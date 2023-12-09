Bu 5 Altcoin Aralık Ayında Bitcoin’in (BTC) Rallisini Takip Edebilir 

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Duygular boğaların lehine olduğundan kripto para piyasaları yeni fiyat hareketlerine hazırlanıyor olabilir. Uzun süren beklentilerin ardından, Bitcoin (BTC) Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 40.000 $ bariyerini başarıyla aştı ve hakim olumsuzluklara rağmen Terra öncesi seviyelerden toparlandı. Bu arada uzmanlar iddialara göre InQubeta (QUBE), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX), Cardano (ADA) ve Quant’ın (QNT) Aralık ayındaki kazançlarda Bitcoin’i geçebileceğini öngörüyor.

Açıklamalara göre InQubeta, piyasadaki ayırt edici önerisiyle kazançlara öncülük edecek şekilde konumlandırılmış olabilir. QUBE’nin deflasyonist mekanizması, açıklamalara göre yenilikçi AI teknolojisine inananlara hitap ederek kripto AI endüstrisinin manzarasını yeniden şekillendirdi. Uzmanlar, iddialara göre Aralık ayında bu yeni DeFi kripto için güçlü bir ralli öngörüyor ve önümüzdeki aylarda ve 2024 boyunca ivmenin devam edeceğini tahmin ediyor.

InQubeta (QUBE): Yenilikçi Yapay Zeka Yatırım Çözümleri

Analistler, iddialara göre yeni bir DeFi kriptosu olan InQubeta‘nın kripto kitle fonlaması platformuyla Bitcoin’i gölgede bırakabileceğine inanıyor. QUBE tokenleri aracılığıyla yapay zeka girişimlerine kesirli yatırım kavramını tanıtıyor. QUBE, ekibin açıklamasına göre Ethereum blok zinciri üzerinde çalışmakta ve yapay zeka girişimleri ve yatırımcılar için güvenli ve sorunsuz bir yatırım ortamı yaratmak için güçlü yeteneklerini kullanmaktadır.

Deflasyonist bir ERC20 tokenı olan QUBE, portföy çeşitlendirmesi için satın alınabilecek kriptoyu arayan kripto meraklıları için farklı bir yatırım fırsatı sunuyor olabilir. Yakım cüzdanına yönlendirilen %2’lik bir alım satım vergisi ve özel bir ödül havuzuna tahsis edilen %5’lik bir satış vergisi ile QUBE sahipleri tokenlarını stake ederek ödüller kazanabilir. Bu strateji, onu iddialara göre Aralık ayında Bitcoin’i aşacak kripto yatırım platformu ve yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyüme potansiyeli konusunda yükselişe geçenler için cazip bir seçim haline getiriyor olabilir.

Her yatırım fırsatının bir NFT’ye basıldığı ve fraksiyonelleştirildiği InQubeta yatırım mekanizması, onu yüksek kazançlar için kripto yatırımı olarak belirliyor olabilir. Bu yöntem, geniş bir bütçe seçeneği yelpazesine olanak tanır. Ekibin açıklamasına göre erken destekçiler avantajlar elde ediyor ve InQubeta’nın NFT pazarı ekosisteme daha fazlasını ekliyor. Pazar yeri, yapay zeka girişimlerinin fon toplamasına ve ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler sunmasına olanak tanır. Aynı şekilde, QUBE tokenlerine sahip bireyler de destekledikleri projelere kolayca yatırım yapabilir ve her iki tarafa da yardımcı olan karşılıklı bir bağlantı geliştirebilir.

Bitcoin (BTC) Yükseliyor

Bitcoin fiyatı 41.000 $ seviyesini aşarak rallisini genişletti ve sahiplerine haftalık %12 kazanç sağladı. Spot Bitcoin ETF’leri için potansiyel onaylar etrafındaki heyecan, BTC sahipleri arasındaki coşkuya katkıda bulunan önemli bir katalizördür.

