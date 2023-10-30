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Birleşik Krallık’tan Stablecoin Adımı: Kamuoyuna Sunulan Belgede Neler Yer Alıyor?

Özet

  • Birleşik Krallık hükümetinden stablecoin yasal düzenleme adımı geldi.
  • Buna göre fiat para birimi destekli projeler için dikkat için kriterler belirlendi.
  • Birleşik Krallık hükümeti 2024 yılında parlementoya bir tasarı sunmayı hedefliyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
20:50
30 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yükseliş ivmesi devam ediyor ve yatırımcıların gözü kulağı gelecek olan olumlu haber akışında. Yasal düzenlemeler de bu dönemde son sürat devam ederken dikkat çeken bir gelişme İngiltere’de yaşandı. Birleşik Krallık hükümeti, fiat destekli stablecoin’leri düzenleme planlarına ilişkin bir güncellemeyi kamuoyuna sundu.

Birleşik Krallık’ta Stablecoin Düzenlemeleri

30 Ekim’de yayınlanan belge, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren ödeme zincirlerinde fiat destekli stablecoin’lerin günlük hayatta kullanımını kolaylaştırmayı ve düzenlemeyi amaçlıyor. Yayınlanan blegeye göre Kraliyet Hazinesi (HM Treasury) 2024 yılında parlementoya özel bir mevzuatı sunmayı ve fiat destekli stablecoin’lerin düzenlenmesini Finansal Davranış Otoritesi’nin (FCA) yetkisi altına almayı planlıyor.

Özellikle Hazine yetkilileri, Finansal Davranış Otoritesi tarafından yetkilendirilen yerel şirketleri yani ödeme düzenleyicilerini denizaşırı stablecoin projelerinin yerel standartları karşılamasını sağlamaktan sorumlu kılmayı amaçlıyor.

Fiat destekli olmayan stablecoin projelerinin düzenlenmiş ödeme zincirlerine girmesine izin verilmeyecek. Bunun nedeni ise sistemlerinde algoritmik çalışma mekanizmalarının yer alması. Hatırlanacağı üzere Terra’nın stablecoin’i USTC böyle bir algoritmaya sahipti ve şirketin iflas etmesinde bu durum çok büyük bir sorun olarak yatırımcılarının karşısına çıkmıştı.

Belgede Neler İnceleniyor?

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte kamuoyuna sunulan belgede doğrudan bir yasak getirilmedi. Ancak bu işlemlerin düzenlenmemiş kalacağı konusunda bir çekince de ortaya çıkıyor. Dahası HM Treasury, bunları desteksiz kripto varlıklar ile aynı gereklilere tabi tutuyor.

Belgede yer alan standart stablecoin’ler ise FCA tarafından stablecoin ihraççılarından tüm rezerv fonlarını yasal bir standartta tutmalarını talep etme yetkisine sahip olacak. Bu standartların şartları, firmanın başarısız olması durumunda itfa yükümlülükleri de dahil olmak üzere FCA’nın yasal çerçevesi etrafında belirlenecektir. İkinci senaryoda ise Birleşik Krallık stablecoin ihraççıları 1986 İflas Yasası kapsamındaki prosedürlerle karşı karşıya kalacak.

Het türlü kripto para birimi için merkezi çerçeve olan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası, Haziran 2023’te İngiliz Parlementosu’nun üst meclisinden geçti. Hazine belgesi defalarca tasarıya atıfta bulunarak FCMA 2023 olarak adlandırılıyor. FCMA 2023 kapsamında Hazine, İngiltere Merkez Bankası ve FCA, özellikle kripto ve stablecoin’leri düzenleme yetkisine sahip olacak.

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