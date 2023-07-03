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Kripto para sektörü son günlerde birçok farklı kripto paranın bağımsız yükselişleri ile anılıyor ve 24 saat içerisinde %1.000 yükseliş elde eden Luck Token (LUCK) da bunlardan birisi. LUCK, 24 saat içerisinde %1.000 yükselerek 0,0004712 dolardan başladığı macerasını rekor seviyelere getirdi ve piyasada büyük bir şaşkınlık yarattı. Peki bunun sebebi ne ve durum ne kadar sürdürülebilir?

LUCK, %1000 Yükseliş Yaşadı

LUCK, meme token furyasının en son örneklerinden ve Uniswap üzerinde yarattığı hacim ile kesinlikle konuşulmayı hak ediyor. Fiyat, listelenme sonrasında 0,0830 dolara kadar yükseldi ve daha sonra %99 gibi inanması güç bir düşüş yaşadı. Bu da aslında projenin rug pull yaşadığını gösteriyor ve devasa yükseliş sonrası bütün değerinin kaybolması ile projenin “öldüğü” söylenebilir.

Grafiğe bakıldığında da aslında durumun klasik bir pump ve dump olayından ibaret olduğu görülebiliyor. Projenin akıllı kontrat detaylarına bakılmamadan bunun gibi yatırımlar yapılması kesinlikle yatırımcıları geri dönülmesi imkansız zararlara sürükleyebilir. Bazı projelerin akıllı kontrat detaylarında kurucunun ne gibi izinlere sahip olduğu ve olası rug pull senaryoları görülebilir. Bu sebeple aslında %1.000 gibi yükselişler reklam için kullanılıp daha fazla kişi kandırılmadan durum fark edilebilir.

Meme Tokenlarda Neye Dikkat Edilecek?

Meme token furyası birçok yatırımcı için kısa yoldan köşeyi dönme yöntemi olarak görülse de burada doğru projeyi bulmak çok kritik bir önem taşıyor. Son dönemde piyasaya sürülüp rekor yükseliş elde eden birçok proje kısa sürede dibe sürüklendi. Dibi sürüklenmeyenlerin birçoğunda da likidite bulunmuyor ve aslında yatırımcılar kağıt üzerinde rekor kazanç elde etseler de asla ellerindekini satıp kazançlarını realize edemiyorlar.

Meme token furyasında dikkat edilecek en temel husus proje ekibi, sosyal medya hesapları ve yol haritası. Bunlarda ciddi eksikliği bulunan projelerin büyük bir kısmı ilk haftalarda rekor yükseliş yaşayıp daha sonra sert düşüş ile anılabilir. Rug pull ihtimali de bu uyarılara sahip olan projelerde bir hayli fazla olacaktır ve yatırımcıların dikkatli yatırım yapmaları önerilir.