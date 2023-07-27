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Değişken kripto dünyası, diğer finansal sistemlerin hepsinden olmasa da birçoğundan daha sık fiyat dalgalanmaları yaşıyor. İddialara göre Cardano, yakın zamandaki bir rallinin ardından, yükseliş dönemini tehdit eden düşüş eğilimli bir satışla karşı karşıya.

Cardano ekosisteminde düşüş eğilimi ve belirsizlik baş gösterirken, iddialara göre InQubeta ön satışı yatırımcıların dikkatini çekiyor olabilir. Yatırımcılar kripto piyasasının volatilitesinden kâr elde etmek için InQubeta ön satışına katılıyor olabilir.

InQubeta (QUBE)

Piyasadaki belirsizlik ve daha kârlı yatırımlara yönelme ihtiyacının ortasında, iddialara göre InQubeta ön satışı yatırımcılar için bir umut ışığı olarak ortaya çıkmış olabilir. Token ön satışı, 1,7 milyon dolardan fazla para toplanmasına yol açarak ilgi çekmiş olabilir. İddialara göre InQubeta’nın istisnai temelleri ve önemli kazanç vaadinin olması, ön satışa yoğun katılımın sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulundu.

InQubeta, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi arasında bir yakınsama noktası olarak iddia ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre yapay zeka sektöründeki kritik bir soruna yanıt vermek için InQubeta, yapay zeka girişimleri için dünyanın ilk kitlesel fonlama platformu olacak. Buna ek olarak, yapay zeka meraklılarının gelişen yapay zeka pazarına yatırım yapabilecekleri bir pazar yeri de olacak.

NFT pazarı aracılığıyla, AI girişimcileri projeler için fon toplayabilir ve yatırımcılar gelecek vaat eden girişimlere kısmi yatırım yapabilir. AI girişimlerine yatırım fırsatları sunarak ve bunları piyasada özkaynağa dayalı NFT’ler olarak listeleyerek, AI girişimleri fon toplayabilecek. Öte yandan, yatırımcılar yapay zeka projelerine veya ürünlerine yapılan yatırımları temsil eden NFT’leri satın alarak, karlı yapay zeka girişimlerinde hisse sahibi olabilirler.

Açıklamalara göre InQubeta, tüm kullanıcıların AI yatırımlarına katılmasına olanak tanıyan kesirli bir yatırım modeli kullanmaktadır. Bu model sayesinde, satın alma limiti olmayacak ve yatırımcılar, rahat ettikleri miktarda fraksiyonel NFT satın alarak yatırım taahhütlerini belirleyebilecekler.

İddialara göre InQubeta, tokenomik özellikleri, QUBE token’ına sahip olmanın getirdiği avantajlar ve önemli büyüme potansiyeli nedeniyle yatırımcılara daha da cazip geliyor. Deflasyonist bir token olarak QUBE’nin toplam arzının, bir kısmı sürekli olarak dolaşımdan kaldırıldıkça azalması beklenmektedir. Bu, tokenin değerini yüksek tutmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, token sahiplerinin kazanacağı diğer avantajlar arasında stake edilmesi halinde stake ödülleri ve oy hakları yer almaktadır.

İddiaya göre güçlü temeller üzerine inşa edilmiş ve ilgi çeken faydaya sahip bir token olarak InQubeta’nın önünde bir yükseliş olabilir. Ön satış, token başına 0,0098 $ ile 2. aşamada.

Cardano (ADA)

Cardano, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanan bir proof-of-stake (POS) blok zinciri platformudur. Yerel hizmet tokenı ve önde gelen bir kripto para birimi olan ADA, Cardano ekosisteminin merkezinde yer almaktadır. Cardano son zamanlarda kayda değer bir büyüme yaşadı ve bu da fiyatının yükselmesine neden oldu. Bununla birlikte, iddialara göre piyasa duyarlılığı değiştikçe Cardano, daha fazla fiyat toparlanmasını tehdit eden bir satış yaşadı.

Cardano şu anda volatil durumda ve bir sonraki hamlesi ya onu yukarı taşıyacak ya da aşağı doğru bir spirale neden olacak. Açıklamalara göre Cardano’nun karşılaştığı zorluklara katkıda bulunan temel faktörler arasında yatırımcıların kâr elde etmesi ve piyasa düzeltmeleri yer alıyor. Boğalar bu pozisyonu koruyamazsa, Cardano muhtemelen önceki aşağı yönlü fiyatları yeniden test edecektir.

Sonuç

Cardano’da fiyat toparlanmasını riske atan düşüş korkusunun ardından, kripto para biriminin etrafında belirsizlik dolaşıyor. Bu durum iddialara göre yatırımcıları daha kârlı yatırımlar aramaya yöneltti ve InQubeta ön satışına katılmalarına neden oldu. Yapay zeka alanında kritik bir pazar sorununa çözüm sunduğu iddia edilen bir proje olan InQubeta, yenilikçiliği ve önemli büyüme potansiyeli nedeniyle yatırımcılar için tercih edilen bir yatırım haline gelmiş olabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.