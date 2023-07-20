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  •   TCMB Faiz Kararını Açıkladı! Bitcoin’in Türk Lirası Karşısındaki Değeri Rekora Koşuyor!

TCMB Faiz Kararını Açıkladı! Bitcoin’in Türk Lirası Karşısındaki Değeri Rekora Koşuyor!

Özet

  • TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklenenin altında artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.
  • Beklentilerin altında kalan faiz kararı sonrasında Bitcoin'in Türk Lirası karşısındaki değeri hızla yükselişe geçti.
  • Analistler, faiz kararı ve Bitcoin'in dolar karşısında ivme göstermesinden dolayı BTC/TL kurunun rekor tazelemesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:01
20 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 15’ten yüzde 17,50’ye çıkardı. Beklentiler TCMB’in politika faizini yüzde 20’ye çıkarması yönündeydi. Faiz kararı sonrası Bitcoin‘in (BTC) Türk lirası karşısındaki değeri hızla rekora koşmaya başladı.

Hafize Gaye Erkan’ın Başkanlık Dönemindeki 2’nci Faiz Artırımı

TCMB, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 15’ten yüzde 17,50’ye çıkardı. Böylece TCMB, Hafize Gaye Erkan’ın başkanlık döneminde ikinci kez faiz artırımına gitmiş oldu. Karar sonrası güne 26,86 seviyesinde başlayan Dolar/TL kuru 26,94 seviyesine, 29,94 seviyesinde başlayan Euro/TL kuru ise 30,22 seviyesine çıktı.

Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB’nin politika faizini yüzde 20 seviyesine çıkaracağını tahmin etmişti. TCMB’nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de benzer sonuçlar vardı.

Erkan’ın başkanlık döneminde ilk faiz artırımına gidilen Haziran ayı PPK toplantısında politika faizinin yüzde 21’e çıkarılması beklenirken yüzde 15 olarak açıklanmış ve beklentilerin altında kalan politika faizi kararı sonrası Dolar/TL ve Euro/TL rekor üstüne rekor kırmıştı.

Bitcoin’in Türk Lirası Karşısında Değeri Rekora Koşuyor

Bitcoin’in Türk lirası karşısındaki değeri hem en büyük kripto paranın ABD doları karşısında yukarı yönde hareketlenerek 30 bin seviyesinin üzerinde ivme göstermesi hem TCMB’nin politika faizini beklentilerin altında artırmasıyla yukarı yönelenen Dolar/TL kuru ikilisinin etkisiyle Türk lirası karşısında hızla rekora koşuyor.

Karar sonrası güne 815 bin 4 seviyesine başlayan ve faiz kararı öncesi 826 bin 428 liraya kadar çıkan BTC/TL kurunda rekor Binance borsasında 20 Aralık 2021 tarihinde 852 bin 499 ile kaydedildi. Bitcoin’in değerinin Türk lirası karşısında rekor tazeleyebilmesi için bu seviyenin üzerine çıkması gerekiyor. Piyasa analistleri ve gözlemcileri, TCMB’nin politika faizini iki toplantıdır beklentiler altında artırması ve Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde ivme gösteriyor oluşunun BTC/TL kurunun çok yakında rekor tazelemesini sağlayacağı üzerinde duruyorlar.

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