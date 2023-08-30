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  •   BlockFi, Kullanıcıların Varlıklarını Geri Çekmeleri İçin Mahkemeye Başvurdu

BlockFi, Kullanıcıların Varlıklarını Geri Çekmeleri İçin Mahkemeye Başvurdu

Özet

  • BlockFi, önceki iflas açıklamalarının ardından kullanıcıların varlıklarını geri çekebilmeleri için mahkemeden izin talep ediyor.
  • Şirket, Algorand, Bitcoin Cash ve Dogecoin gibi bazı kripto varlıklarını stablecoin'e dönüştürme önerisinde bulunuyor.
  • BlockFi'nin iflas durumu, çeşitli büyük alacaklılarla karmaşık bir borç yapısına işaret ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
15:35
30 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Daha önce iflas ettiğini açıklayan kripto borç verme firması BlockFi, mahkemeye kullanıcıların kalan varlıklarını geri çekilebilmeleri için stablecoin olarak aktarılması talebiyle başvurdu. Talep, şirketin Ağustos ayında başlattığı bir süreç olan kullanıcıların fonlarının iadesine yönelik adımı işaret ediyor. BlockFi’nin yeniden yapılandırma süreci, şirketin Alameda Research, FTX, Three Arrows Capital gibi kuruluşlardan fonları geri alma çabalarıyla ve milyarlarca dolarlık borcuyla dikkat çekiyor.

Stablecoin’e Dönüştürme Fikrine Sıcak Bakılıyor

BlockFi, 29 Ağustos’ta New Jersey Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi’ne, yalnızca trade’e konu olan varlıkların stablecoin’lere dönüştürülmesine izin verilmesi için başvuruda bulundu. Söz konusu varlıklar ise Algorand, Bitcoin Cash ve Dogecoin olarak açıklandı. Bu kripto varlıklar kolayca geri çekilemiyor ve bu nedenle BlockFi, bunların Gemini Doları (GUSD) veya başka bir stablecoin ile bir kerelik takas edilmesini öneriyor.

Uygulamaya göre, yalnızca trade’e konu olan varlıkların miktarı BlockFi kullanıcılarının tüm ABD cüzdan varlıklarının %0,5’ini geçmiyor. Cardano, Solana ve Avalanche gibi sadece trade’e konu olan diğer varlıklar BlockFi International tarafından ayrı olarak tutuluyor. Mahkeme tarafından tanınan BlockFi alacaklılar komitesi ise şirketin bu talebini destekliyor.

Şirketin Toplam Borcu 10 Milyar Dolar

2022’de BlockFi; FTX, Celsius Network ve Voyager Digital ile birlikte ABD’de iflas koruması isteyen birkaç şirketten biri oldu. Kasım 2022’de müşterilerin para çekmesini geçici olarak durdurdu ve 16 Ağustos’ta mahkeme şirkete dokuz ay sonra ilk kez para çekme işlemlerini açma yetkisi verdi. Mahkeme ayrıca BlockFi’nin yeniden yapılandırma planını şartlı olarak onayladı. Şirket; Alameda Research, FTX, Three Arrows Capital, Emergent ve Core Scientific gibi kuruluşlardan fonları geri almaya öncelik veriyor.

Geçtiğimiz hafta BlockFi’nin hukuk ekibi, FTX’in alacaklılarına geri ödeme yapmak için yüz milyonlarca doları geri alma girişimlerini engellemeye çalıştı ve bu talebini mahkemeye iletti. Nisan 2023 tahminlerine göre BlockFi, en büyük üç alacaklısına 1 milyar dolar ve iflas eden kripto hedge fonu 3AC’ye 220 milyon dolar olmak üzere 100.000’den fazla alacaklıya 10 milyar dolara kadar borçlu.

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