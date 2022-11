Okuma Süresi: 7 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kıyasıya rekabet edilen savaş oyunlarını sever misiniz? NFT dünyası ile ilgileniyor musunuz? Ölümden sonraki yaşamı merak ediyor musunuz? Peki, oyun oynadıkça para kazanma fırsatınız olsun ister miydiniz? Tüm bu sorulara yanıtınız evet ise en dikkat çeken savaş ve NFT oyunları arasında yerini aldığı düşünülen Calvaria NFT kart oyunu, sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Bu yazıda adım adım Calvaria NFT oyun ekosistemi ve vaedilen evrenin detayları incelenecek.

Calvaria: Duels of Eternity Nasıl Bir Oyun?

Oyna-Kazan (P2E) ekosistemi ile kullanıcılara oynadıkça para kazanma şansı sunduğu ifade edilen Calvaria projesinin ana oyunu Duels of Eternity, Ethereum blok zinciri üzerinde kullanıma sunulan bir savaş oyunu olarak konumlandırılıyor. Calvaria’da oyuncular, diğer kullanıcılara karşı savaşarak hem yeteneklerini sergileyebiliyor hem de oynadıkça NFT kartlar ve çeşitli ödüller kazanabiliyor.

Ölümden sonraki bir evrende geçen Duels of Eternity oyunu ekibin açıklamalarına göre, 3 boyutlu modellemeler, şaşırtıcı grafikler ve hikaye modu gibi seçenekler ile savaş oyunlarından keyif alanların hayal edebileceği her türlü özelliği kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Calvaria: Duels of Eternity evrenindeki her kart, kendine has yetenekleri ve özellikleri olan 3 boyutlu bir karakteri temsil ediyor. Calvaria oyuncuları bu kartları kullanarak diğer oyuncularla savaş yapabiliyor ve bu doğrultuda özel kart desteleri ve çeşitli stratejiler geliştirebiliyor.

İlgi çekici olduğu ifade edilen tasarımlarının yanı sıra tamamen merkeziyetsiz (DAO) bir bakış açısıyla geliştirilen Calvaria: Duels of Eternity, kripto topluluğu tarafından yalnızca bir Oyna-Kazan (P2E) kripto oyunu değil aynı zamanda bir Web3 oyunu olarak da kabul ediliyor.

Calvaria Projesinin Native Tokeni RIA Token

Blok zinciri tabanlı oyun geliştiricileri, piyasaya sürdükleri oyunlarda kullanıcıların tamamen özelleşmiş bir evrende oldukları hissine sahip olmasını önemsiyor.

Bu bağlamda geliştirilen hemen her oyun projesinde, kullanıcıların oyun içinde yeni özellik eklemek, karakter güncellemek veya turnuvaya katılmak gibi oyun içi satın almalar için kullandığı bir native tokene de yer veriliyor.

Calvaria projesinin native tokeni olan RIA token, oyuncuları Duels of Eternity evrenine ait hissettirmenin yanı sıra hayata geçirilen ön satış etkinliği ile kazançlı bir yatırım yapma fırsatı da sunuyor.

Ekibin iddialarına göre gelecekte yükselmesi beklenen kripto para birimleri arasında üst sıralarda yer alan RIA token, Calvaria NFT kart oyununda NFT savaş kartı satın almak için kullanılıyor. Proje geliştiricileri hayata geçirdiği ön satış etkinliği ile RIA tokeni, NFT oyunlar ile ilgilenen ve Calvaria projesinin potansiyelini gören yatırımcıların beğenisine sunuyor.

RIA Token Fiyatı Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor

NFT kart oyunu Calvaria projesinin native tokeni RIA tokenin toplamda 1 milyar adet arzı bulunuyor. Calvaria ön satış etkinliğinde bu arzın yüzde 30’una denk gelen 300 milyon adet RIA token satışa sunuluyor.

