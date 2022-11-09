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Kripto para dünyası yıllar geçtikçe yeni projeler ve yüksek hacimleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bazı kripto para birimlerinin toplam değeri ve ticaret hacmi şimdiden birçok ülkenin yıllık gelirini geçmiş durumda.

Son dönemde kripto para birimleri düşüş trendi yaşasa da hala büyük fırsatlar vermeye devam ediyor. Özellikle henüz potansiyeline ulaşmadığı düşünülen CHZ gibi kripto para birimlerini erken keşfetmek yatırımcılar için büyük kazanç olanakları yaratabilir. Yükselmesi beklenen kripto paralar makalesi bu konuda yatırımcılara yardımcı olabilir.

CHZ Alternatifleri

Aşağıda yer alan makalede ayrıntılı olarak ele alınan CHZ alternatif coinlerine kısaca göz atabilirsiniz:

Dash 2 Trade (D2T): İyi Kripto Analizleri Sunan Platform

IMPT.io (IMPT): Karbon Salınımını Azaltmayı Hedefleyen Yenilikçi Kripto Projesi

Calvaria (RIA): Kripto Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiren Kart Oyunu

Cardano (ADA): CHZ Alternatifi Köklü Blok Zincir Tokeni

Solana (SOL): 2023 Yılında ATH Oluşturma Potansiyeli Olduğu Düşünülen Kripto Para

Polkadot (DOT): Gelişmiş Web3 Altyapısı Bulunan Proje

Chiliz Nedir?

Kripto para dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan CHZ, Malta merkezli Socios isimli taraftar etkileşim platformunun native kripto para birimi olarak hayatımıza girdi. Türkiye sınırlarında da çok büyük yankı uyandıran CHZ kendi NFT pazarını desteklemek için birçok partnerliğe imza attı. Ülkemizde Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi güçlü taraftar grupları olan takımların native kripto para birimleri de Socios çatısı altında CHZ destekli bir şekilde piyasaya sürüldü.

CHZ temel olarak küresel çapta insanların favori takımlarıyla etkileşime girmesini sağlayan ve ellerinde tuttukları tokenlarla kulüplerinin bazı konularda yaptığı uygulamalarda söz sahibi olmasını sağlayan bir kripto projesidir. Bu önde gelen kripto para birimi, Ethereum blok zincirinde ERC20 tokeni olarak çalışırken aynı zamanda Binance Akıllı Zincirinde de BEP-2 tokeni olarak destek verir. Böylece farklı kripto para alanlarına yatırım yapan kullanıcılar için de cazip bir ticaret alanına sahip olarak yorumlanıyor.

CHZ sayesinde taraftarlar gönül verdiği takımlara ait tokenları bu platform üzerinden satın alabilirken bu tokenlar ile çeşitli haklar da elde ederler. Bu hakların bazıları forma tasarımları, stadyumda çalınacak müzikler, yeni transferlerin karşılanmasında öncelik hakları ve çeşitli oylamalara katılmak olarak özetlenebilir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki toplam CHZ arzı sınırlıdır. Toplamda 8,8 milyar CHZ ile sınırlı olan bu arz yeni partnerlik anlaşmalarıyla daha değerli bir hale gelmektedir.

CHZ Neden Bu Kadar Popüler?

Socios ekosisteminin, fanatik taraftar gruplarını ve yatırımcıları gönül verdikleri spor kulüpleriyle bir araya getirmeye devam ettikçe bu potansiyelin güçlü olarak kalacağı ifade ediliyor. CHZ sayesinde taraftarlar sevdikleri takımlara ait kripto para birimlerini satın alabiliyorlar. Böylece sevdikleri takımlara hem maddi destek vermiş oluyor hem de bazı temel konularda kulübün bir parçası haline geliyorlar. Bu özellikleriyle çok farklı bir alana dokunan CHZ sağlayacağı yeni taraftar etkileşimleriyle daha da popüler bir hale gelebilir.

Yapacağı yeni anlaşmalar ile ekosistemini güçlendirirken mevcut anlaşmalarına ait gerçekleştireceği etkinlikler ile tekrar tüm ilgileri üstüne çekmesi olası olan CHZ hala taraftarlar arasında oldukça güçlü bir konumda bulunmaya devam ediyor.

CHZ Coin Yeni Yatırımcı Çekebilir mi?

