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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Son piyasa volatilitesinin ortasında, Bitcoin (BTC) kripto para dünyasında güçlü ve baskın bir güç olmaya devam ediyor ve diğer tüm kriptoların çok üzerinde bir pazar payına sahip. Ancak yatırımcılar varlıklarını çeşitlendirmek ve piyasadaki istikrarsızlığa karşı korunmak için yeni fırsatlar ararken yeni bir kripto para olan DigiToads’un (TOADS) dikkatleri çektiği iddia ediliyor.

Ekibe göre, benzersiz özellikleri ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanmasıyla DigiToads, kripto yatırımlarını genişletmek isteyenler için ilgi çekici bir seçenek olabilir.

Bu makalede, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yükselişinden ve DigiToads’un kripto portföylerinde çeşitlilik arayanlar için neden bir alternatif olabileceğinden bahsediliyor.

DigiToads (TOADS) Topluluğu ve NFT Staking Ödülleri

DigiToads, oyuncuların benzersiz dijital kurbağaları toplamasına, beslemesine ve onlarla savaşmasına olanak tanıyan ERC20 token standardı üzerine inşa edilmiş yeni bir Web3 oyunu olarak tanımlanıyor. Ekibin açıklamalarına göre her DigiToads benzersiz bir nitelik ve yetenek koleksiyonuna sahip olduğundan, oyuncular ideal dijital yoldaşı seçerken çok çeşitli seçeneklere sahip olabilir. Ayrıca, DigiToads oyuncuları TOADS tokenlarını kullanarak DigiToads’larının gücünü ve yeteneklerini artırmak için yiyecek, iksir ve eğitim ekipmanı satın alabilirler.

DigiToads projesi ayrıca, ekibin iddiasına göre, yerel DeFi tokenı TOADS aracılığıyla yatırımcılara bir dizi yatırım fırsatı sunuyor. DigiToads’taki her aylık sezondan sonra, liderlik tablosundaki en yüksek sıradaki oyuncuların %25’ine TOADS tokenleri veriliyor. Ayrıca, oyun içi öğelerin satışından elde edilen gelirin %50’si ödül havuzu için ayrılıyor ve bu havuz TOADS DeFi tokenı olarak en iyi %25 oyuncu arasında paylaştırılıyor.

Ekibin iddiasına göre DigiToads (TOADS) çevreyi desteklemeyi taahhüt ediyor. Bu nedenle, projeden elde edilen kârın %2,5’i ağaç dikmeye ve yağmur ormanlarını korumaya adanmış hayır kurumlarına taahhüt edilecek. Proje aynı zamanda ekibin açıklamasına göre, TOADS sahipleri topluluğunu sürekli olarak ödüllendirmeyi amaçlıyor ve toplanan fonların %10’u her ay ödül havuzundan ERC20 token sahiplerine airdrop yoluyla aktarılıyor.

DigiToads tarafından sunulan NFT staking platformu, her TOADS işleminin %2’sini staking havuzuna eklediği için bir başka ayırt edici özellik olarak nitelendiriliyor. Bu, ekibin iddiasına göre, en iyi NFT’lerini stake eden topluluk üyeleri için sürekli ödülleri garanti ediyor. Bir NFT ne kadar uzun süre stake edilirse, TOADS sahibi o kadar fazla ödül kazanabilir.

Ekibin iddialarına göre DigiToads ön satışı, yatırımcıların token’ın büyümesinden faydalanmaları için kripto yatırım fırsatlarından biri olabilir. Yine ekibin iddiasına göre ön satış için amaçlanan token büyümesi, müşterilerin potansiyel olarak 5,5x getiri veya %450 getiri görmesiyle on aşamada haritalanmış durumda.

Proje ile ilgili bilgi edinmek veya yatırım yapmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bitcoin’in (BTC) Piyasa Hakimiyeti

Dünyanın ilk ve en iyi kriptosu olan Bitcoin (BTC), başlangıcından bu yana kripto piyasasına hakim olmuştur. Geleneksel piyasalar bocalarken Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son zamanlarda artmaktadır. Bitcoin’in merkezi olmayan yapısı, onu hükümet müdahalesine ve manipülasyonuna karşı bağışık hale getirerek enflasyona ve para birimi devalüasyonuna karşı popüler bir koruma sağlıyor.

Bitcoin’in hakimiyetinin ana nedenlerinden biri, onu geleneksel yatırımlardan ayıran benzersiz özellikleridir. Temel şirketin ve yönetiminin performansına tabi olan hisse senetlerinin aksine, BTC’nin değeri arz ve talebe göre belirlenir. Bu, kurumsal kazançların, haber bültenlerinin veya diğer geleneksel piyasa faktörlerinin fiyatını etkilemediği anlamına gelir.

Sonuç

Bitcoin kripto para dünyasına hakim olmaya devam ederken, portföyünüzü çeşitlendirmek bir seçenek olabilir. BTC sağlam bir yatırım olmaya devam ederken, yeni fırsatları keşfetmek akıllıca olabilir. DigiToads, ekibin iddiasına göre, özellikleri ve büyüme potansiyeli ile kripto para dünyasına yeni katılan bir şirket olarak ortaya çıktı. DigiToads oyun, yardım, NFT stake etme ve alım satım yarışmalarından oluşan bir ekosistem sunarak çeşitlilik açısından dikkate değer yeni bir kripto para haline gelmeyi amaçlıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.