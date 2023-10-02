  Blockchain Araştırma Şirketinden Dikkat Çeken Rapor: Çin Hükümeti, Dijital Varlık Politikalarında Değişikliğe mi Gidiyor?

Blockchain analiz ve araştırma şirketi Chainalysis, Çin’in dijital varlık politikalarında bir değişikliğe gidebileceğine yönelik bir rapor yayımladı. Raporda, Hong Kong’un kripto para regülasyonlarına olan yaklaşımının ve kripto dostu politikalarının Çin’in dijital varlıklar konusundaki tutumunda bir değişikliğe gidebileceğinin sinyallerini veriyor olabileceği öne sürüldü.

Çin, Dijital Varlık Politikalarında Değişikliğe mi Gidiyor?

Blockchain teknolojisi ve dijital varlıklar, seneler içerisinde her geçen yıl daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmaya başladı. Dijital varlıkların benimsenme oranlarının artması ile birlikte ülkelerin yetkili kurumları da dijital varlıklar adına geniş bir düzenleyici çerçeve oluşturabilmek adına regülasyon çalışmalarına başladı.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülke son dönemlerde regülasyon çalışmalarına hız kazandırdı ve bu süreçte pek çok önemli gelişme yaşandı. Ancak ülkelerin dijital varlıklara olan yaklaşımı ve kripto para regülasyonlarındaki tutumu da farklılık gösterdi.

Çin, bu süreçte birçok ülkenin aksine kripto para birimlerine yönelik daha sıkı düzenlemeleri benimsedi. Öte yandan Hong Kong, kripto para düzenlemelerinde Çin hükümetine kıyasla farklı bir tutum sergiledi.

Hong Kong regülatörleri de kripto düzenlemeleri adına son dönemlerde önemli adımlar attı. Chainalysis, yakın tarihli bir raporunda Hong Kong’un kripto dostu politikalarının, Çin’in dijital varlıklar konusundaki tutumunda değişikliğe gidebileceğinin sinyallerini veriyor olabileceğini öne sürdü.

Chainalysis Raporu

Hong Kong regülatörleri, kripto para birimlerine ilişkin geniş bir düzenleyici çerçeve sağlayabilmek adına önemli adımlar attı. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Hong Kong’un kripto politikalarındaki tutumunun ne kadar istikrarlı olabileceğinin bir soru işareti olduğuna yönelik demeçler verse de Hong Kong regülatörlerinin attıkları bu adımlar, kripto endüstrisinde büyük ölçüde olumlu geri dönüşler aldı.

Blockchain araştırma ve analiz şirketi Chainalysis de yakın tarihli bir raporunda Hong Kong’un kripto para regülasyonlarındaki tutumuna ve kripto dostu politikalarına dikkat çekti ve Çin’in ilerleyen dönemlerde kripto para regülasyonlarında daha farklı bir tutumu benimseyebileceğini öne sürdü. Chainalysis, raporunda Hong Kong regülatörlerinin kripto para birimlerine olan yaklaşımı için “Çin hükümetinin dijital varlıklar konusundaki rotasını tersine çevirdiğine ya da en azından kripto girişimlerine daha açık hale geldiğine işaret edebileceği yönünde spekülasyon yapmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.