Makalenin hazırlandığı gün itibari ile 0,22 dolar üzerinden işlem gören CHZ, Barcelona, Galatasaray ve Golden Statle Warriors gibi dünyaca ünlü partnerlere sahip. CHZ’nin sahip olduğu yüzlerce anlaşma onun potansiyelini korumasına yardımcı olurken ekosistemini genişlettikçe fiyatını yükseltme olasılığını bir adım ileriye taşıyor olabilir.

2019 yazında piyasaya girdiğinde sadece 0,02 dolar bandında işlem gören CHZ’nin sadece 3 senede ulaştığı nokta bile gelecek açısından büyük bir ipucu veriyor olabilir. Özellikle pandeminin geride kaldığı ve toplu etkinliklerin çoğaldığı bu dönemde yapılacak taraftar etkinlikleri yeni yatırımcıları CHZ’ye çekmek için ideal durumda gibi görünüyor.

CHZ’nin Güncel Fiyat Analizleri Nasıldır?

Özellikle ülkemizde yaptığı anlaşmalar ile her sektörden insanın ilgisini çeken CHZ dünya çapında da ünlü anlaşmalara sahip. Bu anlaşmalar NBA gibi dev organizasyonlardan dünyaca ünlü futbol kulüplerine uzanan bir yelpazeye kadar yayılmış durumda. Kripto para dünyasının yükselişe geçtiği dönemlerde en yüksek fiyat oranlarını yakalayan bu kripto para birimi yaklaşık 1,4 milyar dolar piyasa değerine sahiptir. Yüksek piyasa değeri sayesinde yapacağı yeni anlaşma ve hareketler ile birçok yatırımcı için büyük kazanç fırsatları yaratabilir.

CHZ En Yüksek Fiyatına Ne Zaman Ulaştı

En yüksek değerine 2021 Mart ayında 0,878 dolar ile ulaşan CHZ dünya çapında büyük yankı uyandıran bir yükseliş gerçekleştirdi. 2019 yılında piyasaya sürüldüğünde sadece 0,02 dolar üzerinden işlem gören CHZ yazının yazıldığı tarih itibariyle 0,22 dolar civarından işlem görmektedir.

2023 yılı İçin CHZ Coin Fiyat Tahminleri Nasıl?

Ünlü uzmanların temel görüşleri kripto para piyasalarında gerçekleşecek yukarı yönlü hareketten CHZ’nin de doğrudan olumlu etkileneceği şeklinde. Bu noktada 0,5 dolar seviyelerini aşması beklenen CHZ’nin en yüksek seviyesindeki günlerine doğru adım atacağı beklentisi yüksek. 2023 yılı içerisinde CHZ coin fiyat tahmini yapan uzmanlar hacmin artışıyla birlikte fiyatının yukarı doğru gideceğini ve yeni partnerlikler ile birlikte bunun hız kazanacağını düşünüyor.

2024 ve Sonrasında CHZ Coin Fiyat Tahminleri Nasıl?

İddialara göre 2023 yılı içerisinde CHZ coin’in duyuracağı yeni özellik ve anlaşmalarla gücünü koruyarak yukarı yönlü harekete başlaması bekleniyor. Bu ivmenin hızlanarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 0,89 dolar bandını aşması ise 2024 yılı içerisinde gerçekleşecek gibi duruyor. Eğer piyasa büyük bir yükseliş hareketi yakalarsa daha erken gerçekleşebilecek bu beklenti için şu an uzmanlar ideal dönemin 2024 yılının ilk dönemlerini işaret ediyor.

CHZ Alternatifleri

Yatırım alanında CHZ’nin yeni anlaşmalarını ve haberlerini beklerken farklı altcoin’leri de değerlendirmek isteyen yatırımcılar diğer alternatif parlayan yıldızlara göz atabilir. Detaylı CHZ yorum sonucunda sizler için potansiyeli yüksek görülen bazı CHZ alternatiflerinden yazının devamında bahsediliyor.

Dash 2 Trade (D2T)

Kripto piyasalar büyüdükçe yeni ürünler ve projeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ethereum tabanlı Dash 2 Trade, bu ihtiyaçlara yönelik ortaya çıkmış bir kripto analitik sinyal platformu olarak tanımlanıyor. Projenin kripto para birimi olan D2T ön satışında 2. aşamada ve şimdiden 3.5 milyon dolar bir fon toplayarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettireceği ekip tarafından iddia edilen bu projenin ön satışından faydalanmak isterseniz Dash 2 Trade resmi internet sitesini ziyaret edip katılım sağlayabilirsiniz.

