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  •   Birleşik Krallık’ta Bir Dizi Yeni Standardı İçeren Kripto Düzenlemeleri, 1 Eylül İtibarıyla Yürürlüğe Girdi

Birleşik Krallık’ta Bir Dizi Yeni Standardı İçeren Kripto Düzenlemeleri, 1 Eylül İtibarıyla Yürürlüğe Girdi

Özet

  • Son dönemlerde birçok ülkede kripto regülasyonlarına ilişkin bir dizi yeni gelişme yaşandı.
  • Birleşik Krallık'ta da kripto şirketlerine getirilen 'Seyahat Kuralı' 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.
  • Yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının işlemler hakkında bilgi toplamak ve ilgili makamlara bildirmek gibi kripto şirketlerine bir dizi yeni standart getiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:15
1 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto şirketlerine uyması gereken bir dizi yeni standart getiren ‘Seyahat Kuralı’ Birleşik Krallık’ta 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, kripto şirketlerinin kripto işlemlerine ilişkin bilgi toplamasını ve ilgili makamlara bildirilmesi gibi bir dizi yeni standardı içeriyor. Ayrıca yeni standartlar ile birlikte de belirli kripto işlemleri de askıya alınabilecek.

Kripto Regülasyonları Genişliyor

Blockchain teknolojisinin seneler içerisinde daha geniş bir kullanım alanına sahip olması, kripto para birimlerinin de dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşmasına neden oldu. Kripto para piyasasının özellikle son yıllarda piyasa değerlerinde büyük ölçekli yükselişler kaydetmesi ile birlikte de ülkelerin mali düzenleyici kurumları regülasyon çalışmaları adına harekete geçti.

Son dönemlerde birçok ülkedede kripto para regülasyonlarına ilişkin daha geniş bir düzenleyici çerçeve getirilirken ülkelerin mali düzenleyici kurumları arasındaki kripto düzenlemelerine ilişkin yaklaşımı da farklılık gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemlerde kripto düzenlemelerine ilişkin birçok yasa tasarısı hazırlanmasına karşın henüz net bir düzenleyici çerçeve sağlanamadı.

Öte yandan her geçen gün kripto para düzenlemelerinde yeni bir adım atılırken Birleşik Krallık’ta da kripto düzenlemerine ilişkin yeni standartlar 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

Birleşik Krallık’ta Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Birleşik Krallık’ta kripto şirketlerinin bir dizi yeni standarda uymasını gerektiren yeni düzenlemeler olan ‘Seyahat Kuralı’ 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren yeni ‘Seyahat Kuralı’ ile birlikte artık Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yerel ve yargı bölgeleri arası işlemler hakkında bilgi toplamasını, doğrulamasını ve paylaşmasını gerektiren Seyahat Kuralını uygulayacak.

Ayrıca yeni standartlar kripto şirketlerinin yalnızca işlemler hakkında bilgi toplamasını ve ilgili makamlara bildirmesi ile de sınırlı değil. Getirilen yeni düzenlemeler ile birlikte belirli kripto işlemleri de askıya alınabilecek.

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