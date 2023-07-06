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Chainlink (LINK) ve InQubeta (QUBE) kripto para dünyasında manşetlere çıkan iki token, ancak iddialara göre kazançlar zıt yönlere doğru ilerliyor. Chainlink yeni yatırımcıları çekmek ve momentumunu korumak için mücadele ederken, iddialara göre InQubeta kripto para yatırımcılarının dikkatini çekmeyi ve piyasada bir ilgi görmeyi başardı.

Bu makalede Chainlink’in durgun büyümesinin ve InQubeta’nın artan popülaritesinin arkasındaki nedenler inceleniyor ve InQubeta’nın gelecek vaat eden kripto fırsatları arayanlar için nedenbir yatırım seçeneği olabileceğini açıklanıyor.

İddialara göre Chainlink (LINK), yeni yatırımcıları çekme ve pazardaki konumunu sürdürme yolculuğunda zorluklarla karşılaştı. İddialara göre Chainlink’in son dönemdeki mücadelesine çeşitli faktörler katkıda bulundu:

Pazar Doygunluğu: Chainlink’in faaliyet gösterdiği blockchain oracle alanı, pazar payı için yarışan birden fazla rakiple giderek daha kalabalık hale geldi. Sonuç olarak, iddialara göre Chainlink için kendini farklılaştırmak ve rekabette öne çıkmak daha zor hale geldi.

Büyük Ortaklıkların Eksikliği: Chainlink, Google ve SWIFT gibi önemli şirketlerle ortaklıklar kurmuş olsa da, önemli ortaklıkların sıklığı yavaşlamıştır. Bu durum projenin heyecanını azaltmış ve potansiyel yatırımcılar arasındaki görünürlüğünü düşürmüş olabilir.

Sınırlı İnovasyon: Bazı eleştirmenler Chainlink’in hızla gelişen DeFi ekosistemine ayak uyduramadığını savunuyor. Merkezi olmayan finans ortamı yenilikler yapmaya ve yeni çözümler sunmaya devam ederken, iddialara göre Chainlink’in çığır açan gelişmelerden yoksun olması, yeni yatırımcıları çekme kabiliyetini engelliyor olabilir.

Öte yandan, InQubeta (QUBE) kripto topluluğunda ilgi görüyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir. Ekip InQubeta’nın neden ilgi çektiğini ve bir yatırım seçeneği haline geldiğini aşağıdaki sebeplere bağlıyor:

Yapay Zeka ve Startup’lara Odaklanma: InQubeta, ekibin iddialarına göre AI endüstrisine odaklanarak ve ekosistemindeki girişimleri destekleyerek kendini ayırıyor. Yapay zeka sektörü önemli bir büyümeye hazırlanırken, ekibin açıklamasına göre InQubeta kendisini bu teknolojik devrimin ön saflarında konumlandırıyor. Bu hedefli yaklaşım, yapay zeka endüstrisinin potansiyeline maruz kalmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor olabilir.

Kripto VC’lerinden Destek: InQubeta’nın vizyonu ve potansiyeli saygın kripto VC’lerin dikkatini çekmiş olabilir. Bu risk sermayedarları, iddialara göre InQubeta’nın iş modelindeki değerin farkında ve projenin uzun vadeli beklentilerine olan güvene işaret ederek önemli finansal destek sağladı.

Güçlü Topluluk Katılımı: InQubeta, iddialara göre projesi etrafında aktif ve ilgili bir topluluk oluştudu. Topluluğun coşkusu, InQubeta ekibinin şeffaf ve kapsayıcı yaklaşımıyla birleştiğinde, büyümeyi ve yeniliği teşvik eden destekleyici bir ekosistem yaratılmasına yardımcı oldu.

Başarılı Ön Satış ve Token Performansı: InQubeta’nın ön satışı oldukça başarılı olmuş, önemli miktarda fon toplamış ve büyük ilgi uyandırmış olabilir. Ekibin iddialı açıklamasına göre token’ın piyasadaki performansı, fiyat artışları ve gelecekteki potansiyelini çevreleyen olumlu duygularla umut verici oldu.

İddialara göre Chainlink’in karşılaştığı zorluklar ve InQubeta’nın umut verici beklentileri göz önüne alındığında, birçok yatırımcı şimdi dikkatlerini potansiyel olarak bir yatırım seçeneği olarak InQubeta’ya kaydırıyor. Ekibin iddialı açıklamasına göre Chainlink’in pazardaki konumu sabit kalırken, büyüme potansiyeli InQubeta tarafından sunulan yeni fırsatlarla karşılaştırıldığında sınırlı olabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.