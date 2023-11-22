Changpeng Zhao’nun İstifasının Ardından Herkesin Dilinde Bu Soru Var! Binance Çöküyor Mu? Matrixport’tan ve Yeni CEO’dan Rahatlatan Açıklama Geldi

Kripto para dünyasında dün gece yaşananlardan sonra herkesin aklında “Binance Çöküyor Mu” sorusu yer etti. Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun istifasının ardından borsanın faaliyetlerinin aksamadan devam ettiği görülüyor. Ayrıca yapılan değerlendirmelerde olumlu görüşlerin olması dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak hem Matrixport’tan hem de yeni CEO Richard Teng’den bir açıklama geldi.

Matrixport Binance İçin Rapor Yayınladı: Binance Çöküyor Mu Sorusunun Yanıtı Var

Matrixport tarafından Binance ile ilgili olarak son gelişmeler ışığında hazırlanan rapor “Binance Çöküyor Mu” sorusunun yanıtını da satır aralarında veriyor. Matrixport analisti Markus Thielen Zhao’ya yönelik olarak suçlamalara dikkat çekerek konunun özetine yer veriyor. Buna göre CZ’nin suçunu kabul ettiğine ve Binance’in 4 milyar 300 milyon dolarlık ceza ödeyeceğine vurgu yapıyor.

Analist Thielen’e göre Binance’in çökmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü borsa herhangi bir kullanıcı fonunu zimmete geçirmekle suçlanmadı. Ayrıca suçlamalar arasında herhangi bir piyasa manipülasyonu iddiası da yer almıyor. Thielen CZ’nin istifa etmesi ve cezanın korkulan rakam 10 milyar dolardan daha az olmasıyla Binance’in önümüzdeki 2-3 yıl boyunca muhtemelen ilk üç borsa arasında yer almaya devam edeceğini ifade ediyor. Thielen ayrıca 6 binden fazla çalışanı olan bir borsanın bu süreçte doğru bir şekilde konumlanacağına da dikkat çekiyor. Bu durum da Binance Çöküyor Mu şeklinde bir sorunun karşılığının cevabı da verilmiş oluyor.

Yeni CEO Richard Teng’den Açıklama Geldi

Matrixport’tan gelen Binance’in sağlam olduğu vurgusunun ardından bir açıklama da yeni CEO Richard Teng’den geldi. Teng yaptığı açıklamada kripto para borsasının temellerinin son derece sağlam olduğunu vurguladı.

Teng, Binance’in hacim olarak dünyanın en büyük kripto para borsasını işletmeye devam ettiğine dikkat çekti. Sermaye yapısının borçsuz, harcamalarının mütevazı olduğuna vurgu yaparak kullanıcılarından aldığı düşük ücretlere rağmen güçlü gelir ve kârlara sahip olduklarını belirtti. Bütün bu açıklamalardan hareketle FTX çöküşü örneğindeki gibi bir olumsuzluğun Binance için söz konusu olmadığını görüyoruz. Gerek Matrixport’tan gelen açıklama gerekse de yeni CEO’nun açıklamaları kripto para dünyasında yer alan tutkunların yüreklerine su serpmiş durumda.