DOGECOIN (DOGE)

Bu Coin’in Fiyatı Alarm Veriyor! En Büyük 10 Altcoin Arasında!

Özet

  • Dogecoin (DOGE), Kasım ayı boyunca spot Bitcoin ETF haberleri ve Binance ile ilgili hukuki sorunlar nedeniyle yüksek volatilite gösterdi.
  • Şu anki fiyatı 0,08 dolar olan DOGE kısa vadeli bir yükseliş trendi içinde hareket ediyor.
  • Buna rağmen altcoin'in 0,084 dolar civarında dirençle karşılaşması ve buradan yüzde 28'lik bir düşüş yapması söz konusu olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı Kasım ayı boyunca spot Bitcoin ETF’sini kapsayan kripto para piyasasındaki son haber akışlarıyla ve Binance’i vuran yasal sorunlar nedeniyle yüksek volatilite gösterdiği. Günlük zaman dilimi grafiğindeki gözle görülür sert fiyat hareketlerine rağmen bu hareketler belirli bir trendin oluşmasına neden olmayarak kontrolün boğalar ya da ayılarda olmadığını yansıttı. Bununla birlikte, bu konsolidasyonun ortasında Dogecoin, kısa vadeli trendini potansiyel olarak etkilemesi söz konusu bir üçgen formasyonu ve yeni oluşan yükselen destek trend çizgisine göre seyrediyor.

İçerikler
Dogecoin Fiyat AnaliziDOGE Yükseliş Trendi İçin Hazır mı?

Dogecoin Fiyat Analizi

En büyük memecoin Dogecoin, uzay programına dahil olması nedeniyle bir kez daha yatırımcıların dikkatini çekti. Altcoin‘i çevreleyen son gelişmeler, yaklaşık iki yıllık gecikmenin ardından Dogecoin’i görev boyunca taşıyacak olan DOGE-1 Cubesat’ın konuşlandırılmasını kapsayan SpaceX’in Nova-C/IM-1 uydu fırlatmasının devam edeceği yönünde. Son gelişmeler DOGE-1 ay görevinin 12 Ocak 2024 tarihinde başlatılmak üzere düzenleyici onay aldığını gösteriyor.

Şu an itibariyle DOGE‘nin fiyatı 0,08 dolardan işlem görüyor ve yeni bir destek trend çizgisinin etkisi altında kademeli olarak yükseliyor. Kasım ayında artan belirsizliğe rağmen memecoin’in fiyatı bu yükselen trend çizgisinden birçok kez destek buldu ve alıcıların tutarlı bir ralliyi sürdürmelerine yardımcı oldu.

Sonuç olarak fiyatın uzun süredir varlığını koruyan, üçgen formasyonun üst trend çizgisindeki 0,084 dolar civarında dirençle karşılaşmadan önce yaklaşık yüzde 5 artması bekleniyor. Tarihsel veriler, bu trend çizgisinin yeniden test edilmesinin genellikle düşüş momentumunu artırdığını ve önemli düzeltmelere yol açtığını gösterdiği için yatırımcıların bu noktada dikkatli olmaları gerekiyor.

Dolayısıyla, daha önce söz edilen destek trend çizgisinin kırılmasıyla teyit edilecek olan bu trend çizgisinden olacak bir düşüş arz baskısını artırabilir. Böyle bir senaryoda Dogecoin’in daha düşük trend çizgisine düşmesine mevcut fiyattan yüzde 28’lik bir kayba neden olabilir.

DOGE Yükseliş Trendi İçin Hazır mı?

DOGE’nin fiyatı yaklaşık iki yıldır simetrik üçgen formasyonundan etkilenerek yatay trend içinde hareket ediyor. Altcoin’in fiyatının yukarıda belirtildiği gibi üst trend çizgisinden dönmesi durumunda önümüzdeki ay boyunca yatay hareket etmesi beklenebilir. Bu nedenle altcoin’in alıcılarının toparlanma konusunda daha kesin bir onay alabilmeleri için fiyatın üçgen formasyonundan yukarı doğru kırılma yapması gerekiyor.

Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimindeki düşüş, altcoin’deki yükseliş momentumunun zayıfladığını ve fiyatın düşme ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı zaman dilimindeki Bollinger Bantları (BB) göstergesinin nispeten düz üst sınırı 0,084 dolardaki alıcılara karşı ek bariyer görevi görebilir.

You Might Also Like

Yüzde 341’lik Alarm Çalıyor Alanındaki Kral Altcoine Dikkat! Dogecoin Artar Mı?

Dev Altcoin’de “Selloff” Alarmı! Sayıca Küçük, Etkisi Büyük!

Güncel Altcoin Analizi: Dogecoin Aralık Ayında 0,10 Doları Görebilir mi?

Netflix’ten Aldığı Parayla 4x Yaptı! Dogecoin İle Zengin Olan Yapımcı: Tanrı Kripto’yu Korusun!

Altcoin Analiz: 0,1 Dolar Olacak Mı? Dogecoin (DOGE) Yorumları

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Gizil Veriler Geldi! Popüler Altcoin Şaha Kalkmaya Hazır
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Bugün Çift Haneli Artan Altcoin Ethereum Müjdesini Verdi
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tarihi Evraklar Kabul Edilecek! Terra Luna Davasında Sonunda Bu Oldu! Do Kwon İçin Yolun Sonu Mu?
Hukuk
Son Dakika: Bugün Çift Haneli Artan Altcoin Ethereum Müjdesini Verdi
ALTCOIN
Gizil Veriler Geldi! Popüler Altcoin Şaha Kalkmaya Hazır
Polygon (MATIC)
Solana (SOL) Yükselişi Devam Edecek Mi? Kasım Sonu Altcoin Tahminleri
Solana (SOL)
Lost your password?