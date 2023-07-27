Demokrat başkan adayı Robert Kennedy Jr. Bitcoin’e desteğini ikiye katlarken lafı bırakıp icraate geçtiğini söyledi. Demokrat başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. önemli miktarda Bitcoin aldığını doğruladı. Başkan adayı yedi çocuğunun her biri için iki adet Bitcoin alarak toplamda 14 Bitcoin satın almış oldu.

Kennedy Çocukları İçin Bitcoin Aldı

26 Temmuz’da Twitter üzerinden bir sesli sohbete katılan Kennedy kararın mayıs ayında Bitcoin Miami Konferansın’da yaptığı Bitcoin yanlısı yorumlarının ardından kripto endüstrisi uzmanlarından ve ana akım basından çok fazla eleştiri almasının ardından geldiğini söyledi.

Kennedy, kendisine ait herhangi bir Bitcoin olmadığı halde Bitcoin’i savunduğu için eleştirildiğini söyledi.

“Bitcoin konferansından sonra hemen aklımdan geçenleri kontrol ettim ve tamam dedim. Lafı bırakıp icraate geçtim ve bu yüzden yedi çocuğumun her biri için iki Bitcoin aldım.”

Kennedy’nin 4 erkek 2 kız olmak üzere yaşları 22 ile 38 arasında değişen altı biyolojik çocuğu var. Muhtemelen yedinci çocuk Kennedy’nin 2014’te evlenmeden önce bir kızı olan aktris Cheryl Hines ile olan en son evliliğinden geliyor.

Kampanya Bağışı İçin Bitcoin Kabul Edecek

Konferansta yaptığı konuşma esnasında burada Bitcoin ile kampanya bağışlarını kabul etmeye başlayacağını da duyurdu. Başkan adayı kripto para biriminde herhangi bir kişisel yatırımı olduğunu reddetti.

Kennedy’nin kripto para birimini sahip olduğunu ilk kez kabul etmesi ve adayın haziran sonunda 100.001 ila 250.000 dolar değerinde Bitcoin’e sahip olduğunu ortaya çıkaran sızdırılmış bir mali açıklama ile aynı döneme denk geldi.

Ancak RFK Jr. konferansın bitimini takip eden günlerde yaklaşık 26.800 dolara toplam 14 Bitcoin satın almış olsaydı haziran sonunda toplam varlığı 380.000 doları aşacaktı.

Demokrat başkan adayı Kennedy tüm bu çelişkiler arasında bir röportaj demecinde ABD dolarını Bitcoin ile destekleme planını ve varlığı başkan seçilmesi halinde sermaye kazançları vergisinden muaf tutma planını yeniden doğruladı.