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Bitcoin ve Dogecoin: Gamestop Memes Coin Ön Satışta 4 Milyon Dolar Topladı 

COINTURK
COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para dünyasında, Bitcoin’in (BTC) 44.000 $ direnç seviyesini aşarak tüm kripto alanında olumlu bir zincirleme reaksiyon başlatmasıyla bugün piyasada heyecan olduğu görülüyor. Özellikle Memecoin kategorisinin lideri Dogecoin (DOGE) %10’luk bir artış göstererek yakın gelecekte 0,1$’a yükselebileceğine işaret etti. Bu coşkunun ortasında, bir kripto para biriminin dikkat çektiği iddia ediliyor – Gamestop Memes (GSM) ön satışta 4 milyon dolar topladı.. 

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Bitcoin Yeni Zirvelere Yükseliyor Dogecoin Memecoin Devrimine Önderlik Ediyor Gamestop Memes Ön Satışı 4 Milyon Dolar Topladı 

Bitcoin Yeni Zirvelere Yükseliyor 

Piyasanın öncüsü Bitcoin, erken işlemlerde 44.000 $ direnç seviyesini geçerek merkez sahneye çıkıyor. Bu muazzam hareket, piyasada bir yükselişe yol açarak kripto dünyasında olumlu duyguların önünü açtı. 

Bollinger Bantlarının yaratıcısı ünlü finansal yenilikçi John Bollinger, X platformundaki son BTC yorumunu yansıttı. Bu Çarşamba günü, 2023’te sürekli yeni zirvelere ulaşma eğiliminin ortasında 21 Kasım’da orta Bollinger Bandında iki barlık bir tersine dönüşe atıfta bulunarak kripto para biriminin gücüne dikkat çekti. 

Dogecoin Memecoin Devrimine Önderlik Ediyor 

Meme coin kategorisinde lider olan DOGE %10’luk bir artış göstererek yakın gelecekte 0,1$’a ulaşabileceğine işaret ediyor. Memlerden ilham alan kripto para hareketinin öncülerinden olan Dogecoin’in yükselişi, mevcut piyasa dinamiklerine heyecan verici bir boyut katıyor. Beklenmedik destekleriyle tanınan DOGE, beklenmedik kaynaklardan destek almaya devam ediyor. Tesla sayfasında yer almanın ve büyük ödeme platformlarıyla entegre olmanın yanı sıra, meme coin Apple’ın popüler mobil cihazlarında da kendine yer buldu. İkonik Dogecoin Ð sembolü, milyarder Elon Musk’ın 2023’ün başlarında X (eski adıyla Twitter) biyografisine dahil etmesiyle kayda değer bir canlanma yaşadı. Bu sembol Musk’ın profilinde hala önemli bir yer tutmakta ve yaygın olarak tanınan X sembolü ile bir arada bulunmaktadır. Özellikle, Ð sembolü artık iPhone’larda da kendine yer bulmuştur. 

Gamestop Memes Ön Satışı 4 Milyon Dolar Topladı 

GameStop Memes açıklamalara göre ön satışında etkileyici bir şekilde 4 milyon dolar toplayarak yankı uyandıran bir giriş yaptı. İddialara göre bu başarı GSM’i kripto arenasında bir oyuncu olarak konumlandırıyor ve hem deneyimli yatırımcıların hem de yeni gelenlerin dikkatini çekerek ön satışta ilgi çekiyor olabilir. Bitcoin ve Dogecoin manşetleri domine ederken, GSM’nin kendisini kalabalıktan ayıran benzersiz özellikleriyle dikkat çektiği iddia ediliyor. Kripto piyasası gelişmeye devam ettikçe, yatırımcılar gelecek vaat eden fırsatlar arıyor ve iddialara göre GSM’in satış öncesi başarısı potansiyelinin bir kanıtı. 

Peki, iddialara göre GSM’i ön satıştaki dikkat çeken kripto ve yatırım fırsatı yapan nedir? GSM, canlı ve ilgili bir topluluğu teşvik ederek kendini farklılaştırıyor. Geleneksel kripto para birimlerinin aksine GSM, topluluğunu karar alma süreçlerine aktif olarak dahil ederek gelişime merkezi olmayan ve demokratik bir yaklaşım sağlar. 

Bitcoin ve Dogecoin ilgi görmeye devam ederken iddialara göre GameStop Memes ön satışta dikkat çeken bir kripto olarak ortaya çıkıyor olabilir. GSM, 4 milyon dolarlık ön satışıyla sadece iddialara göre ilgi çekmekle kalmıyor; kendi ekosistemini de yaratıyor.  

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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COINTURK
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