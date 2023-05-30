Okuma Süresi: 6 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasası 2023’te ivme kazandıkça, çalkantılı dünyasında seçim yapmak için güvenilir bir rehberin gerekliliği giderek daha önemli hale geliyor. Bu dünyada bir de yapay zekanın varlığı teknolojinin sınırsızlığını gösteriyor.

Dünyada büyük sükse yapan ve Kasım 2022’de piyasaya sürülen sohbet botu ChatGPT, gelişmiş teknolojisi sayesinde insan ile bilgisayar iletişiminin şaşırtıcı örneklerinden birini ortaya koyuyor.

Çok çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen bu çığır açan platform, insan dili hakkında geniş bir anlayışa sahip.

Geniş yetenek yelpazesi ile ChatGPT’nin bu uzmanlığını, kripto para yatırımcılarına gelişmiş alım satım stratejileri formüle etme ve uygulama konusunda yardımcı olmak gibi başka yollarla da sunup sunamayacağı sorusu ortaya çıkıyor.

ChatGPT, sağladığı avantajlar nedeniyle sıklıkla övülse de yapay zekanın (AI) kendine özgü sınırlamaları olduğunu kabul etmek önemli. Çünkü bir yapay zeka aracı olarak doğası gereği, ChatGPT’nin fiyat tahminleri ve gelecekteki fiyat hareketleriyle ilgili yapabilecekleri sınırlı. Ayrıca, kripto para yatırımcıları daha iyi alım satım stratejileri formüle etmek için aracın yeteneklerinden yararlanmanın yolları da bulunuyor.

Bu yazıda ön satışıyla dikkatleri üstüne topladığı iddia edilen AiDoge, Sponge ve yPredict projelerinin ChatGPT yorumları bulunuyor. Ancak sohbet botunun analizinden önce projeler hakkında detaylar yazının devamında yer alıyor.

SPONGE – Büyüyen Piyasa Değeri ile Hızla Yükseldiği İddia Edilen Meme Coin

Spongebob Token (SPONGE), 4 Mayıs 2023’te Uniswap’ta doğrudan listeleme yoluyla, yatırımcılara önceden herhangi bir teklif sunulmadan tanıtılan bir meme tabanlı dijital varlık olarak tanıtılıyor. Söz konusu kripto paranın fiyatının yalnızca yedi günlük bir süre içinde yüzde bin 500’ün üzerinde artmasıyla önemli bir değer artışı yaşadığı iddia ediliyor.

Bir çocuk televizyon programı olan Spongebob Squarepants, büyük bir popülerlik kazanmış ve karakterlerini kripto para alanı da dahil olmak üzere internet meme kültürünün ayrılmaz bileşenleri haline getirmişti. Uzman analizine göre, SPONGE markalaşma stratejisi nedeniyle önemli bir potansiyel sergiliyor olabilir. Zincir üstü analitik platformu DEXTools’a göre, SpongeBob Token’ın şu anda 10 milyon doların üzerinde bir piyasa değeri var, bu da kısa bir süre önce piyasaya sürülen bir token için fazlasıyla dikkat çekici olarak iddia ediliyor.

İddialara göre, SPONGE’un Telegram topluluğu çok önemli ölçüde büyüdü. Yatırımcılar ile trader’lar projenin planları hakkında daha fazla bilgi edinmek için topluluğa katıldı. Bir sonraki büyük meme coin’lerden biri olmayı hedeflediği iddia edilen SPONGE ivme kazandıkça, yatırımcılar için yeni ve potansiyel olarak kazançlı bir fırsat sunmayı amaçladıklarını iddia ediyor. Bu yüzden yatırımcıların SPONGE satın almak için araştırmalar yaptığı iddia ediliyor.

ChatGPT’nin bu meme coinin geleceği hakkında söyledikleri:

YPredict (YPRED) – Yapay Zeka İle Piyasa Tahmini

YPredict (YPRED), bilinçli alım satım kararlarını kolaylaştırmak için sofistike araştırma ve analiz kaynakları sağlayan yenilikçi bir platform olarak tanımlanıyor. Yapay zeka aracılığıyla geliştirilen öngörücü modellerden yararlanarak, dijital varlıkların gidişatını tahmin etmek ve potansiyel finansal kayıpları azaltmak mümkün. yPredict satın alma platformu, piyasada rekabet avantajını korumaya kararlı olan her trader için önemli bir araç olarak öne çıkmayı hedefliyor.

