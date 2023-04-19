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18 Nisan Salı günü SEC Başkanı kripto paralarla ilgili ifade verdi fakat yoğun gündem sona ermiş değil. Sırada stablecoinleri gündeme alan yeni bir oturum var. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, bugün ilerleyen saatlerde stablecoinleri gündemine alacak. Kriptonun omurgası olan stablecoinler eğer bir yasakla karşılaşırsa bu yıkım olur.

ABD Kripto Para Toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi bugün stablecoin düzenlemesi üzerine bir duruşma düzenleyecek. Duruşma, Meclis’te stablecoin düzenlemesi için bir çerçeve sağlamak üzere yeni bir yasa tasarısı taslağının duyurulmasını takip ediyor. Davet edilen konuşmacılardan bazıları, planlanan ifadelerinin ön dökümlerini yayınladı.

Zero Knowledge Consulting’in yönetici ortağı ve Columbia Business School’da yardımcı profesör olan Austin Campbell konuşma yapacak ilk isim olacak. Stablecoinleri oldukça basit araçlar olarak tanımlayan isim onların ABD dolarının erişim alanını genişleteceğine ve mevzuatın ilerlemelerini raydan çıkarmaması halinde finansal katılımı artıracağına inanıyor.

Campbell’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin stabilcoin ihraççılarını uzaklaştırmaktan kaybedeceği çok şey var;

“Geçtiğimiz yıl boyunca ABD’nin düzenleyici eylemlerinin ve yasama eylemsizliğinin en büyük kazananı, şeffaflık veya tüketici koruması açısından çok az şey sağlayan bir offshore stablecoin olan Tether oldu.”

Stablecoin Duruşması

Blockchain Derneği baş politika sorumlusu Jake Chervinsky, stablecoinleri geleneksel ödeme sistemlerinin “devrim niteliğinde bir yükseltmesi” olarak adlandıracak. Campbell gibi Chervinsky de dolar cinsinden stablecoinleri finansal katılımı arttırmak ve doların uluslararası ekonomideki rolünü korumak olarak lanse ediyor. Bu iki ismin duruşmadaki açıklamaları oldukça önemli ve Cumhuriyetçilerin bu konudaki kripto yanlısı tavrı biliniyor. Buradan gelecek olumlu haberler, yorumlar bugün akşam saatlerinde fiyatların da yükselişine katkı sağlayacaktır.

Chervinsky, ne Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ne de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) şu anda stablecoinleri düzenlemek için gerekli düzenleme yetkisine sahip olmadığını savundu. Chervinsky, stablecoini bir menkul kıymet olarak yorumlamanın zor olduğunu ve CFTC’nin spot piyasaları denetleme yetkisine sahip olmadığını söyledi. Ona göre bu mevzuat iki kurum arasındaki rekabeti ortadan kaldırmalı. Nitekim muhtemelen bu konuda ana yetkilinin Fed olduğunu göreceğiz. Bugün en az dün kadar hareketli olacak.

Tüm katılımcılar şunlardır;

Adrienne A. Harris, New York Eyaleti Mali Hizmetler Dairesi (Müfettiş)

Dante Disparte, Circle (Strateji Direktörü ve Küresel Politika Başkanı)

Austin Campbell, Columbia Business School

Jake Chervinsky, Blockchain Derneği (Baş Politika Sorumlusu)

Delicia Reynolds Hand, Financial Fairness (Direktör)