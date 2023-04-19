Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bugün Büyük Gün! Saatler Sonra ABD Kriptoyu Tartışacak! İşte Detaylar!

Bugün Büyük Gün! Saatler Sonra ABD Kriptoyu Tartışacak! İşte Detaylar!

Bugün yoğun gündem aynı hızında devam edecek. Kripto para yatırımcıları için hareketli saatler yaklaşıyor.
01:15
19 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

18 Nisan Salı günü SEC Başkanı kripto paralarla ilgili ifade verdi fakat yoğun gündem sona ermiş değil. Sırada stablecoinleri gündeme alan yeni bir oturum var. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, bugün ilerleyen saatlerde stablecoinleri gündemine alacak. Kriptonun omurgası olan stablecoinler eğer bir yasakla karşılaşırsa bu yıkım olur.

ABD Kripto Para Toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi bugün stablecoin düzenlemesi üzerine bir duruşma düzenleyecek. Duruşma, Meclis’te stablecoin düzenlemesi için bir çerçeve sağlamak üzere yeni bir yasa tasarısı taslağının duyurulmasını takip ediyor. Davet edilen konuşmacılardan bazıları, planlanan ifadelerinin ön dökümlerini yayınladı.

Zero Knowledge Consulting’in yönetici ortağı ve Columbia Business School’da yardımcı profesör olan Austin Campbell konuşma yapacak ilk isim olacak. Stablecoinleri oldukça basit araçlar olarak tanımlayan isim onların ABD dolarının erişim alanını genişleteceğine ve mevzuatın ilerlemelerini raydan çıkarmaması halinde finansal katılımı artıracağına inanıyor.

Campbell’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin stabilcoin ihraççılarını uzaklaştırmaktan kaybedeceği çok şey var;

“Geçtiğimiz yıl boyunca ABD’nin düzenleyici eylemlerinin ve yasama eylemsizliğinin en büyük kazananı, şeffaflık veya tüketici koruması açısından çok az şey sağlayan bir offshore stablecoin olan Tether oldu.”

Stablecoin Duruşması

Blockchain Derneği baş politika sorumlusu Jake Chervinsky, stablecoinleri geleneksel ödeme sistemlerinin “devrim niteliğinde bir yükseltmesi” olarak adlandıracak. Campbell gibi Chervinsky de dolar cinsinden stablecoinleri finansal katılımı arttırmak ve doların uluslararası ekonomideki rolünü korumak olarak lanse ediyor. Bu iki ismin duruşmadaki açıklamaları oldukça önemli ve Cumhuriyetçilerin bu konudaki kripto yanlısı tavrı biliniyor. Buradan gelecek olumlu haberler, yorumlar bugün akşam saatlerinde fiyatların da yükselişine katkı sağlayacaktır.

Chervinsky, ne Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ne de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) şu anda stablecoinleri düzenlemek için gerekli düzenleme yetkisine sahip olmadığını savundu. Chervinsky, stablecoini bir menkul kıymet olarak yorumlamanın zor olduğunu ve CFTC’nin spot piyasaları denetleme yetkisine sahip olmadığını söyledi. Ona göre bu mevzuat iki kurum arasındaki rekabeti ortadan kaldırmalı. Nitekim muhtemelen bu konuda ana yetkilinin Fed olduğunu göreceğiz. Bugün en az dün kadar hareketli olacak.

Tüm katılımcılar şunlardır;

Adrienne A. Harris, New York Eyaleti Mali Hizmetler Dairesi (Müfettiş)
Dante Disparte, Circle (Strateji Direktörü ve Küresel Politika Başkanı)
Austin Campbell, Columbia Business School
Jake Chervinsky, Blockchain Derneği (Baş Politika Sorumlusu)
Delicia Reynolds Hand, Financial Fairness (Direktör)

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Konusunda Yasalar Net! Fakat Nasıl Olduğunu O da Bilmiyor!
Kripto Paralar Konusunda Yasalar Net! Fakat Nasıl Olduğunu O da Bilmiyor!
Kripto Devi Resti Çekti! Yıllar Sürebilir ve İşlerine Gelmiyorsa Bunu Yaparız!
Kripto Devi Resti Çekti! Yıllar Sürebilir ve İşlerine Gelmiyorsa Bunu Yaparız!
Son 10 Ayın En Yüksek Seviyesinde! Bitcoin Fiyatındaki Yükseliş En Çok Onlara Yaradı!
Son 10 Ayın En Yüksek Seviyesinde! Bitcoin Fiyatındaki Yükseliş En Çok Onlara Yaradı!
Yusko: Sadece Birkaç Hafta Kaldı! Kripto Para Yatırımcıları Şok Olacak!
Yusko: Sadece Birkaç Hafta Kaldı! Kripto Para Yatırımcıları Şok Olacak!
Son Dakika! 3 Mayıs Tarihi Netleşti! Thodex Kripto Para Mağdurları İçin Önemli!
Son Dakika! 3 Mayıs Tarihi Netleşti! Thodex Kripto Para Mağdurları İçin Önemli!
Sıcak Gelişme: 250 Milyon Kripto Para Kullanıcısını İlgilendiren Ortaklık Gerçekleşti!
Sıcak Gelişme: 250 Milyon Kripto Para Kullanıcısını İlgilendiren Ortaklık Gerçekleşti!
Canlı: SEC Başkanı Konuşuyor! Kripto Paralarla İlgili Kritik Oturum!
Canlı: SEC Başkanı Konuşuyor! Kripto Paralarla İlgili Kritik Oturum!
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023