Kripto para sektörü, Binance ve Coinbase kripto para borsalarına açılan davalar sonrasında büyük bir şok yaşadı. Buna ek olarak Binance US’e yönelik getirilen varlıkların dondurulması kararı da yatırımcıları fonlarını koruma konusunda endişeye düşürdü. Ünlü bir uzman ise tam olarak bu konu hakkında kripto para yatırımcılarını uyardı.

BTC Fonlarınızı Çekin

Kripto para sektöründe yakınen takip edilen gazeteci ve analist David Bailey, çok sert bir uyarıda bulundu. Bailey, adını vermediği büyük bir kripto para emanet hizmeti sağlayıcısının, yakında iflas ilan edeceğini iddia etti. Bu iflasın son dakikada açıklanacağını ve kurtarılma durumunun bulunmadığını belirten Bailey, yatırımcıları şu şekilde uyardı:

“Büyük bir emanet hizmeti sağlayıcı, kurtarılma durumu olmadan son dakika iflas açıklayacak. Bitcoinlerinizi borsalardan ve hatta sadece BTC destekleyen platformlardan çekin.”

Bailey’in bu yorumuna, sadece BTC desteği veren Swan Bitcoin ekibinden anında yanıt geldi. ABD merkezli platform, BTC ve USD varlıklarının Fortress ekibi tarafından tutulduğunu ve bu ek olarak fiziksel emanet hizmeti olarak BitGo’ya güvenildiğini aktardı. Swan Bitcoin ekibi buna rağmen yine de yatırımcıların kendi varlıklarını kendilerinin saklaması gerektiğini vurguladı.

Bilinen BTC Custody Şirketleri

Peki şu an kripto para sektörünün en bilinen emanet hizmeti sağlayıcıları arasında hangi şirketler yer alıyor? Bu şirketlere örnek olarak 2013 yılında kurulan BitGo, Venly, Cobo Custody, Orbitos, Gemini Custody, Casa, CheckSig, Cybavo, Fidelity Digital Assets, Matrixport, Tangany, Custonomy, Copper, itBit, Fireblocks, Anchorage, Bitcoin Suisse, Taurus, Genesis, Coinbase Custody ve Ledger Vault verilebilir. Bunlar arasında özellikle ABD merkezli olanların sert düzenlemelere tabi tutulduğu biliniyor. Offshore kökenli emanet hizmeti sağlayıcıları ise bu konuda dikkatleri üzerlerine çekebilir.

Lider kripto para birimi Bitcoin böyle bir durumda sert fiyat hareketi yaşayabilir ve iflas durumunda oluşacak zorunlu BTC satış baskısı, fiyatı olumsuz şekilde baskılayabilir. Yine de bunun sadece bir iddia olduğu ve henüz netlik kazanmadığı unutulmamalı. Kripto para sektörü kesinlikle her an her şeye gebe ve yatırımcıların buna hazırlıklı olması gerekiyor.