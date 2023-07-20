Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

En iyi DEX coinlerinden önemli ölçüde daha küçük bir token olan 1inch Network (1INCH), her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Bu durum, yatırımcıların 1inch Network’ün (1INCH) değerli bir yatırım olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Bu arada, VC Spectra (SPCT) oldukça başarılı geçtiği iddia edilen 1. Aşamanın ardından halka açık ön satışının 2. Aşamasına yaklaşıyor. Benzer şekilde, Tron (TRX) da etkileyici kazançlar elde etmeye devam ettiği için manşetlerde yer alıyor olabilir.

ChatGPT sohbet robotunun yardımıyla kullanıcılar olası kripto para yatırım fırsatlarını belirleyebilir ve piyasadaki dalgalanmalara karşı kendilerini koruyabilir.

1inch Network (1INCH)

2023’ün başından bu yana, 1inch Network (1INCH) üzerinde işlem yapan kullanıcı sayısı arttı. Yılın yarısında, aktif kullanıcı tabanındaki bu istikrarlı büyüme, yerel tokenin fiyatını olumlu yönde etkilemeye başladı. 1inch Network (1INCH) fiyatı, son 30 işlem gününde %31 değer kazandıktan sonra 17 Temmuz 2023 itibarıyla 0,37 ABD dolarından işlem görüyor. Ek olarak, 1inch Network (1INCH) önceki 24 saatte $725,31 milyon işlem hacmiyle %5,92’lik bir artış yaşadı.

En son 1inch Network (1INCH) kazancı, Güney Kore’deki ticaret hacminde önemli bir artışla aynı zamana denk geliyor. Buna göre, 1inch Network (1INCH) üzerindeki balina işlemleri son üç işlem gününde iki katına çıktı.

Uzmanlar, iddialara göre, 1inch (1INCH) fiyatının 2023 yılı sonuna kadar $0.46 yükselerek minimum $0.41 seviyesine düşebileceğini tahmin ediyor. Tahminlere göre, 1inch (1INCH) iyi bir yatırım olabilir.

VC Spectra’nın (SPCT) Risk Yönetimi

VC Spectra (SPCT), yatırımcılara gelecekteki projeler için oy hakkı vererek ve onları sorumlu ve etik bir şekilde yatırım yapmaya teşvik ederek blok zinciri ve teknoloji endüstrilerinde dalgalar yaratan merkezi olmayan bir hedge fonu olarak tanımlanıyor. Ayrıca VC Spectra (SPCT), çok sayıda başarılı blok zinciri girişimine uzun vadeli erişim sağlamak için sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturduklarını da ifade ediyor. VC Spectra (SPCT), yatırımcıların kazançlarını en üst düzeye çıkarmalarına ve riskleri azaltmalarına yardımcı olmak için projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirir.

Açıklamalara göre VC Spectra tokeni SPCT, varlık yönetimi, takas, işlem ücretleri ve merkezi olmayan ticaret için kullanılan BRC-20 standart bir tokendir. Dahası, VC Spectra (SPCT) tokenı, bir yakım mekanizması ile deflasyonist bir yaklaşım benimseyerek zaman içinde token dolaşımını azaltır.

VC Spectra (SPCT), halka açık ön satışın 1. Aşamasında ve şu anda 0,008 dolardan işlem görmekte. Beklenen %37,5 yatırım getirisi ile 0,011 dolardan satılacağı 2. Aşamaya yaklaşmakta. VC Spectra’nın (SPCT) hedef fiyatı, iddialara göre beklenen 10x veya %900 yatırım getirisi ile halka açık platformlarda piyasaya sürüldüğünde 0,08 $.

Tron (TRX)

Bu yılın başlarında Binance’ten çıkarılmasına rağmen, Tron’un (TRX) 17 Temmuz 2023 itibarıyla fiyatı son 24 saat içinde 0,08 dolarda nispeten sabit kaldı. Tron (TRX) bir önceki haftaya kıyasla fazla büyümemiş olsa da, TRX geçtiğimiz ay %12,55 oranında değer kazandı.

Peki Tron’a (TRX) olan piyasa ilgisini ne yönlendiriyor? Güçlü topluluk ve işbirliklerinin yanı sıra merkezi olmayan uygulamalara ve akıllı sözleşmelere yapılan vurgu. Bunlar Tron’a (TRX) itibar kazandırıyor ve değerli bir yatırım gibi görünmesini sağlıyor.

Dahası, Haziran ayının ortalarında Tron (TRX) CEO’su ve kurucusu Justin Sun bir konferansta konuştu ve Ağ’ın inovasyonu teşvik etme konusundaki asıl amacını tartıştı. Tıpkı tahmin ettiği gibi, çok beklenen stUSDT coin 3 Temmuz’da piyasaya sürüldü ve Periander yükseltmesi 11 Temmuz’da yayınlandı.

ChatGPT’nin tahminine göre, Tron’un (TRX) fiyatı kısa vadede değişken olabilir ancak uzun vadede yükseliş potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak, Tron’un (TRX) en düşüş senaryosuna ilişkin fiyat tahmini 2023 yılında 0,063 dolara kadar düşebilir, ancak 2024 yılında 0,11 dolara çıkması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.