Ayrıca, ABD borsalarından elde edilen veriler, Eylül ayından bu yana ortalama Bitcoin işlem büyüklüğünde kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, BTC’nin piyasadaki yukarı yönlü ivmesini kurumsal rakamların yönlendirdiğini gösteriyor.

Chainlink’in (LINK) Yukarı Yönlü Hareketi

Chainlink’in fiyatı, çift haneli bir rakama ulaştığından beri yükselen paralel bir kanal içinde hareket etti. İşlem hacminde kayda değer bir artış yaşandı ve bu da LINK’in önümüzdeki günlerde yükseliş momentumunu sürdürme potansiyeline işaret ediyor.

LINK’in 16 $ seviyesini aşması, yükselen konsolidasyondan bir kopuşu teyit edebilir ve 18 $ seviyesindeki müteakip dirence doğru güçlü bir yükseliş başlatabilir. Chainlink’in son zamanlardaki önemli gücüne rağmen, uzmanlar Aralık ayında zorlu bir ralli bekliyor ve potansiyel olarak kazançlarda Bitcoin’i geride bırakıyor.

Polygon (MATIC) Önemli An

Polygon son zamanlarda önemli bir likidite akışıyla işaretlenen iddialı bir davranış sergiledi. MATIC’in art arda gelen yükseliş mumları, biriken alım baskısını yansıtmakta ve sürekli yükseliş momentumu potansiyeline işaret etmektedir.

MATIC’in fiyatı kademeli olarak bir direnç noktasına yaklaşıyor ve 0,96 $ işaretini aşmakta zorluk çekiyor. Analistler iki potansiyel senaryo öneriyor: konsolidasyonun üzerinde bir kırılma veya 1 doların ötesinde önemli bir yükseliş başlatmadan önce bu seviyeler etrafında değişen bir dönem. Bu gerçekleşirse, Polygon Aralık ayında ve 2024’ün ilk günlerinde Bitcoin’i gölgede bırakma potansiyeline sahiptir.

Avalanche (AVAX) Yükselişi

Avalanche fiyatı neredeyse dört haftadır direnç bölgesinde yakın bir şekilde konsolide oldu ve önemli bir güç gösterdi. Düşen hacme rağmen, boğalar ralli üzerinde kontrolü elinde tutuyor ve yenilenen likidite akışıyla AVAX’ın önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Şu anda 21 doların üzerinde işlem gören Avalanche’ın fiyatı 25 dolara yaklaşmaya hazırlanıyor ve 30 dolarlık önemli dirence ulaşmak için sağlam bir temel oluşturuyor. AVAX bu seviyeleri aşarsa, bu ay Bitcoin’den daha iyi performans göstererek önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Quant (QNT) Aralık Dalgalanması

Quant, Aralık ayında kârda Bitcoin’i geçmeye hazırlanan bir başka projedir. Tüm blok zinciri sistemlerine ve protokollerine mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. QNT, çok zincirli uygulamalara (MApps), merkezi olmayan uygulamalara (DApps) ve akıllı sözleşmelere sorunsuz entegrasyona yardımcı olur.

QNT tokenı birçok rol oynar. Bir şeyler satın almak ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanılabilir. Ek olarak, karı paylaşmak ve serbest çalışanlara ödeme yapmak için kullanılabilir. Ayrıca, Quant Protokolü dahilinde, bu tokenler, katkıda bulunanları platformu kullanarak ürettikleri ücretlerden bir pay ile ödüllendiren bir teşvik mekanizmasıdır.

Sonuç

Bitcoin güçlü yükselişini sürdürürken, kripto uzmanları iddialara göre InQubeta, Chainlink, Avalanche, Polygon ve Quant’ın Aralık ayındaki kazançlarda Bitcoin’i geçeceğini tahmin ediyor. QUBE’nin deflasyonist modeli, yatırım fırsatlarını bir NFT’ye dönüştürmesi ve fraksiyonelleştirmesi, onu kripto AI pazarında satın almak için cazip bir kripto haline getiriyor olabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.