IMPT.io (IMPT)

Çevre dostu olmayan uygulamalara karşı kripto dünyasına giriş yapan IMPT karbon salınımını azaltmak üzerine geliştirilmiş bir projedir. Bu yenilikçi sosyal medya platformu blok zincir teknolojisinin yenilikçi kullanımıyla doğrulanabilir karbon kredileri sağlanmasına olanak sunarak karbon kredisiyle alakalı dolandırıcılık risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Tecrübeli ekibiyle göz doldurduğu iddia ediliyor ve yatırım yapmak için IMPT‘nin yükselen bir değer olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Proje ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz projeye özel hazırlanan IMPT resmi sitesine göz atabilirsiniz.

Calvaria (RIA)

Calvaria kripto sektörüne yeni bir oyna-kazan kripto oyunu olarak heyecan verici bir giriş yaptı. Calvaria tamamen Web3 formatlı bir yapıya sahip olmakla birlikte birçok popüler kart oyunu severin şimdiden odağı olmuş durumda. Calvaria evreninde oyuncular kendilerine özel desteler oluşturabilir ve savaşabilirler. Bu savaşlardan alacakları ganimetler ise gerçek ödüller ve NFT kartları şeklinde oyunculara dağıtılıyor.

Calvaria evreninin resmi kripto para birimi olan RIA henüz ön satış aşamasında. Ekip şu an ön satışın 3. aşamasını gerçekleştiriyor ve yazının hazırlandığı tarih itibariyle yüzde 70 oranında RIA tükenmiş durumda. Bu büyük ilginin birkaç gün içerisinde daha da artacağı bekleniyor.

Bu token yakın gelecekte oyun içi NFT savaş kartları, stake edebilme seçeneği ve oyun içi harcama gibi özellikler adına kullanılabileceğini de açıklanıyor. Her geçen gün daha ünlü hale gelmesi beklenen bu projede geç kalmadan yerini almak isteyen yatırımcılar ön satışa Calvaria’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Cardano (ADA)

Cardano, daha önce Ethereum’un kurucu ortağı olarak görev yapan Charles Hoskinson tarafından oluşturulan kripto para birimidir. Bu kripto para birimi 2015 yılında kendi kripto ağını oluşturmak için adımlar atılmaya başlandı.

Merkezi olmayan uygulamaları ve merkezi olmayan finansal hizmetleri desteklemenin ötesinde, Cardano platformu ayrıca kripto para desteklemek için oluşturuldu. ADA, Bitcoin kadar geniş çapta kabul görmese de, dijital sanat ve değiştirilemez token pazarları (NFT) dahil olmak üzere kripto para kabul eden birçok platformda Cardano’yu kullanılabilirsiniz.

Solana (SOL)

2020 yılında piyasaya sürülen Solana, DApp’ler oluşturulmasını kolaylaştırmak ve merkezi olmayan finans çözümlerini (DeFi) daha büyük ölçekte erişilebilir kılmak için tasarlanan kripto projesidir. SOL ise Solana ağının native tokenıdır.

Bu benzersiz blok zinciri teknolojisinin kalbinde hız ve ölçeklenebilirlik vardır. Hem büyük, kurumsal müşteriler hem de daha küçük, günlük kullanıcılar için ideal olan bu blok zinciri, düşük işlem maliyetlerine sahip olacak ve yine de ölçeklenebilirliği ve hızlı işlemeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Chilize rakip olma potansiyeline sahip ender projelerin başında gelir.

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT), diğer blok zincirler arasında birlikte çalışabilirlik sağlamayı amaçlayan benzersiz bir kripto para birimidir. Protokolü, sistemlerin tek bir çatı altında birlikte çalışmasına izin vermek için i blok zincirleri ve oracle’ları birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır.

Polkadot’un en benzersiz özelliği, çeşitli ağların birlikte çalışabilirliğini sağlayan zinciridir. CHZ alternatifi olarak görülen DOT, 2022 yılında yatırım yapabilecek altcoin’ler arasında görülüyor.

Özet

CHZ dünya çapında yaptığı anlaşmalar ile Taraftar Token olayının bir numaralı öncüsü olmayı başardı. Türkiye sınırlarında da meslek grubu fark etmeden herkesin ilgisini çeken bu proje gün geçtikçe gücünü artırmaya devam ediyor. Taraftar, kulüp ve kripto para sektörü arasındaki bu köprü görevi zamanla projeyi çok daha iyi yerlere taşıyacaktır.

CHZ ekosistemi kendini kanıtlamaya devam etse de alternatif arayan yatırımcılar için yukarıda bahsedilen Dash 2 Trade ve Calvaria projelerinin de yüksek potansiyelli projeler durumunda olduğu düşünülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.