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Geçtiğimiz yıl kripto para piyasalarını yerle bir eden Çin bugünlerde yeniden gündemde. Son hamle epey ses getirdi. Ürettiği enerjinin büyük kısmını kömürden elde eden ve atmosfere en fazla zarar veren ülke olan Çin, geçtiğimiz yıl küresel ısınmanın sorumlusu olarak Bitcoin madencilerini gösterdi. Emisyon hedeflerine ulaşmak için kripto para madencilerini ülkeden kovacaklarını açıkladılar. Neyse ki komşu ve alternatif ülkelere giden madenciler bugün geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü biçimde Bitcoin madenciliği yapmaya devam ediyor.

Kripto Para Operasyonu

Çin polisi kripto paralar aracılığıyla 12 milyar Çin yuanı (1,7 milyar dolar) aklayan 63 kişiyi tutukladı. Suç çetesinin Mayıs 2021’den itibaren piramit şemaları, dolandırıcılık ve kumar gibi yasadışı kaynaklardan elde edilen gelirleri kullandığı ve ABD doları ile bire bir sabitlenmiş bir stablecoin olan Tether’a dönüştürdüğü ortaya çıktı. Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan’ın Tongliao şehrinin Kamu Güvenliği Bürosu, operasyonu duyurdu. Çetenin parayı tekrar Çin yuanına dönüştürmek için çeşitli farklı kripto para alım satım hesapları kullandığı söyleniyor.

Polis, Çin’de engellenen mesajlaşma servisi Telegram’ı kullanarak, ülke çapında fonların aklanmasına yardımcı olmak için kripto hesapları açacak çeşitli kişileri işe aldıklarını söyledi. Yetkililer Çin’in yaklaşık 16 milyon dolara el koyduğunu da açıkladı. Çinli kullanıcılar global borsalar üzerinden işlem yapmaya çalışsa da Çin devleti kurduğu güçlü baskıyla bunu da büyük ölçüde engelliyor.

Kamu Güvenliği Bürosu, şüphelilerden birinin banka hesabında aylık 10 milyon yuan işlem hacmi olduğunu fark ettiğinde uyarıldı. Yetkililer, şüphelilerden ikisinin Tayland’ın Bangkok kentine kaçtığını ancak Çin’e dönmeye ikna edildiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Çin polisi, kripto para birimleri aracılığıyla kara para akladığından şüphelenilen 1.100’den fazla kişiyi tutukladı.

Çin’i Kripto Para Savaşı

Blockchain harika ve Bitcoin ile kripto endüstrisini çabalarıyla bugün devletler kendi dijital para birimleri üzerinde çalışıyor. Çin, kripto paraların kendince faydalı olan yönü yani teknolojisini alarak kendi dijital para birimini (CBDC) oluşturdu. Bu hamlenin ardından kabalık nüfusunu dijital yuan’a yönlendirmek için önemli bir adım attı. Kripto paraları ülke genelinde yasakladı ve buna gerekçe olarak onun çevreye verdiği zarardan bahsetti.

Çin vatandaşları denetleme noktasında kusursuz bir güce ulaşmak istiyor ve blockchain paranın akışını izleyebilmeleri için harika yetenekleri onlara sunuyor. Ancak buna rağmen dijital yuan ile kara para aklama faaliyetleri önlenemiyor. Kripto paralar ülkedeki vatandaşlar tarafından gizlice de olsa kullanılabiliyor.