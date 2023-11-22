Changpeng Zhao İstifa Ederken Binance’ten Devasa Fon Çıkışı! Matrixport’tan Çarpıcı Açıklama

Kripto para dünyasında son yaşanan gelişmeler öylesine hızlı oldu ki, açıkçası başlar dönmeye başladı. Geldiğimiz noktada kripto para dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Changpeng Zhao istifa etti. Yerine yeni bir CEO Richard Teng atandı. Gelişmelerin ardından kripto para borsasının durumu hakkında da sorular ortaya çıktı. Son 24 saatte yaşanan fon çıkışları gündemde. Ancak analistler bu durumun bir tehlike olmadığını belirtiyor.

Matrixport Analistinden Sıcak Binance Açıklaması

Matrixport analisti Markus Thielen, Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) dahil olduğu son anlaşmaya ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Thielen, sonucun hem CZ hem de Binance için son derece olumlu olduğuna, özellikle de CZ’nin istifa etmesine ve uygulanan para cezasının başlangıçta speküle edilen 10 milyar dolardan daha düşük olduğuna dikkat çekti.

CZ’nin istifa etme kararı ve uzlaşma miktarının korkulan 10 milyar doların altına düşmesiyle Thielen bunu olumlu bir gelişme olarak görüyor. Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen Binance‘in önümüzdeki 2-3 yıl boyunca ilk üç borsadan biri olarak konumunu koruyacağını öngörüyor.

Borsa Manzarası Üzerindeki Etkisi ve Varlık Hareketi Dinamikleri

Thielen, anlaşmanın diğer borsaları uyumluluğa öncelik vermeye teşvik edeceğini ve potansiyel olarak onları izleme paylaşım anlaşmalarına katılmaya yönlendireceğini tahmin ediyor. Gelişmiş uyumluluğa yönelik bu değişim, Amerika Birleşik Devletleri’nde spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının (ETF’ler) onaylanmasının önünü açabilecek çok önemli bir adım olarak görülüyor.

DeFiLlama’dan alınan son veriler, Binance‘in son 24 saat içinde yaklaşık 943 milyon dolarlık net varlık çıkışı yaşadığını gösteriyor. Buna karşılık, OKX aynı zaman diliminde 148 milyon dolarlık net giriş gördü. Buna rağmen Binance, 67,7 milyar doları aşan varlığıyla en büyük varlıklara sahip borsa olma konumunu koruyor.

Değişimlere Yön Vermek ve Hakimiyeti Korumak

Sonuç olarak, Thielen’in Binance’in geleceğine ilişkin olumlu bakış açısı, borsanın anlaşmanın ardından halen daha kripto para dünyasında iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Azalan mali etkiyle birlikte stratejik karar alma sürecinin, Binance’in rekabetçi kripto borsası ortamındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Varlık hareketi dinamiklerinde süregelen değişimler, Binance‘in dayanıklılığının altını çizerek sektördeki hakimiyetini pekiştiriyor.