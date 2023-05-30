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XRP Güncel Fiyat ve XRP Geleceği: XRP Haberleri Neye İşaret Ediyor?

Özet

  • XRP, yeniden harekete geçti.
  • 24 saat içerisinde %7 yükselen XRP, davayı fiyatlıyor.
  • XRP'yi ilgilendiren Ripple davasında ise henüz net bir gelişme yok.
19:51
30 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü yine çok hareketli bir dönemde geçiyor ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Bitcoin fiyatı haftaya iyi bir başlangıç yapsa da bunun devamındaki günlerde aynı seviyeleri koruyup koruyamayacağı tam olarak bilinmiyor. BTC, son 24 saat içerisinde %0,2 yükseliş elde etti ve 7 günlük kazancını aslında nispeten törpüledi. Ancak 24 saat içerisinde parlayan bir kripto para birimi varsa o da kesinlikle XRP gibi gözüküyor. XRP fiyatı son 24 saat içerisinde %7,7 yükseliş elde etti ve 7 gün içerisinde %12 yükseliş elde ederek top 10 kripto paraya resmen damga vurdu.

XRP Güncel Fiyat Durumu

XRP, 24 saat içerisinde yaşadığı bu yükseliş ile 0,5 dolar seviyesinin üzerine çıktı. XRP, 0,51 dolar seviyesine kadar yükselse de asıl direnç noktası çok daha kritik olan 0,55 dolar ve 0,63 dolar olarak biliniyor. Peki XRP güncel fiyatının bu hareketliliği neden kaynaklanıyor ve XRP haberlerinin bununla ilgisi var mı?

Şu an için XRP’nin teknik grafiğine bakıldığında burada ters bir baş ve omuz formasyonu oluştuğu görülüyor. Bu da birçok kişinin bildiği gibi olumlu bir yapı olarak ön plana çıkıyor. Şu an yaşanan ralli öncesi oluşan ters baş ve omuz formasyonu bekleneni yaparak aslında yükselişin gerçekleşmesinin önünü açtı.

XRP fiyatının böylesine yükselmesinin arkasındaki temel sebep ise hem teknik hem de temel analiz olarak ifade edilebilir. XRP’yi en çok etkileyen ise Ripple davası ve bununla ilgili gelişmeler olabilir.

XRP Fiyatı İçin Hedef Belli

XRP yatırımcılarının yakından tanıdığı ünlü avukat John E. Deaton, XRP yatırımcılarını ilgilendiren bir açıklamada bulundu ve devam eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasını değerlendirdi. Deaton, dava ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe XRP fiyatının FOMO etkisi ile rekor kırabileceğini ima etti. Deaton ilk olarak ise XRP fiyatının 2 doları göreceğini ifade etti. XRP, Yargıç Deaton’ın özellikle SEC yöneticisi Hinman ile ilgili verdiği karar sonrası rallisini pekiştirdi ve bu yükselişin asıl sebebi beklenti olabilir.

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