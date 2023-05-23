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Chainlink (LINK) ve DigiToads (TOADS) Stake Piyasasında İlgi Görüyor 

10:00
23 Mayıs 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Birçok yatırımcı başlangıçta yalnızca fiyat spekülasyonları ve tokenlarını birkaç hafta sonra büyük kazançlar elde etmek için satma umutları nedeniyle kriptoya akın etse de, bu sürdürülebilir bir yatırım modeli veya kriptonun uygulanabilir bir ana akım finansal alternatif olarak yaygınlaşmasına yardımcı olan bir model değildir. Bu nedenle, özellikle fiyatlar durgun seyrederken ve bu hızlı ve kolay kâr elde etme işlemlerini gerçekleştirmek çok daha zor hale gelirken, stake etme popülerlik kazanmıştır. Kriptoları stake ederek, genellikle geleneksel finans dünyasından çok daha yüksek getirilerle düzenli pasif gelir elde edebilirsiniz. İddialara göre hem LINK hem de TOADS, stake etme özellikleri sayesinde son zamanlarda ilgi çekmekte ve yatırımcılar için çeşitli kazanç fırsatlarıyla DeFi token piyasasına öncülük etmektedir. 

DigiToads (TOADS) 

DigiToads (TOADS), yatırımcılar için uzun vadeli fiyat artış potansiyeli ve eğlenceyi kripto dünyasına geri getiren devrim niteliğinde bir P2E meme coin modeli de dahil olmak üzere bir dizi avantaj sunduğunu iddia ediyor. Son zamanlarda TOADs’a yatırımlar artıyor ve henüz yalnızca ön satış aşamasındayken 3,7 milyon dolarlık satış rakamını geçti. Bunun büyük bir kısmı, kullanıcıların düzenli pasif gelir getirileri için en iyi NFT’leri stake etmelerine olanak tanıyan inanılmaz derecede ödüllendirici stake etme mekaniği sayesinde. 

TOADS ekosistemi, işlemler üzerinden %7 satış vergisi alarak çalışmaktadır. Bu fonlar, daha fazla token yakmaya yardımcı olmak, hazine için fon sağlamak, bataklık arenasında yarışanlara ödüller vermek ve stake ödemeleri için ödeme yapmak için kullanılır. 2’sinin doğrudan NFT stake havuzuna gitmesiyle, ekosistemde uzun vadede bir dizi NFT’yi kilitlemeyi seçenlere pasif gelir kazançları ödemek için her zaman yeterli fon olacaktır. Platformda stake edilen her TOADS NFT’sine zaman içinde stake havuzunun eşit bir yüzdesi verilecek ve bu da NFT’lerini daha uzun süre stake etmeyi tercih edenler için büyük bir teşvik sağlayacaktır. 

İddialara göre bu NFT stake etme ödüllerini TOADS’ın yatırımcılara sunduğu diğer tüm harika fırsatlarla birleştirdiğinizde, neden birçok kişinin DigiToads ekosistemini şu anda satın alınacak bir kripto olarak önerdiğini görebilirsiniz.  

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye websitesinden ulaşabilirsiniz. 

Chainlink (LINK) 

Kripto dünyasının en köklü altcoinlerinden biri olan LINK, büyük stake avantajları da sağlamaktadır. Saklama cüzdanınızda en az 1 LINK token kilitlemeniz karşılığında, kripto dünyasında hala en güvenilir platformlardan biri olan Chainlink Network’ün güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için düzenli stake getirilerinin keyfini çıkarabilirsiniz. LINK stake etmek için faiz oranları %7 civarındadır. Diğer bazı tokenlar daha fazla getiri sunarken, bu hala makul bir miktardır ve neredeyse tüm ana akım yatırım fırsatlarını geride bırakır. Ve kabul edelim ki, %20 kazanç sunan tokenlardan bazıları ortadan kayboldu. En azından %7 gerçekçi ve sürdürülebilirdir. Dolayısıyla, iddialara göre, güvenilir bir kripto projesinin parçası olarak sağlam bir stake getirisi istiyorsanız, Chainlink iyi bir seçenektir. 

Sonuç 

İddialara göre hem LINK hem de TOADS, sektördeki en önemli stake etme mekaniklerinden bazılarını sunuyor, bu nedenle mevcut kripto ikliminde gezinmek için mücadele eden yatırımcıların ilgisi artıyor. Özellikle TOADS ile, iddialara göre,  devrim niteliğindeki satış öncesi yolculuğu ve uzun vadeli pasif stake ödülleri sayesinde sistemde yerleşik kazançlar elde edersiniz.  

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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