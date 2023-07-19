CoinShares verilerine göre, kurumsal yatırımcılar, son dört haftada 742 milyon dolara yükselen kripto para yatırım ürünlerine fon sağlamaya devam ediyor. Bitcoin, fonların aslan payını çekmeye devam ediyor ve yalnızca geçen hafta 140 milyon dolarlık girişe neden oldu. Peki Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin’de son durum ne?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 17 Temmuz’da 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 30.124 doların altına kaydı ve 18 Temmuz tarihinde 29.500 dolarlık kritik desteği test etti. Günün şamdanındaki uzun kuyruk, düşük seviyelerin alıcıları çekmeye devam ettiğini gösterebilir.

20 günlük EMA düz ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktaya yakın, arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor. Alıcılar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine zorlarsa, BTC/USDT paritesi 31.000 dolara ve ardından 31.805 dolara yükselebilir. Satıcıların bu bölgeyi gayretle korumaları beklenebilir.

Bir sonraki trend hareketi, 32.400 doların üzerinde bir kırılma veya 29.500 doların altına bir düşüşle başlayabilir. Aralık 29.500 doların altına düşerse, parite 27.500 dolara ve daha sonra 26.000 dolara düşebilir. Aksine, boğalar fiyatı 32.400 doların üzerine çıkarırsa, parite 40.000 dolara doğru bir ralli başlatabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum’un 17 ve 18 Temmuz grafikleri, boğaların 50 günlük SMA olan 1.853 dolar seviyesine düşüşleri satın aldığını gösteriyor. Bu durum, ETH/USDT paritesinin bir süre daha 50 günlük SMA ile 2.000 dolar arasında sıkışıp kalabileceğini gösterebilir. Boğaların lehine küçük bir pozitif olay ise 20 günlük EMA’nın 1.898 doları kademeli olarak yükselmesi ve göreceli güç endeksinin pozitif bölgede olması. Alıcılar fiyatı 2.000 doların üzerine çıkarırsa, parite 2.141 dolara yükselişin bir sonraki ayağını başlatabilir. Ancak, ayıların başka planları olması muhtemel. Satıcılar Ethereum’un fiyatı 50 günlük SMA’nın altına çekmeye çalışabilir. Bunu yaparlarsa, parite 1.700 dolara ve sonunda 1.626 dolara düşebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 17 Temmuz’da ve yine 19 Temmuz’da 0,07 dolarlık genel direncin üzerinde ancak mum çubuğundaki uzun fitil, daha yüksek seviyelerde güçlü satış gösterebilir. Boğalar, DOGE/USDT paritesini 20 günlük EMA olan 0,07 dolar üzerinde tutmayı başardılar, ancak genel engeli aşmak için mücadele ediyorlar. Alıcılar fiyatı 0,07 ABD dolarının üzerinde tutamazsa, 50 günlük SMA’nın 0,07 ABD doları altına düşme olasılığı arttırabilir. Bu durum pariteyi birkaç gün daha 0,06 dolar ile 0,07 dolar arasında tutabilir. Boğalar yeni bir yukarı hareket başlatmak istiyorsa, fiyatı 0,07 doların üzerinde tutmaları gerekecek. Parite daha sonra 0,08 dolara ve daha sonra 0,10 dolara tırmanabilir.