  Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Gözler Fed’in Odaklandığı Kritik Veride!

Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde yatırımcıların gözü ABD Ekonomik Analiz Bürosu‘nun bugün TSİ 15.30’da açıklayacağı Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine çevrildi. Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasındaki seyri açıklanacak verilere göre şekillenecek.

Yatırımcıların Gözü Eylül Ayı PCE Verilerinde

Geçen ay açıklanan Ağustos ayına ait yıllık PCE verisinin yüzde 3,5’e yükselmesinin ardından Eylül’de yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Federal Reserve’in (Fed) enflasyonu ölçmek için odaklandığı kritik veri olan çekirdek PCE‘nin ise geçen ayki yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 3,7’ye düşmesi beklenirken, aylık çekirdek PCE’nin yüzde 0,1’den yüzde 0,3’e yükselmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in dikkatli bir şekilde ilerlediği ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gelen verilere bağlı olduğunu belirterek PCE gibi verilerin önemine vurgu yapmış, sıkı işgücü piyasasına dikkat çekerek enflasyonun yüzde 2’lik hedefe doğru yavaşça gerilediği konusunda hemfikir olduğunu belirtmişti.

Wall Street tahminleri, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle enerji fiyatları üzerindeki etkiye yanıt olarak çoğunlukla piyasa konsensüsü ile uyumlu. Yatırımcılar beklenti üstü ve beklenti altı kalan karışık kazanç raporlarına ve yüzde 4,9’luk güçlü ABD’de GSYH büyümesinden hareketle piyasalar genelindeki volatilitenin yüksek olmasını öngörüyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, piyasanın üst üste iki işlem seansında düşmesinin ardından bugünkü seans öncesinde alıcılı seyrediyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) 106,56 seviyesine gerilemiş durumda Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin endişelerin azalmasından dolayı petrol fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Kritik Veriler Öncesi Bitcoin ve Altcoin’ler Düşüyor

En büyük kripto para Bitcoin ve altcoin piyasası için bir yol gösterici olan en büyük altcoin Ethereum (ETH), 4.5 milyar dolarlık opsiyonların vadesinin bugün TSİ 11.00’da dolması sonrası bugün saat 15.30’da açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde satıcılı seyrediyor. BTC’nin fiyatı, düşük işlem hacminden dolayı son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,08 düştü. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 33 bin 762 dolar ve 34 bin 774 dolar olarak kaydedildi.

ETH‘nin fiyatı ise bin 800 dolar seviyesinin altına düşerek bin 787 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin için son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla bin 764 dolar ve bin 865 dolara olarak kaydedildi.