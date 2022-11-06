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Bitcoin, zirve fiyatının yaklaşık olarak %60’ından fazlasını kaybederek gözle görülür bir düşüş yaşadı ve analistlere göre zor bir yıl geçirdi. BTC’nin 21.000 dolarlık direnç seviyesini geçip geçmeyeceği sorgulanırken yapılan açıklamalara göre yaklaşan yatırım platformu Orbeon Protocol’ün ön satışta %6000’den fazla artabileceği ekip tarafından iddia ediliyor.

Her Şey Para Politikasına Mı Bağlı?

Bitcoin şu anda 20.000 doların üzerinde işlem görüyor ve Federal Rezerv 2 Kasım’da bir sonraki hamlesini yayınlayana kadar muhtemelen bu seviyede kalacağı düşünülüyor. JPMorgan’dan alınan verilere göre, ABD merkez bankasının Aralık ayında faiz oranlarını daha önce beklendiği gibi 75 baz puan yerine 50 baz puan artırması bekleniyor.

Ekonomi gitgide daha fazla gevşeme işaretleri gösteriyor ve yatırımcıların Fed’in gelecek haftaki FOMC toplantısından sonra parasal sıkılaştırmanın hızını yavaşlatmak için daha iyi bir konumda olacağına dair güven kazanmalarına yardımcı oluyor. Analistlere göre risk iştahı sağlıklı kalırsa, Bitcoin 21.000 doların üzerine çıkabilir.

Bitcoin Temel Göstergeleri

Yapılan açıklamalara göre Bitcoin’in teknik görünümü değişmedi. Fibonacci geri çekilme seviyeleri tarafından tanımlandığı gibi, BTC/USD 20.000 ila 21.000 dolar arasında konsolide oluyor. Bitcoin’in yatırım önyargısı hala yükselişte, ancak yaklaşmakta olan bazı küçük ince ayarlar olabilir. Göreceli Güç Endeksi ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (RSI ve MACD) hala yükseliş bölgeleri olarak görülüyor ve mevcut yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünülüyor. %61.8 Fibo seviyesinin üzerindeki kırılma sürdürülürse, mevcut satın alma eğiliminin 21.900 doların üzerinde devam etmesinin muhtemel olabileceği ifade ediliyor. Bitcoin için mevcut eğilim devam ederse, fiyatın yıl sonuna kadar 22.500 dolara ulaşabileceği analistlerin yorumları arasında yer alıyor.

Bitcoin’in ilk destek seviyesi 20.250 $ civarında. Bugün, yatırımcıların 20.250 doların üzerinde satın alım yapmak isteyebileceği, 21.000 dolarlık bir yükseliş kırılmasıyla daha fazla alım baskısının gelebileceği dile getiriliyor.

Orbeon Protocol Ön Satışta %600 Artabilir Mi?

Orbeon Protocol, yeni başlayanların ticari girişimleri için parçalı NFT’ler basarak para toplamalarını sağlayan bir platform olarak tanımlanıyor. Bu NFT’ler ekibin iddialarına göre yatırımcılar tarafından 1 $ gibi düşük bir fiyata satın alınabilir ve bu durum gelecek vaat eden erken aşamadaki start-up’lara yatırım yapmanın önündeki engeli azaltabilir.

Ekibin açıklamalarına göre müşterileri olası dolandırıcılıklardan korumak için Orbeon Protokolü’nde yalnızca onaylanmış projeler kitle fonlaması yapabilir. Protokol, işlerin düzenli ve verimli olmasına yardımcı olan bir sözleşmeyi ‘doldurmanıza veya sonlandırmanıza’ izin veren bir özelliğe sahip. Bu özellik, bir proje öngörülen zaman dilimi içinde hedef parasını toplayamazsa yatırımcılara geri ödeme yapılmasını sağlar.

Yapılan açıklamalara göre, Orbeon Protocol’ün yardımcı program token’ı ORBN’nin sahipleri, ağa katkılarından dolayı ödüller kazanabilirler. Orbeon, stake etme, Orbeon topluluk yönetimi, VIP yatırımcı gruplarına erişim, işlem ücreti indirimleri ve fonlama turlarına erken erişim gibi çeşitli avantajlar sunar. Ekibin açıklamalarına göre 888 milyon ORBN tokenı var, ancak yalnızca %40’ı ön satış için mevcut durumda. Projenin son aşamasının 26 Aralık 2023’te başlaması ve 14 Ocak 2024’te sona ermesi planlanıyor. Bu kripto para biriminin ön satış fiyatı 0,004 dolar ve ekibin açıklamalarına göre analistler tüketici ilgisi nedeniyle talepte büyük bir artış öngörüyor.

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