Ön satışın fazlasıyla dikkat çekmesinin nedeninin yPredict’in kripto yatırımcılarına hitap eden bir dizi yenilikçi ürün sunması olduğu iddia ediliyor. Bu ürünler arasında kripto paraların gelişmiş analizi, fiyat karşılaştırmaları, sinyaller, alım satım terminalleri ve daha fazlası yer alıyor. yPredict ayrıca tahmin pazarıyla da öne çıktıklarını iddia ediyor.

Bu, yapay zeka konusunda uzmanlaşmış veri bilimcilerin tahmine dayalı modeller oluşturmasını ve bunları abonelik hizmeti aracılığıyla müşterilere sunmasını sağlıyor. Tahmin modellerinin özelleştirilmesi, bireysel kullanıcıların özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabiliyor. İddialara göre tahmin modellerine ulaşmak ve yapay zeka analizlerine abonelikleri yönetmek için YPRED’in kullanılması, tokenlerin faydasını garanti ediyor.

Ayrıca, YPRED tokenleri yPredict’in öğren-kazan (L2E) özelliğine katılma kabiliyetine sahip. Bu platform, kullanıcılara eğitim materyallerine erişme, sınavlara katılma ve ek tokenler elde etmek için kursları başarıyla tamamlama fırsatı sunuyor.

yPredict’in ön satışı, toplam arzın yüzde 80’ini oluşturan 80 milyon YPRED tokeninin satışıyla sürüyor. satıyor. Şu anda, ön satışının beşinci aşamasında olan YPRED’i satın almak isteyenler 0,09 dolardan temin edebiliyor. Başlangıçta 0,07 dolardan satışa sunulan YPRED’in listeleme fiyatının 0,12 dolar olacağı bildiriliyor.

ChatGPT’nin YPRED hakkında söyledikleri de şu şekilde:

AiDoge (AI) : Yapay Zeka İle Meme-Yarat-Kazan (M2E) Projesi

Kripto sektörü son günlerde meme coin çılgınlığının etkisi altında olabilir. İddialara göre, OpenAI şirketinin ChatGPT sohbet robotu gibi yapay zeka projelerinin giderek popülerleştiği bir dönemde ön satış etkinliği başlayan AiDoge, yatırımcıların radarında.

Yapay zekayı meme coinlerin viral gücüyle birleştiren AiDoge, çevrim içi meme’lerde bir evrimi körüklüyor. Bu öncü platform, meme yaratma sürecini geliştirmek için açık kaynaklı bir meme üreticisi geliştirerek ilk çıkışından birkaç hafta sonra 9,6 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı.

AiDoge, kullanıcıların meme yaratma yeteneklerinden yararlanarak gelir elde etmelerini sağlayan “mem-to-earn” (M2E) yani meme-yarat-kazan adlı yeni bir konsept sunuyor. Platformun sofistike yapay zeka teknolojisi, kullanıcılarına metinsel istemlere dayalı meme’ler yaratma yetkisi veriyor ve bu meme’ler daha sonra topluluk tarafından yayılıp ve değerlendiriliyor.

Meme’niz ne kadar popüler olursa, AI token olarak o kadar fazla ödül alıyorsunuz. Ayrıca daha fazla meme üretmek, konulara oy vermek veya Yıllık Yüzde Verim ve özel avantajlar kazanmak için AiDoge satın alımı yapılabiliyor. Toplam 1 trilyon arz ile 20 aşamalı ön satışa erken yatırım yapmanın, iddialara göre, AiDoge fiyatı yükseldikçe potansiyel olarak büyük kârlar getirebileceği söyleniyor.

En yaygın şekilde dolaşıma sokulan meme’lerin üretilmesinden sorumlu olan bireyler, AI tokenleri ile usulüne uygun olarak tazmin ediliyor ve böylece AiDoge’un AI tokenine kapsayıcı çerçevesi içinde somut bir fayda sağlıyor.

İddialara göre, geliştiriciler, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmaya yönelik güçlü bir kararlılık sergileyerek, onu çok sayıda meme meraklısı için kolayca erişilebilir ve çekici hale getiriyor.

Bu karmaşık olmayan yöntemin benimsenmesinin, yenilikçi düşüncede önemli bir artışı teşvik etmesi ve böylece halkı kripto para ile güvence altına alınan merkezi olmayan ağların sunduğu sınırsız olanaklarla tanıştırması bekleniyor.

Büyüyen topluluğu ve başarılı ön satışıyla AI, meme coin endüstrisi üzerinde kayda değer bir etki yaratmaya hazır görünüyor. ChatGPT, bu proje için şu yorumları yapıyor:

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.