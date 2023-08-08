Pepe (PEPE), belirli bir balinanın davranışındaki kayda değer bir değişimin de gösterdiği gibi, gücünü kaybediyormuş gibi görünüyordu. Yeni veriler, Pepe topluluğundaki önde gelen bir balinanın varlıklarıyla yollarını ayırdığını ve bu süreçte kayıplar yaşadığını da ortaya koydu. O halde şu soru sorulabilir, bu son balina manevrası varlığın genel yönünü ne ölçüde etkiledi?

Balina ve PEPE Coin Yorum

7 Ağustos’ta bir balina tarafından düzenlenen büyük bir işlem dikkatleri üzerine çekti. Lookonchain’den elde edilen bilgiler balinanın Pepe’deki varlıklarını elden çıkarma kararını ortaya çıkardı. Yine de merak uyandıran şey satışın kendisi değil, süreç sırasında yaşanan gözle görülür kayıplar oldu. Veriler, yaklaşık 2,53 milyon dolar karşılığında takas edilen yaklaşık 2,26 trilyon PEPE token’ından oluşan büyük bir hacmi ortaya koydu.

Şaşırtıcı bir şekilde, satıştan elde edilen önemli miktara rağmen, verilerin gösterdiği gibi balina 700.000 doları aşan bir zararla boğuştu. Bu manevranın ardındaki mantık belirsizliğini korumakla birlikte, bu balinanın zararla sonuçlanan başka bir satış daha yaptığını belirtmek de gerekiyor.

Günlük Zaman Diliminde Pepe

Günlük zaman dilimi grafiğinde gösterildiği gibi Pepe fiyat trendinin performansı etkileyici olmaktan uzaktı. Trend, 1 Ağustos’taki %4’lük mütevazı yükselişin ardından istikrarlı bir şekilde düşüşe geçti.

Buna ek olarak, fiyat Göreceli Güç Endeksi’ndeki (RSI) nötr çizginin altına indiğinde, bu çizginin üzerine yeniden çıkmakta zorlandı. Bu yazının yazıldığı sırada RSI 30 seviyesinde bulunuyordu ve bu da önümüzdeki dönemde yaşanacak herhangi bir fiyat düşüşünün aşırı satım bölgesine iteceğini gösteriyor.

PEPE için düşüş eğiliminin teyidi, sıfırın altında bir eğilimi sürdüren Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması ile pekiştirildi. Fiyat trendinin cansız yapısı, balinayı varlıklarını likide etmeye motive edebilir. Bununla birlikte, diğer coin sahipleri daha sabırlı ve uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeyi tercih etti.

Santiment’in borsa akış verilerine göre, son haftalarda ve aylarda girişten ziyade çıkış hacmi daha yüksek olmuştu. Bu durum, birçok Pepe sahibinin satış yapmak yerine varlıklarını korumaya yöneldiğini gösterdi. Bu yazı itibariyle, kaydedilen giriş yaklaşık 158 milyar iken, çıkış 425 milyarı aştı.