Hukuk

Bir Ülke Daha Düğmeye Bastı! Kripto Paralardaki Bu Yeni Strateji Ülkenin Tüm Kaderini Değiştirebilir!

Özet

  • Avustralya Hazine Bakanlığı, %80 artan dolandırıcılığın önüne geçmeye çalışıyor.
  • Yeni strateji, bankacılık, telekomünikasyon ve kripto sektörlerini hedef alarak dolandırıcılıkla mücadele edecek.
  • Ülkede 2022'de 3,1 milyar dolarlık dolandırıcılık kaybı yaşandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Avustralya hükümeti tarafından artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin adımlar atılacağı açıklandı. Bu doğrultuda Hazine Bakanlığı aracılığıyla çığır açan bir yönerge sunuldu. Yakın zamanda yapılan bir basın açıklamasında ana hatlarıyla belirtilen bu çerçeve, bankacılık ve kripto para gibi sektörlerdeki dolandırıcılıkları engellemek adına atılacak olan adımları içeriyor.

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Avustralya Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Yeni Önlemler AçıkladıBu Düzenleme Fazlasıyla Gerekli

Ülke genelinde 2022 yılında dolandırıcılık kayıplarında %80’lik bir artış yaşanmıştı. Bu yeni yaklaşım dolandırıcılara karşı savunmayı güçlendirmeyi amaçlarken bir yandan da hem tüketicileri hem de işletmeleri korumayı amaçlıyor.

Avustralya Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Yeni Önlemler Açıkladı

Avustralya Hazine Bakanlığı, 2022 yılında ülkeyi saran dolandırıcılıklardaki endişe verici artışa karşı gelmek adına ileriye dönük bir strateji açıkladı.

Bu arada, Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones ve İletişim Bakanı Michelle Rowland, 30 Kasım’da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu geniş çaplı planı açıklayarak bankacılık ve kripto dolandırıcılığına karşı gerçekleştirilecek olan mücadelede hem hükümet hem de özel kuruluşlar adına duyulan ihtiyaca vurgu yaptılar.

Özellikle, güvenlik stratejisine konu olan bu yönergede, dolandırıcıların en çok hedef aldığı sektörlere odaklanarak sektöre özel kodlar için üç ana kategoriyi özetliyor:

Bankalar, telekomünikasyon sağlayıcıları ve dijital iletişim platformları. Buna ek olarak, kripto para birimi, değiştirilemez tokenler (NFT‘ler) ve ilgili ticaret platformları ve pazar yerleri gibi gelişmekte olan alanları kapsayacak şekilde ileriye dönük bir “gelecek sektörler” kategorisi önerilmektedir.

Bu Düzenleme Fazlasıyla Gerekli

Hazine bu düzenlemenin hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini söylerken, 2022 yılında dolandırıcılık nedeniyle 3,1 milyar dolarlık dolandırıcılığa dikkat çekti. Bahsi geçen bu kayıp, bir önceki yıla göre %80’lik dikkat çekici bir artışa denk geliyor.

Mevcut girişimler dolandırıcılığa karşı atılacak olan adımlar olarak görülse de önerilen zorunlu sektör kuralları, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin özel sektörün sahip olduğu sorumlulukları tanımlamak için ortaya çıkarılmış ve kapsamlı bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu arada Avustralya hükümetinin bu adımı, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu ve Avustralya İletişim ve Medya Kurumu gibi kuruluşlarla işbirliği yapan Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’nin (NASC) geçmişten bu yana çözmeye çalıştığı konularla paralellik gösteriyor.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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