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Byepix, Metaverse projeleri arasındaki iletişimsizlik ve 360 derece bağlantı sorunlarını çözecek olan Super Metaverse’i duyurdu. İlk Web3 tabanlı Hepsi Bir Arada metaverse olan Byepix, tüm metaverse sunucularını ve ağları tek bir Byepix tabanlı ekosisteme bağlamak için tasarlanmış bir Katman 2 zincirler arası toplayıcı olan Süper Metaverse Protokolü’nü (SMP) piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Byepix’in en benzersiz özelliğinin, hepsi bir arada ekosistemi dokunuşuyla Metaverse kullanıcı deneyimini güncel ve öngörülebilir sorunlardan arındırması olduğu ifade ediliyor. Byepix kullanıcılara tamamen sorunsuz bir deneyim sunmak amacıyla yola çıktıklarını belirtiyor.

Ayrıca, Byepix, birleşik olmayan Metaverse projelerini uyumlu hale getirmek için 3 aşamalı bir Metaverse Protokolü yaklaşımı da geliştirdi.

Super Metaverse Protocol, Byepix’in ilk lansmanı. Bu Katman 2 zincirler arası kaynağı, Metaverse’leri SMP yoluyla entegre etmenin yanı sıra Byepix, Virtual Life Metaverse, NFT Marketplace, Stake Sistemleri, Günlük Görevler, Oluşturma Platformu, Oyun Platformu ve DeFi Sistemleri dahil olmak üzere kazanma, iletişim kurma ve kendini ifade etme için kendi çözümlerini de entegre ediyor. Bu ürünlerin hep birlikte, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Super Metaverse’in tamamını oluşturduğu ifade ediliyor. Ayrıca Super Metaverse Protocol, diğer projelerin katkılarına açık, yapıya dahil edilebilen, desteklenebilen bir mimaridir.

Byepix’in bir başka çeşitlendirilmiş sürümü ise Süper Metaverse uygulamasıdır.

SMA (Süper Metaverse Uygulaması), Byepix Super Metaverse Protokolünü kullanarak çalışan Kullanıcı Arayüzü tasarımına sahip bir uygulama. Byepix’in Süper Metaverse Uygulaması Çok Katmanlı Entegrasyonu, tüm Metaverse ortamlarındaki kullanıcılara NFT ve Varlık Yönetimi, Fiyat Ölçümleri, Piyasa Değeri, Satışlar ve Transfer özelliği ile birleşik bir platform sunar, böylece kullanıcılar Süper Metaverse Uygulaması ile tüm varlıklarını yönetebilir.

Byepix’in kullanıcılarına farklı hizmetler de sunduğu ifade ediliyor. Byepix kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler de sunduklarını ifade ediyor. Duygular ve bilişsel etkinlikler, deneyimin en önemli yönleri, katılımcılar bunları sınırsız kullanabilirler, aynı zamanda bu Byepix’in ayırt edici özelliği olarak nitelendiriliyor.

Byepix ayrıca şu anda Oyun Platformu ve Oluşturma Platformuna entegre etmek için aşağıdaki özellikleri de geliştiriyor.

Byepix P2E Protokolü: Bu protokol, mevcut veya yeni tüm oyunların saatler içinde Oyna-Kazan’a dönüştürülmesine izin veren Teknolojik bir çözüm olarak tanımlanıyor. Bu Protokol, Byepix’in Oyun Platformuna entegre edilecek.

Metaverifikasyon Uygulaması: Bu uygulama, kullanıcıların birkaç tıklamayla bütün bir Metaverse, oyun ve bunların tüm varlıklarını oluşturmasına olanak tanır.

$EPIX: Şirket, Byepix platformlarının ve Metaverse’in merkezi olacak $EPIX tokenı etrafında bir ekosistem yarattı. Ekip, 15’ten fazla olan kullanım alanlarına her gün $EPIX tokeni için yeni kullanım alanları eklediklerini söylüyor. Byepix, Bunun icin $EPIX token ICO’sunu lanse etmekten heyecan duyduklarını da ifade ediyor.

Byepix Hakkında

Byepix, 21 Ekim 2021’den beri geliştirilmekte olan bir proje. Baslangıçtan itibaren pek çok fikir geliştirildi, yol haritası ile birlikte whitepaper oluşturuldu ve projenin üzerine inşa edilmesi için sağlam bir temel sağlamak üzere 20’den fazla geliştirme ve sayısız güncelleme gerçekleştirildi. Byepix, işlerini geliştirmek için geleceğin teknolojilerini geliştirmeye ve en iyi ve en birleşik sanal yaşam deneyimini sağlamaya yardımcı olacak bu istisnai platformu gerçeğe dönüştürmek için ilerlemeye ve devam etmeye istekli.

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