Yapılan açıklamalara göre ön satışın her aşamasında RIA token fiyatı yükseltiliyor. 14 Ekim’de başlayan ön satış etkinliği, her bir aşamada 30 milyon adet RIA tokenin satışa sunulduğu toplam 10 aşamadan oluşuyor.

Tamamlanan birinci aşamada yatırımcılar, 0,01 dolar karşılığında 1 RIA token satın alma fırsatını elde etti. An itibariyle ikinci aşaması devam eden ve bu dilimdeki 30 milyon RIA tokenin yüzde 70’inin satışının gerçekleştiği etkinlikte yatırımcılar, 0,015 dolar karşılığında 1 RIA token satın alabilir.

RIA token fiyatının her aşamada bir önceki dilimden 0,05 dolar fiyat artışı ile satışa sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda yatırımcılar üçüncü aşamada 0,02 dolar, dördüncü aşamada 0,025 dolar, beşinci aşamada 0,03 dolar, altıncı aşamada 0,035 dolar, yedinci aşamada 0,04 dolar, sekizinci aşamada 0,045 dolar ve dokuzuncu aşamada 0,05 dolar karşılığında 1 RIA token satın alabilecek.

Ön satış etkinliğinin onuncu ve son aşamasında ise RIA token fiyatı 0,055 dolar olarak yatırımcılara sunulacak.

Yatırımcılar minimum 1000 adet RIA token satın alarak geleceğin en popüler NFT oyunları arasında yerini alması beklenen Calvaria ön satış etkinliğine katılabilir.

Ön satış etkinliğindeki RIA tokenlerin tükenme hızına bakıldığında, borsa listelemeleri sonrasında ekibin iddialarına göre uzmanlar tarafından token fiyatının artacağı ve erken dönem yatırımcısının yüzünü güldüreceğine dair yorumlar yapılıyor.

Calvaria Ekibi Bireysel Yatırımcıları Önemsiyor

NFT kart oyunu Calvaria: Duels of Eternity projesinin arkasındaki geliştirici ekip, olabildiğince çok sayıda yatırımcıyı ve kullanıcıyı kripto para dünyasına dahil etmek için çaba gösterdiklerini ifade ediyor.

Ekibin iddialarına göre bu çabalardan ilki biraz önce incelenen RIA token ön satış etkinliğindeki fiyat artışı oranlarında rahatlıkla görülebiliyor.

Calvaria ekibi, fiyat stratejisinin özellikle bireysel yatırımcıların projeye katılımını destekleyecek şekilde belirlendiğini ve erişilebilirliğin projenin temel konseptlerinden biri olduğunu dile getiriyor. Calvaria geliştiricileri, ön satış etkinliğinden itibaren merkeziyetsiz bir organizasyon olmayı ve proje topluluğu tarafından yönetilmeyi amaçladığını belirtiyor ve bu doğrultuda strateji geliştiriyor.

Daha fazla kullanıcıyı kripto dünyasına çekmek isteyen proje ekibi, masaüstü oyunların yanı sıra mobil uygulamalar da geliştirerek her kesimden kullanıcıyı cezbetmeyi planlıyor.

Tüm bunların da ötesinde ekip açıklamalarına göre kullanıcıların oyuna erişmesi ve oynamaya başlaması için herhangi bir varlığa sahip olmasına gerek kalmaması, Calvaria proje ekibinin gerçekten de erişilebilir olma hedefiyle hareket ettiğini adeta kanıtlıyor.

NFT Kart Oyunu Calvaria, Oynadıkça Kazanma İmkanı Sağlıyor

NFT kart oyunu Calvaria’nın merkezinde projenin native tokeni olan RIA token yer alıyor. ERC-20 protokolüne uyan Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olarak geliştirilen RIA token, Calvaria oyunundaki oyunculara ödül olarak dağıtılıyor.

