Bu Coin’in Fiyatı Alarm Veriyor! En Büyük 10 Altcoin Arasında!

Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı Kasım ayı boyunca spot Bitcoin ETF’sini kapsayan kripto para piyasasındaki son haber akışlarıyla ve Binance’i vuran yasal sorunlar nedeniyle yüksek volatilite gösterdiği. Günlük zaman dilimi grafiğindeki gözle görülür sert fiyat hareketlerine rağmen bu hareketler belirli bir trendin oluşmasına neden olmayarak kontrolün boğalar ya da ayılarda olmadığını yansıttı. Bununla birlikte, bu konsolidasyonun ortasında Dogecoin, kısa vadeli trendini potansiyel olarak etkilemesi söz konusu bir üçgen formasyonu ve yeni oluşan yükselen destek trend çizgisine göre seyrediyor.

Dogecoin Fiyat Analizi

En büyük memecoin Dogecoin, uzay programına dahil olması nedeniyle bir kez daha yatırımcıların dikkatini çekti. Altcoin‘i çevreleyen son gelişmeler, yaklaşık iki yıllık gecikmenin ardından Dogecoin’i görev boyunca taşıyacak olan DOGE-1 Cubesat’ın konuşlandırılmasını kapsayan SpaceX’in Nova-C/IM-1 uydu fırlatmasının devam edeceği yönünde. Son gelişmeler DOGE-1 ay görevinin 12 Ocak 2024 tarihinde başlatılmak üzere düzenleyici onay aldığını gösteriyor.

Şu an itibariyle DOGE‘nin fiyatı 0,08 dolardan işlem görüyor ve yeni bir destek trend çizgisinin etkisi altında kademeli olarak yükseliyor. Kasım ayında artan belirsizliğe rağmen memecoin’in fiyatı bu yükselen trend çizgisinden birçok kez destek buldu ve alıcıların tutarlı bir ralliyi sürdürmelerine yardımcı oldu.

Sonuç olarak fiyatın uzun süredir varlığını koruyan, üçgen formasyonun üst trend çizgisindeki 0,084 dolar civarında dirençle karşılaşmadan önce yaklaşık yüzde 5 artması bekleniyor. Tarihsel veriler, bu trend çizgisinin yeniden test edilmesinin genellikle düşüş momentumunu artırdığını ve önemli düzeltmelere yol açtığını gösterdiği için yatırımcıların bu noktada dikkatli olmaları gerekiyor.

Dolayısıyla, daha önce söz edilen destek trend çizgisinin kırılmasıyla teyit edilecek olan bu trend çizgisinden olacak bir düşüş arz baskısını artırabilir. Böyle bir senaryoda Dogecoin’in daha düşük trend çizgisine düşmesine mevcut fiyattan yüzde 28’lik bir kayba neden olabilir.

DOGE Yükseliş Trendi İçin Hazır mı?

DOGE’nin fiyatı yaklaşık iki yıldır simetrik üçgen formasyonundan etkilenerek yatay trend içinde hareket ediyor. Altcoin’in fiyatının yukarıda belirtildiği gibi üst trend çizgisinden dönmesi durumunda önümüzdeki ay boyunca yatay hareket etmesi beklenebilir. Bu nedenle altcoin’in alıcılarının toparlanma konusunda daha kesin bir onay alabilmeleri için fiyatın üçgen formasyonundan yukarı doğru kırılma yapması gerekiyor.

Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimindeki düşüş, altcoin’deki yükseliş momentumunun zayıfladığını ve fiyatın düşme ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı zaman dilimindeki Bollinger Bantları (BB) göstergesinin nispeten düz üst sınırı 0,084 dolardaki alıcılara karşı ek bariyer görevi görebilir.