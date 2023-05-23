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Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, 5. yıl dönümünü BingX, platformunu destekleyen ve güvenen değerli kullanıcılarına şükranlarını sunarak kutluyor. BingX, toplam 10 Milyon USDT’lik ödül havuzuyla bir ay sürecek olan bir kutlamayı “Kullanıcıya Minnettarlık Ayı” olarak duyurdu.

BingX’in 5. yıl dönümü ve Kullanıcıya Minnettarlık Ayı, platform tarihinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Beş yıl önce BingX, “Bir Sonraki Milyar Kripto Kullanıcısı için ağ geçidi olma” vizyonuyla doğdu ve kriptoyu herkes için erişilebilir ve kolay hale getirdi. Kripto “Copy Trade” hizmeti sağlayan ilk merkezi borsa oldu ve tüm kullanıcıların ve trader’ların öğrenip kazanabileceği birinci sınıf bir sosyal ticaret ekosistemi haline geldi. BingX artık 100’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor ve sürekli yenilikleriyle 5 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. BingX’in kripto ekosisteminde ulaştığı başarılar, büyüme ve olumlu etki üzerine düşünmenin zamanı geldi.

Kullanıcıya Minnettarlık Ayı boyunca, BingX kullanıcılarına sırasıyla Vadeli İşlem, Copy Trade ve Spot alım satım işlemlerinde bir dizi heyecan verici online kampanya sunacak. 5 Milyon USDT, 200 BTC ve ETH ve BingX NFT’den oluşan şaşırtıcı bir toplam ödül havuzu ile Bireysel/Grup işlem yarışmaları, harika hediyeler, sınırlı süreli promosyonlar ve daha fazlası olacak. Tüm bu harika ödülleri, “Sanal Altın Para Toplama” gibi eğlenceli oyunlarla BingX, kullanıcılarına vermeyi planlıyor. Ek olarak BingX, kullanıcılarına “Kripto Para Alım Satım İşlemi, Yatırım ve Blokzincir Teknolojisi gibi konular hakkında eğitimci ve pekiştirici web seminerleri ve eğitim atölyeleri düzenleyecek.

Online kampanyalara ek olarak, BingX dünyada bir tur çıkarak 5. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasını bir sonraki seviyeye taşıyor. BingX temsilcileri dünya çapında çevrimdışı etkinliklere ev sahipliği yapacak. İspanya, Rusya, Türkiye, Vietnam, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerde kripto meraklılarıyla buluşacak. Bu etkinlikler, BingX’in kullanıcılarıyla daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurması, geri bildirim toplaması ve platform ile topluluğu arasındaki bağı güçlendirmesi için benzersiz bir fırsat sunacak.

“BingX, başlangıcından bu yana çok yol kat etti. Başarımızı tutkulu ve özverili kullanıcılarımıza borçluyuz. Kripto para ticaretinde yenilikler gerçekleştirmemize, büyümemize ve geleceğini şekillendirmemize izin veren onların desteğidir. Yolculuğumuz boyunca sarsılmaz destekleri için sonsuz minnettarız.” diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi “5. yıl dönümümüz bizim için önemli bir dönüm noktası. Unutulmaz bir deneyim oluşturarak, bunu değerli topluluğumuzla paylaşarak ve kullanıcılarımıza gerçekten minnettarlığımızı hissettirerek kutlamak istiyoruz.

BingX, her zaman kullanıcı memnuniyetine öncelik vermiştir ve sorunsuz ve yenilikçi bir ticaret deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Kullanıcı Minnettarlık Ayı, BingX’in kullanıcıları ön plana çıkarma ve ödüllendirici ve keyifli bir işlem deneyimi yaratma taahhüdünün bir kanıtıdır. BingX, tüm kullanıcıları katılmaya ve bu karnavaldan en iyi şekilde yararlanmaya davet ediyor.”

Elvisco ek olarak: “Bu beşinci yıl dönümünü kutlarken, aslında sizin ve bizim birlikte başardıklarımızı kutluyoruz. “Bir Sonraki Milyar Kripto Kullanıcısı için ağ geçidi olma” vizyonumuzu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sizinle birlikte her zaman olumlu gelişmeler sağlayabiliriz. Bu heyecan verici yolculukta bizlere eşlik edeceğiniz önümüzdeki beş yılı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100’den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsası olarak tanımlanıyor.

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