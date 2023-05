Okuma Süresi: 5 Dakika

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase bölgenin en büyüğü ve halka açık bir şirket. Bu kripto için harika. Çünkü ülkedeki kripto çalışmalarına öncülük eden güçlü bir aktör var. Bu lobicilik faaliyetlerinden tutun kriptonun halk cephesinde propagandasına kadar Coinbase’e büyük misyonlar yüklüyor.

Coinbase inandığı şeyleri savunuyor ve kriptonun gerçekten ABD geleceği için önemli olduğunu her fırsatta vurguluyor. Bu duruş özellikle Cumhuriyetçilerden büyük destek bulmaya başladı. İlk bakışta blockchain teknolojisi ile ulusal güvenlik arasındaki bağlantıyı görmek zor olabilir. Ancak Amerikan tarihi boyunca, yeni teknolojilerin benimsenip benimsenmeyeceğine ve nasıl benimseneceğine ilişkin kararlar, ilk başta savunma için çok az doğrudan uygulaması varmış gibi görünenler bile, güvenlik ve ABD’nin dünyadaki liderliğini derinden etkilemiştir.

Onlarca yıldır ABD şirketleri otomobil, ev aletleri ve seri üretim giysiler gibi yeni uygun fiyatlı tüketim ve sanayi malları üretmek için tasarlanmış üretim kapasitesi inşa etti. Büyük Buhran‘ın devam etmesine rağmen ABD, Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girdiği yıl olan 1941’de 3 milyondan fazla otomobil üretti. Detroit tüm savaş boyunca sadece 139 otomobil üretecek olsa da, fabrikaları asla durmadı.

Pearl Harbor’dan sonra Roosevelt yönetimi, imalat sektörünün savaş zamanı için yeniden donatılmasını denetleyen Savaş Üretim Kurulu’nu kurdu. Başkan Franklin D. Roosevelt, savaşta zaferin savaş alanından çok önce başladığını anlamış ve “güçlü düşmanlarla daha fazla mücadele edilmeli ve daha fazla üretilmelidir” demiştir. ABD şirketleri tanklar, silahlar ve uçaklar gibi ağır ekipmanların yanı sıra mermiler, üniformalar ve hatta özel şeker çubukları gibi daha küçük ürünler de üretti. Savaşın sonunda, dünyadaki sanayi üretiminin yarısı ABD’deydi.

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nı kazanmasını sağlayan şey tek başına askeri gücü değildi. ABD, fabrikalar, kalifiye işçiler ve hem hammaddeleri hem de mamul malları taşıyabilen bir tedarik zincirinden oluşan dünyanın en büyük üretim altyapısından yararlanabildiği için kazandı. Başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin buradan çıkaracak dersleri olmalı.

“İkinci Dünya Savaşı’ndan sadece birkaç yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği hızla on yıllar sürecek bir güç mücadelesine girişti. Her türlü teknoloji -doğrudan askeri uygulamaları olmayanlar bile- bu çatışmanın kritik bir savaş alanı haline geldi. Her iki ülke de göklerde ve uzayda kontrolün öneminin farkına varmış olsa da, Sovyetlerin plaj topu büyüklüğündeki Sputnik uydusu yörüngeye ilk ulaşan uydu oldu. Ancak son sözü Sovyetler söyleyemeyecekti çünkü bu ilk yenilgi ABD’yi harekete geçirdi. Sputnik utancının tekrarlanmasını önlemeye kararlı olan ABD, Amerika’nın yeni nesil teknolojileri ve bunların savunma uygulamalarını geliştirmesini ve bunlarda uzmanlaşmasını sağlamak için özel sektörün, devlet kurumlarının ve akademinin en iyilerini kanalize etmek üzere tasarlanmış bir ajans olan DARPA’yı, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nı kurdu. Proje hemen başarıya ulaştı; kurulduğu yıl DARPA dünyanın ilk iletişim uydusunu fırlattı.”