkı sağlayabilir.

Harekete Geçmek İçin En Uygun Zaman

Coinbase CEO’su Armstrong, 30 Ağustos tarihli bir şirket blog yazısı ve sunumunda kripto geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşarak, dijital varlık sektöründe başarılı olma potansiyeline sahip olduğuna inandığı kavramları paylaştı.

“Birilerinin çıkıp bunları inşa etmesi umuduyla en iyi 10 fikrimi paylaşmaya karar verdim.”

Paylaştığı ilk kavramlardan biri satın alma gücünü korumak için enflasyonu takip eden bir varlık sepeti ile desteklenebilen veya algoritmik bir yaklaşım kullanabilen merkezi olmayan bir stablecoin olan “flatcoin” oldu. Armstrong; Ampleforth ve Truflation gibi enflasyonu daha da merkezsizleştirmek için bugün potansiyel olarak on-chain üzerinde takip etmenin bir yolunu sunan hizmetlerden bahsetti. Böyle bir şeyin gerekli olduğunu çünkü insanların Bitcoin harcama konusunda isteksiz olduğunu ve fiat destekli stablecoin tıpkı fiat para gibi enflasyondan muzdarip olduğunu söyledi.

Bir diğer konsept ise zincir içi aktiviteye dayalı olarak cüzdan adreslerine ya da ENS isimlerine itibar puanları atayan bir sistem. Bu sistem Google’ın PageRank’ine benzeyecek ve borç verme, derecelendirme ve dolandırıcılığı önleme amacıyla kullanılacak. Armstrong ayrıca, görüntüleme veya tıklama tabanlı Web2 reklamlarının aksine on-chain eylemlere dayalı olarak ödeme yapacak reklamların Web3 versiyonu olan “zincir üzerindeki reklamların” potansiyelini de vurguladı. Ödemeleri belirleyebilen akıllı sözleşmelere ve hangi reklamların gösterileceğini seçebilen cüzdanlara sahip olabilirler.

Ventures Builder Summit İçin Hazırlıklarını Sürüyor

Bir başka fikir olan “zincir üzerinde sermaye oluşumu” Armstrong tarafından, ICO’ların ve girişimlerin bir sonraki yinelemesinin uyumlu ve güvenilir bir şekilde zincir üzerinde para toplamasına yardımcı olarak bağış toplamayı demokratikleştiren bir kavram olarak tanımlandı. Armstrong, ICO çılgınlığının bir nedenden ötürü yaşandığını kabul ederek, küresel olarak sermaye oluşumu hala çok yüksek sürtünmeli dedi ve ekledi:

“Bağış toplamanın demokratikleştirilmesi, dünya genelinde muazzam bir gizli girişimcilik enerjisini ortaya çıkarabilir.”

Armstrong ayrıca, insanların küresel olarak kripto işleri bulmalarına yardımcı olabilecek, işlerin kripto olarak ödenmesine izin veren ve sınır ötesi ödeme sürtünmesini ortadan kaldıran kripto işleri ve görevleri için bir pazar yeri için umutlu. Coinbase kısa süre önce X ile bir iş ilanı özelliği başlatmak için ortaklık kurdu.

Armstrong’un altıncı fikri, özel işlemleri yalnızca halka açık blockchain ekosisteminde yapmak yerine Layer-2’lere getiren “Layer-2 için gizlilik” oldu.

“Şeffaflığın bir özellik olduğu pek çok durum var ancak insanlar ekonomideki çoğu işlemin halka açık olmasını istemiyor.”

Diğer fikirler arasında tamamen blockchain ağı üzerinde eşler arası bir borsa, varlık sahipliğine sahip zincir üzerinde oyunlar ve daha fazla gerçek dünya varlık tokenizasyonu yer aldı. Blockchain ekosistemindeki oyunlar, oyuncuların NFT’ler olarak oyun içi varlıklara gerçekten sahip olmalarını, ekonomiler ve metaverse dünyaları yaratmalarını sağlayan kriptoda zaten canlı bir konsept. Hisse senetleri, emtialar, gayrimenkuller ve diğer varlıklar gibi gerçek dünya varlık tokenizasyonu da dünya çapında halihazırda kullanılıyor.

Armstrong’un son fikri, yeni kurulan şehirlerin ve toplulukların yönetişim, oylama, vergiler ve zincir üzerindeki hizmetleri yönetmelerine yardımcı olacak araçlar için bir yazılım hizmeti oldu.

“Beş yıl içinde, birçok girişimci geriye dönüp baktığında 2023 yılında bir kripto şirketi kurmuş olmayı dileyecek.”

Coinbase, Ekim ayında Kaliforniya’da açılışını yapacağı Coinbase Ventures Builder Summit için hazırlıklarını sürdürüyor ve Armstrong’un yakın zamanda kamuoyunun karşısına çıkması bu zirveye olan ilgiyi artırmaya yönelik bir girişim olabilir.