Calvaria evreninde oyuncular, pek çok farklı senaryoda oyunun native tokeni olarak geliştirilen RIA token kazanabilir. Örneğin, Calvaria hikaye modunu deneyimleyen, katıldığı savaşlarda rakiplerini yenen veya aylık turnuvalarda üst sıralara yükselen kullanıcılar, sergiledikleri başarı karşılığında geleceğin en popüler kripto para birimlerinden biri olacağı öngörülen RIA token kazanma şansı elde ediyor.

Ön satış etkinliğinde veya daha sonraki kripto para borsası listelemelerinde RIA token satın alan oyuncular, RIA tokenler karşılığında Calvaria ekosisteminin pazar yerinde NFT kart satın alabiliyor. Her bir oyuncuyu farklı şekillerde güçlendiren ve savaşma kabiliyetini artırma imkanı sunan NFT kartlar, oyuncuların daha fazla savaşta galip gelmesini ve nihayetinde daha fazla RIA token kazanmasını sağlıyor.

Calvaria proje ekibi RIA tokenler için bir staking özelliği de kullanıma sunmayı planlıyor. Detaylar henüz netleşmemiş olsa da staking özelliği ile kullanıcılar, RIA tokenlerini stake etme karşılığında RIA token ödüllerinden kazanma fırsatı yakalayabilecek. Staking özelliği aynı zamanda pasif gelir elde etmeyi seven yatırımcılardan da büyük ilgi görecek olabilir.

Merkeziyetsiz bir yapıya kavuşmayı hedefleyen ekip, Calvaria DAO ile RIA token sahibi yatırımcılarının projenin geleceğinde söz sahibi olmasını da amaçlıyor. Elinde RIA token bulunduran oyuncular, demokratik oy haklarını kullanarak kripto projesi ile ilgili gelecekte yapılması planlanan geliştirmelere ilişkin fikir beyan edebilecek ve platformun seyrini değiştirme şansı yakalayacak.

Sınırlı Sayıdaki Calvaria NFT Kartına Erişim

NFT oyunları arasında gerek gerçekçi grafikleri gerekse oynadıkça kazanma imkanı sunan ekosistemi ile en dikkat çeken projelerden biri olduğu iddia edilen Calvaria’daki NFT kartları, hem oyundaki kullanımları ile hem de kendi başına değerli bir dijital varlık olarak ön plana çıkıyor.

Projenin yol haritasına göre yalnızca sınırlı sayıda Calvaria NFT kartı bulunuyor. Her biri farklı özelliklere sahip olan ve elinde tutan oyuncunun savaş kabiliyetini artıran Calvaria NFT kartları, RIA token kullanılarak satın alınabiliyor.

Ekibin açıklamalarına göre ön satış etkinliği ile projeye dahil olan erken dönem yatırımcılar, zamanı geldiğinde en değerli NFT kartları herkesten önce alma şansına sahip olacak. Nitekim Calvaria NFT kartlarına gösterilen talep arttıkça Calvaria pazar yerinde satılan NFT kartların fiyatının da yükselmesi durumu söz konusu olacak. Bu durumda kim elinde daha fazla RIA token bulundurursa o kullanıcının birbirinden değerli, benzersiz ve sınırlı sayıdaki Calvaria NFT kartlarını satın alma şansı daha yüksek olacak.

Projenin ileriki aşamaları için devreye alınması düşünülen kart kiralama özelliği ve oyuncu ekibi oluşturarak kripto para kazanma şansı sunan oyunlaştırılmış bir tür oyun platformu planları da ekibe göre yine projeye gösterilen ilginin sebepleri arasında gösteriliyor.

Tüm bu detaylı incelemeler göz önünde bulundurulduğunda halen devam eden ön satış etkinliği esnasında indirimli fiyatlarla RIA token satın almak, öngörü sahibi kripto yatırımcılarının karşısına ekibin iddialarına göre kaçırılmaz bir fırsat olarak çıkıyor.

