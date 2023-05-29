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Bitcoin yeniden 28.000 doları aştı ve çok geçmeden kritik seviyeyi kaybetti. Peki yükseliş hareketi bitti mi? Piyasaların güncel görünümüne dair uzmanların farklı görüşleri var. Ancak geçmişte birçok fiyat hareketini doğru tahmin eden uzmanlardan 2’si bize gelecek konusunda bazı fikirler verebilir. İşte beklentiler ve bundan sonra olacaklar.

Kripto Para Yorumcusu Tahmin

ABD hisse senedi piyasaları anma günü nedeniyle tatil ve bu beklendiği gibi kripto paralara ara yükseliş için gerekli ortamı sundu. Bugün %4,4 oranında yükselse de boğaların halen üstünlüğü ele geçiremediği net biçimde görünüyor. Geçmişte yaptığı tahminlerle popüler hale gelen analist Crypto Tony bugün piyasa beklentilerini güncelledi.

“27.500 doların altına inersek long pozisyonumu kapatacağım ve short fırsatı arayacağım”.

DecenTrader ise gözden kaçan bir detaya dikkat çekti. Bugün bir ay içinde herhangi bir günden daha fazla pozisyon tasfiye edilmesine rağmen short (açığa satış) pozisyonların arttığını belirtti.

“Kriptoda WildWestWeekend ifadesini sıklıkla kullanan biri olarak, aslında son birkaç gündür gördüğümüz Bitcoin fiyat hareketi 200 Haftalık MA’daki temel teknik destekten gelmesi ve borç tavanı anlaşmasıyla meşrulaşıyor.”

Yükselişin sürpriz olmadığını söylese de piyasanın bu ralliye tam olarak inanmadığının da altını çiziyor. Yani kriptonun dâhilerine göre fiyatı kaderini 27.500 dolar altındaki kapanışlar belirleyecek. BTC şimdilik 27.631 dolardan alıcı buluyor.

Kripto Para Tahminleri

Makro gelişmeler kriptoyu direkt olarak etkiliyor. Küresel ekonomideki dalgalanmaları izlemenin en iyi yolu da dolar endeksine bakmak. Eğer gelişmeler ABD doları lehineyse kripto düşer ve DXY yükselir. Crypto Tony bu konuda da bir şeyler söyledi.

“Dolar, Nisan ayında çift dip yaptığından beri güzel bir sıçrama yaptı. Reddetmemizi beklediğim direnç alanım 105.80 dolardan geliyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca güçlü bir dolar bekliyorum, ancak gelecek yıla da sarkacak.”

Pazar günü kripto için haftanın önemli gelişmelerinden bahsetmiştik. Perşembe PMI’lar ve Hong Kong kripto kuralları var. Cuma günü ise işsizlik, TDİ, ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Bu veriler kripto paraların Haziran Fed toplantısına kadar yönünü belirleyecek.