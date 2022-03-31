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Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!

Giderek artan sayıda işletme, popüler olarak metaverse olarak bilinen sanal gerçekliğe ve non-fungible token’lara (NFT) ilgi gösteriyor.
13:00
31 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Son haftalarda ve aylarda giderek artan sayıda işletme, popüler olarak metaverse olarak bilinen sanal gerçekliğe ve non-fungible token’lara (NFT) ilgi gösteriyor. Bunların içinde restoranlar ise özellikle dikkatleri çekiyor.

KFC’den NFT Adımı

Elde edilen son bilgilere göre KFC, diğer rakiplerinin adımlarını takip ediyor. Taco Bell, Pizza Hut ve Kentucky Fried Chicken’ın (KFC) sahibi olan firma, NFT ve metaverse alanında ürün ve hizmetler sunmak için birden fazla marka başvurusunda bulundu.

30 Mart’ta Twitter üzerinden paylaşım yapan metaverse ticari marka avukatı Michael Kondoudis’e göre, başvurular 25 Mart 2022’de Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne sunuldu. Bu hamle ile firma, online restoranlar açmak, dijital ürünler üretmek ve bunları müşterilere sunmak için başvurularda bulunmuş oldu.

Kondoudis bir basın açıklamasında konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında, “Açıkçası Yum! Brands, metaverse’in potansiyelini görüyor ve ileride hakim olacak sanal ekonomi için ticari markalarını hazırlıyor.” sözlerini kullandı.

Fast Food’dan Metaverse Büyük İlgi

Bu noktada Arby’s, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Jimmy John’s ve Sonic ticari markalarının sahibi Inspire Brands, Inc.’in de yakın zamanda bir dizi ticari marka başvurusunda bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Bunlara ek olarak restoranların attığı adımların yanı sıra büyük teknoloji firmaları da her geçen gün metaverse’e artan bir ilgi gösteriyor. Özellikle Facebook’un Meta hamlesinden sonra bu alana ilgi büyük ölçüde arttı ve firmalar her alanda artık deyim yerindeyse adeta bir rekabet halindeler.

Ayrıca bu haberler ile birlikte metaverse coin’lerin fiyatlarında da artışlar yaşanıyor. Analistler başlayacak bir ralli sırasında ilk yükselişin metaverse coin’lerden gelebileceğini ifade ediyor.

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