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Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) için derin bir analizde bulundu. Van de Poppe'nin son BTC analizi mevcut ve geleceğe dönük görünüm hakkında önemli ipuçları sunuyor.
09:31
28 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) psikolojik olarak önemli olarak gösterilen 30 bin doları geçme mücadelesi sürerken, ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe derin bir analizde bulundu. Van de Poppe’nin son BTC analizi mevcut ve geleceğe dönük görünüm hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcılarının Birikim Çılgınlığı

Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, YouTube üzerinden yaptığı son strateji oturumunda 2019, 2020, 2021 ve 2022’deki ağır bir ayı piyasası da dahil olmak üzere Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketlerini ayrıntılı olarak ele aldı. Analiste göre uzun vadeli BTC yatırımcıları, bu dönemlerde birikime odaklanarak BTC’lerinin miktarını artırdılar:

Piyasalarda yaşanan son düzeltme sürecinde, uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’e büyük ölçüde birikim yaptıklarını gördük. Bu, sizin de varlıklarınızı artırmanız durumunu körükledi. Bu bize dibe vurduğumuzu söylemiyor, ancak uzun vadeli yatırımcıların ilgilendiği bir aşamaya girdiğimizi ve uzun vadeli yatırımcıların genellikle boğa olduğunu söylüyor.

Van de Poppe, 2021 ve özellikle 2022’de gerçekleşen FTX’in iflasının ardından fiyatın 15 bin ila 18 bin dolar civarında düştüğü dönemde önemli bir birikim görüldüğünü belirtti. Bitcoin fiyatındaki son düzeltmede de benzer bir birikim olduğu görülüyor. Analiste göre Bitcoin birikiminde büyük bir artış var ve bu bir kez daha piyasalarda yükseliş döngüsünün başlamasına veya yükselişin devam edeceğine olan güçlü bir inanca işaret ediyor.

Öte yandan analist, fiyatı aşağı çeken ana faktörün Bitcoin madencileri olduğunu, zincir üstü veriler onların işlerini sürdürebilmek için BTC’lerini sattıklarını gösterdiğini, dolayısıyla bir kez satmaya başladıklarında piyasa üzerinde ek satış baskısı oluşturduklarının ve bunun da zincirleme reaksiyonlara ve likidasyonlara neden olduğu için piyasayı biraz daha aşağı doğru itebileceğini not ederek şunları söyledi:

Madenci rezervi miktarında sert bir satış olduğunu görüyoruz […] ve Bitcoin fiyatı 30 bin dolar civarında akümüle oluyordu. Ardından 27 bin 500 dolara doğru düştü ve sonuç olarak […] madenciler Bitcoin’lerini sattılar. Geçen hafta yaklaşık 6 bin BTC sattılar ve bu Bitcoin’in 30 bin doların üstünden 27 bin dolara düşmesine neden oldu.

Bitcoin Teknik Analizi

Van de Poppe, teknik analiz (TA) göstergeleri açısından yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in 31 bin dolar civarında bir düzeltme gördüğünü çünkü fiyatın bu aralıkta büyük tepki gördüğünün altını çizerek bu seviyenin 2021’in başında ve 2022’nin yazında geçilemeyen bir direnç bölgesi haline geldiğini söyledi. Analist, dikkat edilmesi gereken bir sonraki potansiyel direnç noktalarının 41 bin dolar ve 47 bin dolar olduğuna inanıyor bu seviyeleri Bitcoin’in 30 bin doları geçmesi halinde kendisini bulabileceği bir sonraki önemli bölge olarak göstererek şunları ifade etti:

Bitcoin, 25 bin 400 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin devam etme ihtimali var ve 25 bin doların altına düşmeyeceği sürece 41 bin ila 47 bin dolara çıkması beklenebilir. Bu seviyelerin görülmesinin ardından fiyatın tekrar 20 bin dolar veya 19 bin dolar doğru düşmesini öngörüyorum.

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