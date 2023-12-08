BINANCE

Ceza Sonrası Bir İlk! Binance Yeni Gelişmeyi Açıkladı

Özet

  • Binance 4 milyar 300 milyon dolarlık ceza sonrası rezerv raporunu açıkladı.
  • Raporda elde tutulan varlıklara ilişkin bilgi verildi.
  • Bitcoin varlıklarında bir miktar azalma görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında borsalar tarafından açıklanan rezerv raporları artık bir gelenek haline geldi. Borsalar rezerv raporlarını açıklayarak müşterilerine karşı sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Son rezerv raporu Binance tarafından açıklandı. Rapor Binance’in aldığı 4 milyar 300 milyon dolarlık ceza sonrası yayınlanması nedeniyle önem arz ediyor.

Alt Başlıklar
Binance’in Rezerv RaporuBinance’in Finansal Ortamında GezinmeKripto Satranç Tahtasında Stratejik Hamleler

Binance’in Rezerv Raporu

Binance, son hamlesiyle 1 Aralık’ta on üçüncü rezerv raporunu açıkladı ve bir önceki aya göre 311 milyon dolarlık güçlü bir net giriş gösterdi. Bu kilometre taşı, platformun kalıcı cazibesinin ve kullanıcıların Binance’in ekosistemine duyduğu artan güvenin altını çiziyor.

Kullanıcı varlık portföyüne bakıldığında, BTC varlıkları 561 bin olarak kaydedildi. Aylık bazda bakıldığında bir önceki aya göre yüzde 4,05’lik bir düşüş söz konusu. Buna göre BTC bazında rezervler 23 bin 656 BTC azaldı.

Eş zamanlı olarak, kullanıcı varlıkları olarak toplam 3 milyon 880 bin Ethereum olan varlıklarda ise azalma son derece düşük. Buna göre yüzde 0,67’lik bir gerileme var.

Diğer taraftan kripto para borsası müşterilerinin USDT varlıkları ise kayda değer bir artış göstererek 16 milyar  136 milyona  ulaştı. Buna göre bir önceki aya göre 866 milyon USDT’lik bir artış var. Artış yüzdesi ise yüzde 5,67 şeklinde. Borsanın elindeki toplam USDT varlığı ise 19 milyar 240 milyon 114 bin 354.

Binance’in Finansal Ortamında Gezinme

Bu açıklama, Binance’in kripto para borsası arenasında merkezi bir oyuncu olmaya devam ederken geldi. Kullanıcılar platformdan yalnızca alım satım için değil, aynı zamanda rezerv sertifikaları gibi yenilikçi finansal araçları için de yararlanmakta.

Bu periyodik açıklamalar, platformun şeffaflığa olan bağlılığını göstermenin yanı sıra piyasa trendleri ve kullanıcı duyguları için de bir barometre görevi görüyor.

Borsanın elindeki varlıklarla ilgili olarak diğer kripto para birimlerindeki durum şu şekilde yer alıyor. Binance’in elinde 33 milyon 813 bin 380 BNB var. Bunların 30 milyon 986 bin 758’i müşterilerine ait. Yine Binance 5 milyon 494 bin 712 LTC’ye sahip. Bunların 5 milyon 419 bin 268’i müşterilere ait. XRP varlıklarında ise borsada 2 milyar 739 milyon 628 bin 543 XRP bulunuyor. Bunların 2 milyar 624 milyon 581 bin 559’u platform kullanıcılarının.

Kripto Satranç Tahtasında Stratejik Hamleler

Binance’in on üçüncü rezerv sertifikasını stratejik olarak piyasaya açıklaması, piyasa değişikliklerine uyum sağlama konusundaki proaktif yaklaşımını yansıtıyor. Net girişteki artış, kripto piyasasının dayanıklılığını ve kullanıcıların Binance’in kripto satranç tahtasındaki finansal kolaylaştırıcı rolüne duyduğu güveni yansıtıyor.

Kripto dünyası geliştikçe Binance kullanıcıları da kendilerini finansal inovasyonun ön saflarında buluyor. Platformun, rezerv sertifikaları gibi geleneksel finansal unsurları kripto paraların dinamik dünyasıyla sorunsuz bir şekilde entegre etme becerisi, kullanıcıları sürekli değişen piyasa zemininde gezinirken fırsatlardan yararlanabilecek şekilde konumlandırıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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