Çin’de bir Halk Mahkemesi, kripto varlıkların yasallığına ilişkin bir rapor yayınlayarak bu dijital varlıkların ceza hukuku niteliklerini analiz etti. Mahkeme raporunda mevcut yasal politika çerçevesi altında sanal varlıkların hala yasal mülkiyet olduğunu ve yasalarca korunduğunu açıkladı. Çin’deki kripto düzenlemeleri hala oldukça katı ve ülke genelinde kripto varlık kullanımı kısıtlanmaya devam ediyor.

Kripto Varlıklar Yasalara Göre Mülktür

Çin Halk Cumhuriyeti Halk Mahkemeleri yargı yetkisini sanılanın aksine bağımsız olarak kullanıyor ve herhangi bir idari ya da kamu kuruluşunun müdahalesine tabi tutulmuyor. Bu mahkemeler ceza, hukuk ve idari davaların yanı sıra ekonomik anlaşmazlıklara da el atıyor.

Yerel bir gazetenin haberine göre, “Kripto Varlıkların Mülkiyet Niteliklerinin Belirlenmesi ve Davaya Dahil Olan Mülkiyetin Elden Çıkarılması” başlıklı rapor, kripto varlıkların ekonomik niteliklere sahip olduğunu ve dolayısıyla mülk olarak sınıflandırılabileceğini kabul etti. Çin, tüm yabancı dijital varlıkları genel bir yasak uygulayarak yasa dışı kabul etmiş olsa da rapora göre bireylerin sahip olduğu kripto varlıkların yasal olarak kabul edilmesi ve mevcut politika çerçevesi altında yasalarca korunması gerektiğini savunuyor.

Raporda ayrıca sanal varlıklarla ilgili suçların ele alınmasına yönelik öneriler de yer aldı ve davaya dahil olan para ve mülke el konulamayacağı için ceza ve medeni hukukun birleştirilmesine dayanması gerektiği kaydedildi. Bu tür davalar kişisel mülkiyet hakları ile sosyal ve kamu çıkarlarının dengeli bir şekilde korunmasını sağlamak için ayrı ayrı ele alınıyor.

Hükümet Politikasını Yumuşatmaya Başladı

Çin, kripto ile ilgili tüm faaliyetlere genel bir yasak getirmiş ve yabancı kripto borsalarının hizmetlerini ülkede ikamet eden müşterilerine sunmasını yasaklamıştı. Ancak, kripto varlıklara yönelik düşmanca bir ulusal politikaya rağmen Çin mahkemeleri yıllar içinde Bitcoin ve diğer dijital varlıklar konusunda zıt bir duruş sergiliyor.

Bu farklılığın ilk örneği Eylül 2022’de bir avukatın Çin’deki kripto varlık sahiplerinin kripto yasağına rağmen hırsızlık zimmete geçirme veya bir kredi sözleşmesinin ihlali durumunda kanun tarafından korunduğunu öne sürmesiyle ortaya çıktı. Daha sonra Mayıs 2022’de bir Şangay mahkemesi Bitcoin’in sanal mülk olarak nitelendirildiğini ve dolayısıyla mülkiyet haklarına tabi olduğunu onayladı.

Çin’in Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine karşı düşmanca tutumu uzun süredir devam ediyor ancak son birkaç yıldır hükümet duruşunu yumuşatmış görünüyor. Bu durum yasak sonrası sıfıra düşen ancak bir yıl içinde ikinci sıraya yükselen Çin’in Bitcoin madencilik payındaki artışından da anlaşılmaktadır.